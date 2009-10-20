8 сакавіка — Дзень жанчын. Са святам вас, шаноўныя, каханыя, дарагія!

ПАВАЖАНЫЯ жанчыны!Прыміце самыя шчырыя віншаванні з прыгожым святам — Днём жанчын! Гэта свята прыходзіць да нас у пачатку доўгачаканай вясны, калі ўсё навокал пачынае напаўняцца цяплом і святлом, калі ажывае прырода. Вы, паважаныя жанчыны, несяце ў сабе стваральную энергію, натхняеце на новыя здзяйсненні, творчасць, выніковую працу, атуляеце блізкіх і родных людзей увагай і клопатам. Прафесіяналізм, абаянне, творчая інтуіцыя і працавітасць дазваляюць вам дабівацца поспехаў ва ўсіх галінах вытворчасці і сацыяльнай сферы. Дзякуй вам за жыццялюбства і мудрасць, за нашых дзяцей і веру ў дабрыню.Жадаем вам моцнага здароўя, шчасця, надзеі і кахання. Няхай кожны пражыты дзень будзе напоўнены ўдачай, шчырай радасцю, цеплынёй і дабрабытам.

Раённы выканаўчы камітэт.

Раённы Савет дэпутатаў.

Дорогие женщины! Любимые матери, жены, сестры и дочери! Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником — Днем женщин!

Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная половина человечества становится нам опорой в делах и в стремлении добиться больших побед.

Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи.

В этот весенний день хотим пожелать вам, дорогие женщины, чтобы тёплые поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надёжных и чутких сердец.

Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!

Минский областной

исполнительный комитет.

Минский областной

Совет депутатов.