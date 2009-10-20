8 сакавіка — Дзень жанчын. Са святам вас, шаноўныя, каханыя, дарагія!

Раённы выканаўчы камітэт.
Раённы Савет дэпутатаў.
Дорогие женщины! Любимые матери, жены, сестры и дочери! Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником — Днем женщин!
Своей красотой и душевной щедростью вы во все времена вдохновляли мужчин на подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная половина человечества становится нам опорой в делах и в стремлении добиться больших побед.
Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть бережной хранительницей домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать общественные задачи.
В этот весенний день хотим пожелать вам, дорогие женщины, чтобы тёплые поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надёжных и чутких сердец.
Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!
Минский областной
исполнительный комитет.
Минский областной
Совет депутатов.
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