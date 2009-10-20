В Беларуси определены участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»

В Беларуси определены участники международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»



Минск, 2 мая 2018 года. В рамках празднования Всемирного дня футбола и дружбы на всех континентах Планеты, более чем в 200 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни. Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах, открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. В этот день каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как равенство, уважение к другим культурам и мирное существование, повязал на руку сине-зеленый браслет дружбы – символ Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

Белорусские участники программы «Футбол для дружбы» были официально представлены на Республиканском турнире по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ Беларуси.

В числе юных футболистов проекта от Беларуси выступает 12-летняя Ксения Яцынович из Молодечно. Ксения занимается в местной футбольной школе уже 3 года в статусе защитника. «Футбол для дружбы» – замечательный проект! Он объединяет детей из разных стран вокруг важных и понятных вещей: спорт, дружба и взаимопонимание! Большие спортивные победы начинаются с достижений в юном возрасте, так что я думаю, что участие в этом проекте станет хорошим стартом для меня» – рассказала Ксения. Юная участница от Беларуси будет играть на позиции защитника в одной из 32 интернациональных сборных – команде «ОРАНГУТАНГИ». Компанию Ксении составят сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельских островов.

В Международный пресс-центр вошел Лозюк Иван, воспитанник школы юнкоров детской газеты «Зорька». Иван также активно занимается футболом с 6 лет в детско-юношеской спортивной школе «Ислочь» в статусе вратаря, успешно совмещая два главных увлечения в своей жизни – футбол и журналистику. «Я так рад, что стал победителем отборочных! Футбол – моя страсть с раннего детства, а проект позволит мне не только познакомиться с юными футболистами из 211 стран, но и увидеть звезд мирового футбола, пообщаться и взять у них интервью. А еще это круто – поработать в Международном пресс-центре вместо со взрослыми журналистами, сделавшими себе имя в спортивной журналистике» – не скрывает своего восторга Ваня.

Юные участники проекта рассказали участникам турнира о проекте «Футбол для дружбы» и о своей роли в нем. В начале мероприятия по традиции состоялся обмен браслетами, состоящими из переплетения нитей синего и зеленого цветов. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая – футбольное поле, доступное каждому.

«Такие события, как международный проект «Футбол для дружбы», это большое и важное дело в воспитании и мотивации молодых спортсменов. Для любого спортсмена сложно не свернуть с выбранного пути, каждый день стремиться к своей мечте и каждую тренировку становиться еще сильнее, быстрее, точнее. Попасть на главное футбольное событие – мечта любого юного спортсмена и событие, которое останется в их памяти на всю жизнь. Именно такой стимул нужен для наших спортсменов, чтобы они достигали лучших результатов, преодолевая себя, чтобы они знали, ради чего они работают на футбольном поле» – отметила Анастасия Линник, член национальной сборной Беларуси.

Справочно:

С 2013 года ПАО «Газпром» организует Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы». Ключевыми ценностями, которые пропагандируют участники программы, являются дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Участниками являются молодые футболисты (девочки и мальчики, в том числе дети с особенностями), а также молодые журналисты, освещающие события F4F в рамках Международного детского пресс-центра. Географическое распространение программы расширяется ежегодно: из 8 стран в 2013 году до 211 страны в 2018 году. За последние пять лет в программе участвовало более 3700 человек. «Футбол для дружбы» поддерживает ФИФА, УЕФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, международные детские благотворительные фонды и ведущие футбольные клубы мира.

Основные события 6-го сезона программы F4F пройдут 8-15 июня. В мероприятиях примут участие более 1400 детей и их спутников из 211 стран и регионов мира.

В рамках финальных мероприятий программы «Футбол для дружбы» в Москве будут организованы: Международный лагерь дружбы, объединяющий спортивную, гуманитарную и образовательную программы для ребят со всего мира;

Первый чемпионат мира по футболу для дружбы с участием юных спортсменов разных стран;

Международный детский футбольный Форум с участием юных послов программы, звезд мирового футбола, российских и зарубежных общественных деятелей, журналистов ведущих мировых СМИ. Программа завершится с посещением участников F4F матча открытия Кубка мира 2018 года на стадионе «Лужники».