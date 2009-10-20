Фотападарожжа

Милиционер-кинолог прапорщик милиции Виталий Чернявский и милиционер-водитель прапорщик милиции Сергей Алов первыми прибыли для оказания помощи гражданам к месту возникновения пожара.
По прибытии на место происшествия милиционеры обнаружили возгорание одной из комнат и задымление всего помещения. Услышав крики о помощи, они без промедления зашли в охваченный пламенем дом и эвакуировали из него жильцов, которые пояснили, что в одной из комнат еще остался малолетний ребенок.
Времени на принятие решения не было и, не дожидаясь прибытия наряда РОЧС, Сергей и Виталий вернулись в дом за пятилетним Пашей.
Обнаружив напуганного ребенка, милиционеры вынесли его из горящего дома и передали подоспевшему наряду Мядельского РОЧС.
Оперативные действия Сергея и Виталия сыграли в этой истории, пожалуй, определяющую роль. Спасенные милиционерами граждане выразили руководству Мядельского отделения охраны в адрес Сергея и Виталия благодарность за оказанную помощь и за спасенные жизни, которые, к сожалению, в этот день, могли сложиться совершенно по-другому…
А. Шипило
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