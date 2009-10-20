Са святам!

ПАВАЖАНЫЯ жыхары Мядзельшчыны! Прыміце самыя цёплыя віншаванні са святам Уваскрэсення Хрыстова — Святой Пасхай!У гэтыя веснавыя дні сэрцы людзей напаўняюцца радасцю і святлом. Свята Вялікадня ўмацоўвае веру ў перамогу міру, дабрыні і справядлівасці, сімвалізуе любоў і згоду, аб’ядноўвае ўсіх нас на аснове традыцыйных духоўных каштоўнасцей. Няхай збываюцца вашы мары і добрыя пажаданні. Няхай гэта свята прынясе толькі шчасце, здароўе, мір і дабрабыт.Раённы выканаўчы камітэт.Раённы Савет дэпутатаў.

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этим древним жизнеутверждающим приветствием сердечно поздравляю всех со светоносной Пасхой. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», — радостно воспевает Церковь в эти праздничные дни.

Пасха — это праздник Воскресения Христа Спасителя из мертвых. Чтобы в это поверить, надо иметь действительно глубокую веру и высокий духовный уровень. Это Воскресение дает надежду, что Господь Бог воскресит и всех нас. А что может быть больше праздника, возвещающего о победе над смертью? Это резонанс вселенский, космический.

Пасха отмечается у нас в течение года каждое воскресенье и называется малой Пасхой, напоминающей каждому о наступлении великой Пасхи. А великая Пасха, в свою очередь, говорит о том, что наступит всеобщая Пасха, когда все мы воскреснем и увидим Христа, а главное — поймем, что все мы не просто биологический материал, а целая субстанция, которая имеет душу и дух. Наше земное бытие нельзя назвать полноценной жизнью человека, как «ненастоящим» является бытие во утробе матери. Истинная жизнь и истинное бытие откроется за гробом, потому что там — вечность. В загробном бытии уже больше смерти в нашем земном понимании не будет. Но в духовном понимании смерть, как вечное страдание, имеет место быть.

Пасха Христова — это торжество безграничной любви Творца к роду человеческому. Это торжество победы Жизни над смертью, Рая над адом, праведности над грехом. Все мы являемся наследниками и соучастниками этой великой и славной победы. Пасха наступает для каждого из нас, но лишь принимающий ее с верою и любовью неотъемлемо приобретает вечность, истинную радость и подлинную духовную свободу и жизнь с Иисусом Христом. Будем помнить и ценить, что мы — христиане, а это значит — Христовы.

Пусть радость о Победившем смерть Спасителе неизменно пребывает в наших сердцах. Будем же, вдохновляясь этой радостью, творить добрые дела, свидетельствуя на всех путях жизни нашей, что ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Мира всем, здоровья, добра и простого человеческого счастья. Благословение Господа Воскресшего да пребывает со всеми нами.

Игорь ШАЛУХО.

Протоиерей, благочинный Мядельского округа.