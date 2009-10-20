«Футбол для дружбы»

Белорусские участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» накануне отъезда в г.Москву

встретились с Министром спорта и туризма Белорусские школьники, Яцынович Ксения и Лозюк Иван,

ставшие победителями отборочных в Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», отправились в г.Москву

для участия в финальных мероприятиях программы. Накануне с детьми встретились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик. Разговор получился душевный – с чаем и

сладостями. Говорили о проекте, в котором дети участвуют, об учебе, планах на лето и, Иван даже взял у спортивных чиновников небольшое интервью.

Министр спорта и туризма рассказал, что, как и абсолютное большинство мальчишек, в любую свободную минуту играл в футбол,

«воротами чаще всего были портфели». На предстоящем чемпионате мира Сергей Ковальчук будет переживать за россиян, «несмотря на то, что они в последнее время своей игрой особо не радуют». Юрий Вергейчик тоже будет болеть за российскую команду, но особое

предпочтение отдает Аргентине – генсек считает, что звезда мирового футбола Леонель Месси заслужил право пополнить свои регалии званием чемпиона планеты.

«Самое главное, что дети увлечены спортом, видно, что занимаются они в охотку. Проект «Футбол для дружбы» нам тоже нравится, потому что дети из разных стран смогут пообщаться со своими сверстниками, рассказать о Беларуси, завязать знакомства. Они делают это искренне, радушно. Ну и бонус отличный: побывать на чемпионате мира – об этом

можно только мечтать» – сказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

В проекте от Беларуси принимают участие 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно и Лозюк Иван, ученик Боровлянской средней школы. Ксения занимается в местной футбольной школе уже 3 года в статусе защитника.