Как приручить дракона: репортаж из школьного закулисья
«Папа может, папа может все, что угодно…» Если бы ритм позволял, наравне с папами в этой песне стояли бы и учителя, но пока система стихосложения артачится, а во всемогуществе пап никто не сомневается, учителям приходится доказывать свою всестороннюю талантливость. Поют и танцуют, учат и учатся, вышивают и вяжут, рисуют и лепят, по мячу бьют руками и ногами… Ученикам, привыкшим в качестве плодов учительского творчества наблюдать в дневниках и тетрадях шедевры отметочной живописи, странно видеть на сцене раскрасневшегося педагога, хватающегося за голову и восклицающего: «А в этом движении как ногу правильно ставить?» Тем временем педагоги, заручившись поддержкой администрации учреждения образования, председателя профкома Галины Ярчак, членов профкома Елены Колесень, Аллы Ермакович, гордо вскинув головы, смело встречают любые трудности, будь то спорт или творчество, и удивляют всех подвижностью и креативностью. На этот раз учителям необходимо было достойно представить школу на конкурсе «Творческий унисон поколений», посвященном 80-летию Минской области. Судя по аплодисментам публики (а это для любого артиста самый важный критерий оценки творчества), с поставленной задачей Кривичский УПК д/с-СШ справился на десятку. Однако подготовка номеров потребовала немалых усилий.
Начиналось все тихо-мирно: отбирались песни для хора, брались верхние ноты, мужская часть коллектива тренировалась выносить лавочку. И вдруг в наше талантливое, но в основном поющее царство заглянуло чудо-юдо «Танцевальное попурри» (по идее Светланы Райчонок), состоящее из пяти голов-направлений и каждая — со своими причудами. С первой, полькой, предстояло справиться Галине Ярчак и Владимиру Демяшкевичу, вторую, вальс, взяли на себя Алла Ермакович и Дмитрий Дурейко, третья, именуемая рок-н-роллом, досталась Веронике Щавлик и Павлу Гирину, четвертая, Ча-Ча-Ча, обожгла своим огнем макушки Ольги Андрон и Сергея Василевича, а последняя, современный танец, оказалась настолько сильной, что справляться с ней пришлось втроем Светлане Райчонок, Инне Кривенькой и мне. С вокальными испытаниями дружный педагогический коллектив справляться привык высокими нотами многочисленного хора, а тут — хореография, хоть первые буквы совпадают, но принцип не тот. Всех охватили муки творчества. Идеи появлялись, одобрялись, отметались. Первоначальное «не получится» волшебным образом превращалось в «надо же, получается!». Номера отрабатывались, дорабатывались, перерабатывались. А в перерывах, конечно, — хор, доказавший свою непревзойденность еще на концерте ко Дню учителя. Песни, подобранные Ириной Сорокиной, под руководством хормейстера Людмилы Яцыно оттачивались вновь и вновь.
Иногда на репетиции приходили зрители: учащиеся и работники школы. С удовольствием слушали по несколько раз песни, дружно смеялись с очередного «Назад! Мы неправильно вышли», аплодировали начинающим танцорам. Дети с восхищением смотрели на поющих и танцующих учителей. Кстати, для юных зрителей тоже боевое задание нашлось. Светлана Ивановна написала сценарий видеоролика, в котором дети задумывались и на листочках записывали ответы на действительно философский вопрос: какими качествами должен обладать современный педагог? Будущие звезды больших и малых экранов, пока не требующие отдельных гримерок и больших гонораров, с удовольствием демонстрировали свои актерские таланты, чтобы поддержать любимых учителей. А снимали и монтировали видео ученицы десятого класса Алевтина Якубович, Мария Мирьян и Александра Белая.
В итоге мы не без труда, но все-таки приручили Змея Горыныча, хор и в этот раз не подвел родную школу, блестяще исполнив выбранные песни, а группа поддержки в лице учащихся нашей школы отлично воплотила на экране идеи Светланы Ивановны. «Вы танцуете?» — спрашивают старшеклассники, которым не посчастливилось побывать на репетициях. «Есть еще порох в пороховницах!» — с высоты прожитых лет отвечаю я. А коллектив подумывает как-нибудь повторить свое выступление для учащихся, а то, что они как Фомы неверующие, без сомнения.
С. ПОПКОВА.
Учитель Кривичского УПК д/с-СШ.
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