“Выборы-2018″: именинникам – подарки

Так устроена наша жизнь: мы всегда стоим перед выбором. В какой ВУЗ поступить? А после него остаться в мегаполисе или уехать в незаметную на карте деревушку? Пойти в ЗАГС после первого знакомства или чувства проверить временем… И так всегда, каждый день перед принятием решения Мы делаем Выбор, взвешивая каждую мелочь. Ведь по сути своей мелочей не бывает.

Вот и сейчас в нашей стране проходят Выборы. Это важное событие в жизни страны, всех жителей, даже населенных пунктов. Ведь именно депутат областного, районного, сельского Совета сможет обратить внимание общественности на проблемах, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно решить жители района, добиться их своевременного качественного решения.

- “БелАсептика” - многопрофильное предприятие, известное на отечественном рынке с 1995 г. около 10 лет назад сделала свой Выбор, обратив внимание на Нарочанский край – один из самых экологичных и живописных мест Беларуси – как на наиболее подходящую площадку для создания органического производства. И не прогадали. С 2015 г. «БелАсептика» начала осваивать новое направление – выпуск фиточаев. Сегодня ширятся ряды сторонников здорового образа жизни и делают свой Выбор в пользу чаев из трав с добавлением ягод и фруктов.

Члены нашего трудового коллектива считают своим гражданским долгом участвовать в выборах в местные Советы. И решили поддержать всех, кто родился 18 февраля, вручив упаковку чая Kali Laska – черных и зеленых чаев с добавлением белорусских трав с собственных полей в Нарочанском крае.