Сказ о том, как из пешек ферзи получаются
— Ну что, Иван, всех обыграл? — как всегда, остановившись у шахматного стола, спрашиваю у школьника.
— Я еще не играл, — немного смутившись, отвечает Иван.
— Да просто все с тобой играть боятся: обыграешь ведь, — улыбаюсь и нехотя отхожу от стола.
В нашей школе три стола, которые просто манят к себе учащихся: само собой обеденный стол в столовой, стол для настольного тенниса и этот маленький клетчатый квадратик, аккуратненько вписавшийся под стенд у гардероба — шахматный стол. Как только трель звонка проносится по коридорам храма знаний, младшие школьники слетаются, как голуби к краюхе хлеба, к этому столу. Старшие на игру во время перемены не претендуют: кто-то решает повторить домашнее задание перед следующим уроком, кто-то не любит или не умеет играть в шахматы, но большинство просто уступает в юркости младшим. А переменки короткие, поэтому баталии получаются жаркими, напряженными, еще и публика жужжит, подгоняет. Зато наши будущие гроссмейстеры с младых ногтей учатся действовать в спартанских условиях.
Меня в шахматы научил играть папа. Доску и фигуры с переломанными и посажеными на пластилин головами коней мы привезли от бабушки. Когда-то папа со старшим братом играли именно этими шахматами и, наверное, от эмоций после поражений страдали кони. А может просто шеи у коней тонкие. Признаться, и я приложила руку к порче фигур: у короля имелась очень уж симпатичная корона, а моя кукла должна была стать принцессой… Вобщем, не припомню, чтобы игра (а не фигуры) меня сильно интересовала в начальной школе, как интересует она школьников здесь, в Кривичском УПК детском саде-средней школе. И не припомню, чтобы у нас в школе шахматам уделялось так много времени, как это уделяется здесь (не в обиду моей замечательной, ныне уже не существующей Комаровской школе). В списке факультативных занятий третьего и четвертого классов значится «Шахматный всеобуч», где учителя Дмитрий Владимирович Дурейко и Владимир Иванович Демяшкевич обучат любого желающего правилам этой игры. А потом юные гроссмейстеры, заразившись спортивным азартом, напористо и с удовольствием покоряют ступеньки шахматного пьедестала. «Если бы меня тот парень не обыграл!» — расставляя фигуры на доске, в который раз сокрушается Саша Хуртай из четвертого класса. А он, между прочим, в команде с Иваном Фарино, Кириллом Вейкколайненом и Владимиром Романовским занял второе место в зональных областных соревнованиях. Досадные поражения — хороший пинок на пути к громким победам, которых ждем все вместе. Одна из последних случилась в апреле. Наши шахматисты ездили на областной турнир, где прочно закрепились в золотой середине итоговой таблицы.
Шахматная волна, берущая начало от стола на первом этаже, накрывает всех, кто проходит мимо или находится рядом. Как-то гардеробщица Алла Брониславовна Валенкова подошла к группе ребят, показала планшет, на котором играла в шахматы, и попросила их помочь поставить мат. Инициативу на себя взял выше названный Иван, который без особых трудностей справился с задачей.
Ко мне любовь к шахматам пришла старших классах. Вспоминается, как играла на переменах, а потом еще минут 10 на физике (простите, Людмила Францевна) обдумывала ход, оборачиваясь и изучая ситуацию на доске. В университете на пятом курсе играла с одногруппницей, которая недавно поблагодарила меня за эти тренировки: для школьного турнира пригодились навыки. Но все-таки противника найти было сложно, потому что играть умеют немногие мои друзья и знакомые. А тут желающих целая толпа — выбирай не хочу. И детишки жаждут одержать верх над молодой учительницей, которая, к счастью, не так уж плохо играет. Поэтому и я оказалась во власти волны.
— Нужно еще один или даже несколько таких столов поставить, — говорит задержавшаяся у клетчатого квадрата учитель-дефектолог Людмила Васильевна Летко. — Тут такое общение у детей!
— Я и сам, когда мимо прохожу, иногда останавливаюсь и смотрю. Интересно все-таки, — поддерживает коллегу социальный педагог Антон Францевич Свито, ставший свидетелем моего обидного проигрыша (эх, невнимательность и потерянный ферзь!).
Детишки рассеянно поглядывают на учителей, а потом громкое «Мат!» и ответное «Как это?» опять приковывают внимание зрителей к пока единственному в школе шахматному столу. Мысленно обвожу кружочком слово «пока», учителя физической культуры тоже его обводят. Согласно закону экономики, спрос рождает предложение, а тут такой спрос, что предложение просто обязано родиться в самое ближайшее время. Ладно еще продленочники, в группах есть шахматы, а у остальных — только этот стол и 10-15 минут перемены.
— Светлана Владимировна! — подбегает ко мне на днях Иван. — А я сегодня девятиклассника обыграл! — мальчишка гордо улыбается.
— Молодец! — одним этим словом делаю его улыбку шире. И теперь еще больше боюсь, что он вызовет меня на шахматную дуэль, где я с треском проиграю третьекласснику. Хотя ладно, проигрывать будущему гроссмейстеру не стыдно.
С. ПОПКОВА.
Учитель русского языка и литературы Кривичского УПК д/с-СШ.
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