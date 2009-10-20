Трагедия на рыбалке
С приходом теплого периода и активизацией любителей рыбной ловли, в Республике Беларусь участились случаи травмирования людей электрическим током при ловле рыбы на реках и водоемах в охранных зонах воздушных линий электропередач (ВЛ). Рыбаловы выбирают для ловли рыбы места пересечения воздушных линий с водоемами, чаще всего из-за удобства подходов и подьездов к берегам рек и озер, вследствии поддержания электросетевыми предприятиями в надлежащем порядке охранных зон и трасс воздушных линий для стабильной и нормальной эксплуатации электрических сетей.
Но организация рыбной ловли под действующими линиями электропередач подвергает смертельной опасности от поражения электрическим током как самого любителя рыбалки, так и находящихся с ним рядом людей. Провода линий электропередач напряжением 10-110 кВ, согласно стандарта ТКП
339-2011(02230), проходят на высоте не менее 6-ти метров для ненаселенной и 7-ми метров — населенной местности, а длины отдельных моделей удилища могут достигать этой длины. Смертельно опасно не только само косание провода удилищем, но и недопустимое приближение к проводам действующих воздушных линий ближе 1 метра.
Только в течении 9 мая
2018 г. по Минской области
произошли два характерные
случаи, связанные с касаниями проводов ВЛ удилищами при подготовке к рыбалке и непосредственно самой рыбной ловле.
9 мая 2018 года дежурному диспетчеру Молодечненского РЭС Молодечненских ЭС поступил звонок от дежурного следственного комитета о получении электротравмы жителем г. Молодечно, при ловле рыбы на р. З. Березина.
По прибытии представителей Молодечненских ЭС в результате осмотра места происшествия и уточнения обстоятельств со слов представителей Следственного комитета, пострадавший при ловле рыбы в охранной зоне линии электропередач, в месте пересечения реки с ВЛ 35 кВ «Березинское — Воложин» приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу воздушной линии 35 кВ, в результате чего был поражен электрическим током.
Кроме того, было зафиксировано представителями Следственного комитета наличие на расстоянии около 2-х метров от места происшедшего информационных плакатов о запрете рыбной ловле в местах пересечения с воздушными линиями и опасности поражения электрическим током.
9 мая 2018 года диспетчеру ОДС Минских КС поступила информация от МЧС о том, что в гаражном кооперативе по ул. Радиальная г. Минска попал под напряжение человек.
По прибытии на место происшествия представителей Минских КС было установлено, что пострадавший, находясь возле гаража при проверке снаряжения для ловли рыбы, углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-110 кВ и попал под напряжение, получив при этом термические ожоги тела. Пострадавший находится на лечении в УЗ «Городская клиническая больница скорой помощи».
Напоминаем, что вблизи прохождения воздушных линий электропередач ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* осуществлять лов рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередач;
* набрасывать леску удилища, проволоку, металлические предметы на провода воздушных линий электропередач;
* приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям и влезать на опоры воздушных линий электропередач;
* запускать воздушных змеев вблизи линий электропередач;
* устраивать подвижные игры, палаточные городки, стоянки транспорта;
* разводить костры под проводами линий электропередачи;
* повреждать арматуру, изоляторы на опорах линий электропередач.
Охранная зона воздушных линий электропередачи — зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:
2 м — для ВЛ до 1кВ;
10 м — для ВЛ 10 кВ;
15 м — для ВЛ 35 кВ;
20 м — для ВЛ 110 кВ;
30 м — для ВЛ 330 кВ.
При переходе или передвижении на лодке под линиями электропередачи удилище необходимо складывать. Приближение, прикосновение им или леской к проводам действующей воздушной линии, может привести к смертельной травме.
Если Вы дали или подарили удочку ребенку, то объясните, в каких местах и когда ей можно или нельзя пользоваться.
Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители — дети!
В местах прохода воздушной линии электропередачи через водоемы размещены плакаты электробезопасности о запрете ловли рыбы. Обращайте Ваше внимание на предупреждение об опасности!
Филиал «Молодечненские электрические сети»
РУП «Минскэнерго».
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