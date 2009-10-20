Беларусь в знак солидарности с Россией 28 марта приспустила госфлаги и отменила развлекательные программы в телеэфире

Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией, где 28 марта объявлен общенациональный траур в связи с трагедией в Кемерово, приспустила госфлаги и отменила развлекательные программы в телеэфире. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси. По поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.



28 сакавiка 2018.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Навіны

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