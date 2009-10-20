Фотападарожжа

25 марта в оперативно-дежурную службу Мядельского районного отдела внутренних дел около 00 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании дома по улице Нарочанской в городе Мяделе. Дежурный незамедлительно передал сообщение наряду группы задержания Мядельского отделения охраны.

Милиционер-кинолог прапорщик милиции Виталий Чернявский и милиционер-водитель прапорщик милиции Сергей Алов первыми прибыли для оказания помощи гражданам к месту возникновения пожара.

По прибытии на место происшествия милиционеры обнаружили возгорание одной из комнат и задымление всего помещения. Услышав крики о помощи, они без промедления зашли в охваченный пламенем дом и эвакуировали из него жильцов, которые пояснили, что в одной из комнат еще остался малолетний ребенок.

Времени на принятие решения не было и, не дожидаясь прибытия наряда РОЧС, Сергей и Виталий вернулись в дом за пятилетним Пашей.

Обнаружив напуганного ребенка, милиционеры вынесли его из горящего дома и передали подоспевшему наряду Мядельского РОЧС.

Оперативные действия Сергея и Виталия сыграли в этой истории, пожалуй, определяющую роль. Спасенные милиционерами граждане выразили руководству Мядельского отделения охраны в адрес Сергея и Виталия благодарность за оказанную помощь и за спасенные жизни, которые, к сожалению, в этот день, могли сложиться совершенно по-другому…

А. Шипило