В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов – предварительные данные ЦИК
В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов. Такая информация опубликована на сайте ЦИК утром 19 февраля, сообщает БЕЛТА. Согласно предварительным сведениям ЦИК, число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах. В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме. Они были открыты до 20.00.
БЕЛТА
Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/v-mestnye-sovety-v-belarusi-izbrany-18-110-deputatov-predvaritelnye-dannye-tsik-290415-2018/
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