Послание белорусскому народу и Национальному собранию

Безопасность страны – в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

“Человечество находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить, – сказал Глава государства. – Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать”.

“Мы видим жесткое лоббирование, порой насаждение собственной экономической и политической выгоды, неприкрытую враждебность к оппонентам. Национальный эгоизм, пренебрежение интересами своих партнеров и даже союзников, эгоцентризм, попрание международных норм становятся неотъемлемой частью политики ведущих мировых игроков”, – констатировал белорусский лидер.

По словам Президента, планету захлестнули торговые войны. “Соединенные Штаты, руководствуясь жестким протекционизмом, сражаются с Китаем. Одновременно развернулась масштабная санкционная война против России. Дошли до того, что по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой, – обратил внимание Глава государства. – Да и у нас далеко за примерами ходить не надо – возьмите хотя бы “молочные” и “мясные” баталии, “сахарные”, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок”.

Александр Лукашенко подчеркнул, что фактически ломается мировая система торговли. В этих обстоятельствах особо актуальны миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств, которой придерживается и Беларусь, а также инициативы страны: продвижение идей совместимости в Большой Европе, партнерство различных интеграционных объединений, обновление общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности, сотрудничества. “Для наших союзников Беларусь с ее общественно-политическим согласием, межконфессиональным миром и беспроблемной для соседей и других государств политикой представляет собой особую ценность”, – уверен Президент.

Он заметил, что удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах мира неспокойно, сейчас особо важно. “Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в сетях и на информационных порталах сообщения провокационного характера. Именно так в двадцать первом веке начинаются революции в их “цветной” версии, которые печально заканчиваются для самих же участников. Тем, кто рассуждает сегодня на тему: нужна ли нам армия, необходима ли милиция, – советую съездить в страны, переболевшие “арабской весной”, или даже в сердце Европы, накрытое миграционной волной. Пообщаться там с обычными людьми и узнать, чувствуют ли они себя дома защищенными”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент с сожалением констатировал, что в мире вновь делается ставка на силу, в том числе военную, как способ обеспечения и продвижения своих интересов. “Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир”, – отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что перед лицом угрозы меркнут любые достижения цивилизации, любые материальные блага и амбициозные личные успехи. “Поэтому понимаем: наша безопасность – в единстве нашего народа, в сильной внутренней и внешней политике государства”, – заявил Президент.

“Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать. Осознать это лучше вовремя. Чтобы не получилось потом, как в народе говорят: “Что имеем – не храним, потерявши – плачем”, – обратил внимание Глава государства.

Он подчеркнул, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Беларуси – начиная с собственной семьи, дома, города или деревни и заканчивая страной. “Если мы вместе – только тогда мы сила. И сможем противостоять любым вызовам”, – уверен белорусский лидер.

“Наша задача – быть открытыми для лучшего. Цель – расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно другого мира”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, эта тема являлась главной на заседании правительства, где были рассмотрены итоги 2017 года. “Мы не делали никакой тайны, мои жесткие оценки и принципиальные выводы доведены до общества”, – отметил он.

Александр Лукашенко констатировал, что те времена, когда государства и народы могли жить и развиваться, не оглядываясь на других, безвозвратно ушли. Тотальная взаимозависимость современного мира – это уже не просто красивая фраза. “Мир складывается в единый глобальный организм. Интернет стал его нервной системой, международные финансы, банки – кровеносной. Облик мировой экономики все в большей степени определяют не национальные государства, а гигантские транснациональные корпорации. Их коммерческие интересы доминируют над политикой или договоренностями. Они же и провоцируют экономические и даже военные конфликты. Это суровая реальность нашего времени”, – обратил внимание Глава государства.

Президент подчеркнул, что независимость государства и его авторитет, спокойствие в обществе, качественное образование, высокая культура и достижения в спорте в первую очередь зависят от успешности экономики. “Мы как никто другой подтверждаем это правило. Свой успех – в отличие от других стран, богатых на природные ресурсы, – мы создаем только трудом и интеллектом своего народа. И в этом наше преимущество. Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией всех мировых процессов”, – отметил белорусский лидер.

“Вместе с тем, как уже сказано, на международной арене обостряются конфронтация и недоверие. А значит, легкого времени не будет. Санкционные войны неизбежно рикошетом заденут и нас. То ли через торговый, то ли через финансовый канал мы это ощутим на себе. Но не станем закрываться от мира. Ни одна страна, даже из списка великих держав, не может быть успешной, если замкнется в себе”, – убежден Александр Лукашенко.

Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены, отметил Президент. “Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна, и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы, вроде бы, преодолели”, – сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси, констатировал Президент, низкий уровень инфляции, восстанавливаются объемы экспорта, улучшается структура платежного баланса. “Денег столько, сколько мы зарабатываем, и для решения проблем печатный станок не включаем, – обратил внимание Глава государства. – Бюджетные средства расходуются только по целевым программам и под конкретные задачи – это позволяет иметь взвешенную курсовую политику. По росту валового внутреннего продукта выходим из двухлетней рецессии”.

“Главное теперь – придать позитивным изменениям необратимый характер. Это – краеугольный камень экономической политики, то, что даст возможность сохранить экономическую стабильность, а значит, мир и порядок в обществе”, – отметил Александр Лукашенко.

“Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания”, – сказал белорусский лидер.

Конкурентоспособность белорусских товаров и услуг должна быть такой, чтобы внешние факторы влияли на развитие страны минимально, подчеркнул Президент. “Эта задача – вопрос не одного дня, хотя о ее решении мы говорим уже с десяток лет. Нужен результат, – требует Глава государства. – Среднесрочная целевая установка доведена до всех. Даже в средствах массовой информации, кто хотел, об этом уже высказался. Она останется неизменной – достижение к концу следующей пятилетки ВВП не менее $100 млрд”.

Александр Лукашенко заметил, что для такого рывка необходимы масштабные решения. “Опережающий рост – системная задача, и каждый должен видеть себя в ее обеспечении. Для этого стратегические шаги нужны во всех сферах: инвестиционной, налоговой, финансовой, в отраслях реального сектора, в сфере услуг, – обратил внимание Президент. – Также обращаюсь к правоохранительному блоку, судебной власти – вы должны обеспечивать верховенство закона, но без ущерба экономическому росту”.

“Всей исполнительной вертикали предстоит решить задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны”, – сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что сегодняшняя экономика – это уже не только МАЗ, БелАЗ и МТЗ, хотя они достояние и потерять их нельзя. “На традиционной продукции зарабатывать хорошие деньги очень сложно, особенно сейчас. Товар легко поддается ограничениям, санкциям. Посмотрите, что творится на мировом рынке. Казалось бы, Всемирная торговая организация давно ввела жесткие правила, от которых нельзя отступить ни шагу. Но на наших глазах в международной торговле игнорируются ее базовые принципы”, – заявил Александр Лукашенко.

“К сожалению, эта мода – смешивать политику и экономику, а интерес отдельных компаний ставить выше интеграционных договоренностей – не обошла и наш Евразийский экономический союз”, – добавил Президент.

Александр Лукашенко потребовал избавляться от гиперопеки госпредприятий. “Решения последних двух лет о сокращении бюджетного участия в реальном секторе приняты осознанно. Ведь к опеке государства многие настолько привыкли, что при первых признаках проблем бегут в бюджет. Это относится в равной степени и к государственным, и к частным предприятиям. От такой практики пора не просто уходить, нужно убегать”, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что пока положения программы пятилетки по вопросам управления в государственном секторе не выполнены. “Время жесткой планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. И когда нет указаний, что делать и как делать, когда все нужно искать самим, а теперь еще и усиленно бороться за рынки сбыта, толковые современные управленцы стали на вес золота”, – констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, за ошибки директоров на госпредприятиях платят их работники и бюджет. “Те, кто управляет этими предприятиями, должны соответствовать очень высоким требованиям. А кто у нас сегодня ими управляет? Никак не могу понять. Директор? Новоявленные представители государства? Министры? Вице-премьеры? Премьер? Ситуация, когда все отвечают за все, зачастую приводит к тому, что на самом деле никто ни за что не отвечает. Гиперопека обычно плохо заканчивается прежде всего для самих опекаемых: они не могут успешно работать в реальной конкурентной среде”, – отметил Президент.

“Поручаю правительству детально разобраться и развести, как модно сейчас говорить, компетенции: кто государственный управленец и формирует условия, а кто отвечает за коммерческий успех бизнеса на предприятии. Каждый должен заниматься своим делом. Дайте директору свободу в принятии решений, не лезьте с невыполнимыми, а подчас и противоречащими друг другу задачами, но спросите за результат”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко поручил Совету Министров провести переаттестацию всех руководителей.

Александр Лукашенко отметил, что институты государственного управления должны идти в ногу со временем, проводить политику шире, масштабнее и не ограничиваться интересами только ведомственных предприятий. “Где обещанная отраслевая политика? Только в легкой промышленности более тысячи предприятий, но концерн их просто не замечает. Да, наверное, и не знает, а может быть, и списка у него этих предприятий нет, особенно частных. А ведь они реально могут превращать в деньги свои бизнес-идеи. Забота отраслевых министров – доля курируемой сферы экономики в ВВП, которая должна постоянно расти”, – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Администрация Президента реализует новые подходы в работе с кадровым резервом. “Ее необходимо активно продолжать. Экономике нужны энергичные и профессиональные управленцы”, – сказал он.

Президент напомнил, что в Беларуси проведена оптимизация госаппарата. “У нас чиновников меньше, чем в других странах. При этом держим их в черном теле, а давление и ответственность огромные и возрастающие. В госаппарате должны работать лучшие люди, настоящие профессионалы”, – сказал белорусский лидер.

Президент также обратил внимание на невысокую инновационную активность предприятий реального сектора. “Почему затраты на инновации в фармацевтике, электронике и производстве электрооборудования в сумме меньше, чем в нефтепереработке? Как развиваться без принципиально новых продуктов и агрессивного маркетинга на мировых рынках?” – задал вопросы Президент.

Вопросы инноваций увязаны и с другим ключевым приоритетом социально-экономического развития – эффективной занятостью населения через создание высокопроизводительных рабочих мест на новых предприятиях. “Это – достойная зарплата, качественно иной образовательный и профессиональный уровень человека”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

“Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства с учетом норм декрета “О развитии предпринимательства”. Еще раз предупреждаю каждого разработчика: не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений. Если где-то сомневаетесь, лучше лишний раз посоветуйтесь”, – сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в нынешнем году уже вступили в силу важные правовые акты, которые знаменуют начало очередного этапа развития страны. “Но для того, чтобы он был успешным, надо активизировать не только органы исполнительной власти и предпринимателей, но и работу наших законодателей. Предстоит продуманно, оперативно внести необходимые изменения в действующие кодексы и законы во избежание противоречий и нестыковок. Это ответственная задача для парламентариев”, – добавил Президент.

Белорусский лидер уверен, что во всем должен главенствовать принцип экономической эффективности. “Сегодня глубокая переработка собственного сырья, древесины, сельскохозяйственной продукции так и остается на уровне планов, несмотря на огромные капитальные вложения. Хотя на этом можно заработать десятки миллиардов. Необходимо быстро осваивать новые направления. У нас вырисовываются контуры IT-страны, сформированы уникальные условия в китайско-белорусском парке, сделана высокая ставка на малый и средний бизнес”, – сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что динамичное развитие традиционных и новых отраслей позволит Беларуси занять достойное место в глобальных процессах и не остаться в роли пассивного участника.

Как отметил Президент, недостаточно эффективное управление экономикой со стороны правительства напрямую влияет на бюджетную политику. Причем это характерно для последних пятнадцати лет работы Совета Министров. “Требую от правительства ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Именно так мы можем стимулировать рождаемость, помогать многодетным семьям, пожилым людям – всем тем, кто реально нуждается во внимании государства”, – сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил Совету Министров и Национальному банку внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка.

“Предупреждаю, что за эти документы вы будете нести полную ответственность, и все эти предложения должны быть состыкованными со всей нашей экономической и финансовой политикой”, – сказал Александр Лукашенко.

Такое направление, как развитие финансового рынка, не используется в полной мере. “Если вовлечь в экономику все его сегменты: страховой рынок, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, микрофинансовые, лизинговые организации, – он станет реальным и полноценным источником инвестиционных денег в экономике”, – отметил Президент.

“Мы продолжим строить цифровую экономику. Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и эффективного министерства в этой сфере. Здесь необходим вдумчивый подход. Следует основательно изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры”, – сказал Александр Лукашенко.

Год назад был взят курс на построение IT-страны. “За это время заметно активизировалась работа Парка высоких технологий. Экспорт вырос на 25%, впервые в истории парка превысил $1 млрд”, – отметил Глава государства.

Прошло всего четыре месяца с даты подписания декрета “О развитии цифровой экономики”. “Сами айтишники назвали его революционным. По некоторым законодательным позициям мы стали в один ряд с самыми передовыми странами. И уже сегодня видно, что поступили абсолютно правильно, – подчеркнул Президент. – Вдумайтесь в эти цифры. В предыдущие годы в парк в среднем вступала одна компания в месяц. А за первые три месяца нынешнего года после принятых нами решений – более 50. Это новые рабочие места (притом какие рабочие места!), приток валюты в страну и дополнительные платежи в бюджет”.

“Мы должны серьезно подумать о том, как сделать нашу страну привлекательной для богатых людей со всего мира. Поручаю Совету Министров и Национальному банку глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы. Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, эпоха конкуренции за инвестиции постепенно уйдет, финансовых капиталов в мире хватает. Сейчас в цене – интеллект и энергия человека. “Европа неотвратимо “стареет”. Для решения проблем пенсионных систем там неизбежны изменения в миграционной политике. Они все сильнее будут притягивать к себе активную рабочую силу”, – отметил Глава государства.

С учетом этого необходимо упреждать ситуацию и обеспечить трансфер идей и “мозгов” в Беларусь – это задача правительства. “Цель – чтобы в Беларусь, чистый, спокойный и комфортный уголок Европы, как магнитом тянуло самых лучших и умных”, – поручил Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире. “Что мы готовы предложить? Стабильные, комфортные, предсказуемые условия ведения бизнеса – это должно быть национальным брендом. Дружественность – обязательный принцип работы для всех: налоговые службы не должны видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик – врага в лице инспектора. Такая же ситуация и в иных сферах”, – сказал белорусский лидер.

“Главный вызов, с которым надо справиться правительству и Нацбанку в ближайшие годы, – перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов. Требую обеспечить стабильно высокие темпы роста экономики и профицит валютных потоков. Без повышения эффективности и конкурентоспособности экономики обеспечить это невозможно”, – заявил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что сегодня закладывается основа того, какой будет жизнь в 2020 году. Есть все предпосылки, все условия для того, чтобы пятилетняя программа была выполнена не столько по цифрам, сколько по сути, ее экономическому смыслу.

“В 2020 году Беларусь должна предстать миру обновленной, прогрессивной и при этом комфортной для своего народа, всех, кто хочет спокойно работать, зарабатывать и растить детей”, – подчеркнул белорусский лидер.

Это взгляд в ближайшее будущее. Залогом его, как отметил Александр Лукашенко, является выполнение ранее поставленных задач по сдерживанию цен, росту заработной платы и обеспечению занятости. Эти вопросы по-прежнему актуальны для белорусских граждан.

Оживление инфляционных процессов настораживает, дороговизна жизни крайне беспокоит население. Президент поручил правительству, местным органам власти, Министерству антимонопольного регулирования и торговли и лично министру постоянно отслеживать ценовые изменения. “Контролируйте, отслеживайте ценовые изменения постоянно. Хотите – рыночными способами, хотите – другими. Но должен быть результат, и проблема должна решаться. Цель известна: не более 5-6% в год по инфляции”, – акцентировал внимание Глава государства.