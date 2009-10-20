Итоги выборов депутатов Мядельского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва
Мядельская районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва информирует:
в Мядельском районе на выборах депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва общее количество избирателей, включенных в списки, составило 21515 человек, из них приняли участие в выборах 16997 человек. В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Республики Беларусь избраны и зарегистрированы депутаты Мядельского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва:
АПАНАСЁНОК Марина Александровна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Набережному избирательному округу №8. Родилась 15 февраля 1988 года. Работает первым секретарем Мядельского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Проживает в городе Мяделе. Член Коммунистической партии Беларуси.
БИРАЛО Татьяна Георгиевна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Сентябрьскому избирательному округу №1. Родилась 2 февраля 1975 года. Работает директором центра банковских услуг № 619 филиала № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк». Проживает в городе Мяделе. Беспартийная.
БЛАЖЕВИЧ Анна Антоновна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Лесному избирательному округу № 17. Родилась 10 августа 1975 года. Работает заместителем директора по воспитательной работе государственного учреждения образования «Нарочская средняя школа №1». Проживает в агрогородке Нарочь Мядельского района. Беспартийная.
БОРИСОВЕЦ Игорь Геннадьевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Зубреневскому избирательному округу
№ 14. Родился 6 декабря 1960 года. Работает начальником отдела по киновидеообслуживанию населения Мядельского района КУП «Миноблкиновидеопрокат». Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
БОРОВКО Олег Олегович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Слободскому избирательному округу № 26. Родился 14 января 1969 года. Работает председателем Мядельского районного Совета депутатов. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
БОЧКО Александр Владимирович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Занарочскому избирательному округу № 10. Родился 10 августа 1978 года. Работает директором открытого акционерного общества «Занарочанский». Проживает в агрогородке Занарочь Мядельского района. Беспартийный.
ВАСИЛЕВИЧ Виктор Николаевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Боярскому избирательному округу №9. Родился 28 февраля 1959 года. Работает директором открытого акционерного общества «Мядельское агропромэнерго». Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
ВОРОБЕЙ Николай Васильевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Сватковскому избирательному округу № 21. Родился 24 сентября 1958 года. Работает директором открытого акционерного общества «Сватки». Проживает в агрогородке Сватки Мядельского района. Беспартийный.
ДУБАНЕВИЧ Андрей Марьянович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Кривичскому избирательному округу № 24. Родился 15 ноября 1976 года. Работает директором государственного учреждения образования «Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа». Проживает в городском поселке Кривичи Мядельского района. Беспартийный.
ЕРМАКОВИЧ Олег Андреевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Будславскому избирательному округу № 28. Родился 23 февраля 1987 года. Работает директором открытого акционерного общества «Будславское». Проживает в агрогородке Будслав Мядельского района. Беспартийный.
ЗЕЛЕНКЕВИЧ Владимир Иванович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Сырмежскому избирательному округу № 11. Родился 18 мая 1961 года. Работает председателем Занарочского сельского исполнительного комитета. Прожи-
вает в агрогородке Занарочь Мядельского района. Беспартийный.
КАВРУС Пётр Владимирович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Старогабскому избирательному округу № 27. Родился 16 декабря 1965 года. Работает заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Мядельского районного исполнительного комитета. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
КАРКОЦКИЙ Андрей Анатольевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Задубеньевскому избирательному округу № 25. Родился 20 августа 1973 года. Проходит службу в Мядельском районном отделе по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» в должности начальника. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
ЛЕОНИК Анатолий Владимирович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Школьному избирательному округу №4. Родился 22 августа 1970 года. Работает начальником Мядельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
МАЛЬКО Анатолий Алексеевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Интернациональному избирательному округу №6. Родился 14 октября 1964 года. Работает начальником Мядельского узла электросвязи Молодечненского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком». Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
МАЛЬКО Андрей Витальевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Первомайскому избирательному округу №2. Родился 1 февраля 1970 года. Работает директором государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Мядельского района». Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
МАРКЕВИЧ Николай Иванович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Черевковскому избирательному округу № 19. Родился 18 мая 1965 года. Работает исполняющим обязанности председателя Нарочского сельского исполнительного комитета. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
МАСЛОВСКАЯ Светлана Леоновна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Нарочанскому избирательному округу № 18. Родилась 19 июня 1960 года. Работает главным врачом государственного учреждения «Республиканский детский центр медицинской реабилитации». Проживает в городе Мяделе. Беспартийная.
МАТРОШИЛО Галина Владимировна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Выголовичскому избирательному округу № 23. Родилась 19 февраля 1975 года. Работает начальником отделения почтовой связи Княгинин Вилейского РУПС Минского филиала РУП «Белпочта». Проживает в деревне Выголовичи Мядельского района. Беспартийная.
НЕХВЯДОВИЧ Сергей Георгиевич
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Заозерному избирательному округу №5. Родился 18 марта 1975 года. Работает начальником отдела маркетинга Республиканского санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Приозерный» Управления делами Президента Республики Беларусь. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
ПАРШУТО Николай Владимирович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Засвирскому избирательному округу № 13. Родился 11 июня 1960 года. Работает главным врачом государственного учреждения «Мядельский районный центр гигиены и эпидемиологии». Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.
РАДКЕВИЧ Олег Леонидович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Юбилейному избирательному округу №3. Родился 11 июня 1971 года. Проходит военную службу в должности военного комиссара военного комиссариата Мядельского района Минской области. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
РУСАК Казимир Мечиславович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Свирскому избирательному округу № 12. Родился 28 февраля 1960 года. Работает директором государственного учреждения «Свирский психоневрологический дом-интернат». Проживает в городском поселке Свирь Мядельского района. Беспартийный.
СТЕПАНЕНКО Наталья Александровна
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Коммунистическому избирательному округу №7. Родилась 27 мая 1977 года. Работает врачом акушером-гинекологом (заведующим) акушерского отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница». Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийная.
СТРЕЛЕЦ Николай Стефанович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Ленинскому избирательному округу № 15. Родился 21 октября 1976 года. Работает главным врачом дочернего унитарного предприятия «Санаторий «Нарочь». Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
ЧЕБОТАРЬ Виктор Иосифович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Княгининскому избирательному округу № 22. Родился 22 мая 1962 года. Глава крестьянского хозяйства «Антей-Сад». Проживает в деревне Осово Мядельского района. Член Коммунистической партии Беларуси.
ЧЕРНЯВСКИЙ Павел Владиславович-Павлович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Октябрьскому избирательному округу № 16. Родился 26 апреля 1973 года. Работает заместителем директора представительства Белгосстраха по Мядельскому району Белорусского Республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах». Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
ШТУРО Александр Александрович
Депутат Мядельского районного Совета депутатов по Нарочскому избирательному округу № 20. Родился 30 мая 1980 года. Проходит службу в Следственном комитете Республики Беларусь в должности начальника Мядельского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.
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