Программа международной конференции “День Facebook в Беларуси”

Программа международной конференции “День Facebook в Беларуси” при участии и поддержке официального маркетингового партнера Facebook и Instagram @Aitarget

дата 25 мая (пятница) с 10F00 до 19F00

(свободное время на обед 14F00-15F00)

– место “Дом Москвы”

ожидаемое количество 230 участников

Для кого это мероприятие: для бизнеса любого типа, для руководителей и специалистов, Аудитория Facebook и Instagram в Беларуси в 2018 перевалила за 2.000.000, активных пользователей – на конференции вы узнаете как эффективно донести свою информацию до любого, в любой точке страны и мира, активно продавать в B2C, искать и находить партнеров в B2B; для тех, кто выстраивает личный бренд в современной цифровой среде; для тех, кто уже много пробовал и запутался в изменчивой digital отрасли; для СМИ и тех, кто хочет развить новые медиа в digital среде и зарабатывать на этом ; для специалистов по маркетингу и рекламе ; для фрилансеров и сотрудников рекламных агентств, которые хотят помогать бизнесу эффективно продвигать товары и услуги.

Всё что вы хотели узнать про продвижение в Facebook, но не знали, у кого спросить!

Конференция ”Facebook Day Belaruk” это:

- целый день про работающие инструменты и эффективные стратегии цифрового маркетинга

- 10 специалистов по работе в Facebook и Isktagraу, включая официальных партнеров Facebook в России

- разбор и рекламных и BTL инструментов, без которых эффективная работа в современном

мире просто невозможна (bosuk промокоды на использование этих инструментов для

участников)

Программа-конференции-Facebook-Day-Belarus-2018