Красота и совершенство от «Приозёрного»

ХОТЯ БЫ раз в жизни каждому человеку просто необходимо посетить СПА-салон. Иначе как в нашем сумасшедшем ритме жизни прочувствовать вкус счастья и гармонии, хоть на пару часов погрузиться в состояние полного умиротворения и блаженства? Именно такие мысли непременно появляются, когда попадаешь за таинственную дверь с надписью «SPA-центр» в санатории «Приозёрный».

Чарующие и лёгкие ароматы, мягкое покрытие пола, приглушенные свет и звуки. Здесь сразу обо всём забываешь и погружаешься в расслабляющую, наполненную негой и сладостным предвкушением атмосферу. Массажи, распаривания, сауны, камни, травы, лечебная косметика, масла, чаи, музыка…

Может, грешным делом, вы подумали, что все это доступно лишь избранным? В том-то и дело, что попасть в сказку под названием «SPA-центр» и почувствовать себя таковым может практически каждый. Процедуры и услуги здесь самого широкого ценового диапазона. Старший администратор центра Михаил Блузман предлагает познакомиться с одним из последних внедренных новшеств:

— Не так давно у нас появилась восковая комната. В чем ее преимущества? На стены здесь нанесен натуральный воск. А в стилизованной под улей емкости — самые настоящие рамочки с медовыми сотами, которые источают целебный аромат. Главный эффект, который дает наполненность комнаты — бактерицидный или, другим словом, обеззараживающий. Считается, что в такой комнате не киснет молоко. Пребывание в этом помещении способствует профилактике простудных заболеваний, а также заболеваний полости рта, лёгких, кожи. Ну и, поскольку это SPA-процедура, то посетители, несомненно, получают релакс. Для этого используется спокойная музыка, мягкое освещение, удобные кушетки, приглушенная цветовая гамма. На данный момент посещение восковой комнаты совершенно бесплатно. Сюда можно попасть по назначению врача либо во время посещения SPA-центра в качестве приятного бонуса.

Оздоровительный эффект можно получить, посетив еще одно необычное место. Михаил ведет в песчаную комнату.

— Особенно в межсезонье приятно полежать на теплом песке и, как минимум, получить согревающий эффект, — со знанием дела рассказывает старший администратор. — Кроме того, одна стена здесь обработана гималайской солью, а её ионы хороши для профилактики аллергических и простудных заболеваний, воздух же обогащается кислородом при помощи озонатора, что также благоприятно влияет и на органы дыхания, и на кожу. Плюс имитация морского берега, шум волн. Можно и экспресс-вариант тайского массажа прямо на песке заказать, правда, за дополнительную плату.

Песчаная комната, как рассказал Михаил, идет в комплексе с бассейном с минеральной водой. Люди купаются, отдыхают, могут воспользоваться и различными тренажерами, которые находятся в воде. Здесь же предлагается и русская баня, где любого попарят березовым или дубовым веником профессиональные банщики.

Оценить другие возможности SPA-центра можно как отдельно, так и в комплексе, заказав, например, специальный двухдневный тур выходного дня «Гармония» или приобретя SPA-путевку от семи дней и выше по желанию. А еще экзотическими и чрезвычайно приятными процедурами можно порадовать своих родных и друзей, купив им подарочный сертификат на любую одну или несколько услуг центра. Особенно актуально это сейчас, после изрядно надоевших зимних холодов и в преддверии пляжного сезона. Думаю, любой будет в восторге от полуторачасового сеанса гавайского массажа «ломи-ломи-нуи» или двухчасового тибетского омолаживающего масляного.

SPA-центр санатория «Приозёрный» предлагает около 100 процедур. Самые популярные — стандартные классические массажи, обертывания для тела, уход за лицом и так далее.

Инна ЯРЧАК.