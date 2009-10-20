Внимание, розыск!

В производстве Смолевичского РОСК возбуждено уголовное дело №17126200739, по факту безвестного исчезновения Борковского Элвиса Эриковича, 06.11.1997 года рождения.

Борковский Э.Э., уроженец г. Гродно, зарегистрированный по адресу: г. Гродно, ул. Поповича, 20-78. 15.11.2017 прибыл на работу на территорию Смолевичского района, где проживал по адрессу: Смолевичский район, д. Пекалин. ул. Лесная, 2А. 26.11.2017 направился вместе с другом в г.Минск, где в вечернее время потерялся в районе “ж/д Вокзала” (точное место не установлено).

Был одет: темно-синяя матерчатая зимняя куртка с меховым капюшоном, удлиненного фасона, на груди белыми буквами имеется лейб, светло-голубые джинсы, черные кроссовки с золотыми вставками.

При себе имел мобильный телефон “Престижио” с сенсорным экраном (экран разбит).

Приметы: на вид 18-20, рост 175-176 см., худощавого телосложения, волос короткий темно-русый, глаза карие. Особые приметы: на горле под подбородком имеется послеоперационный шрам больших размеров красного цвета.

В случае имеющейся информации о месте нахождения Борковского Э.Э. обращаться по телефонам:

8029-7773115 (следователь Смолевчского РОСК Лагун А.А.)

8029-1089865 (оперуполномоченный ОУР Смолевичского РОВД Цвирко А.Л.)

8029-2655419 (оперуполномоченный ОУР Смолевичского РОВД Хмель Р.М.)

80297723907, 8029-3555426 (Дежурная часть Смолевичского РОВД), а также по телефону 102.

Следователь 2-го следственного отделения

Смолевичского РОСК

старший лейтенант юстиции

А.А. Лагун.