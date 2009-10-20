Предвыборная программа кандидата в депутаты Минского областного Совета депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва по Мядельскому избирательному округу №1 Чеботаря Виктора Иосифовича

Я родился 22 мая 1962 года в д. Кусевщина Мядельского района Минской области. Белорус. В 1984 году окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства. Работал на руководящих должностях в сельскохозяйственных организациях района. Получил опыт работы с молодежью, возглавляя в 1985-1989 годах Мядельский райком комсомола.В 1997 году организовал крестьянское хозяйство «Антей-Сад» по производству сельскохозяйственной продукции. По итогам работы за 2006, 2008, 2011 годы признан Лучшим предпринимателем Минской области. По итогам работы за 2013 год — лучший по профессии Мядельского района с занесением на районную Доску почета. В 2014 году награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Являюсь депутатом Княгининского сельского Совета депутатов двадцать седьмого созыва. Член Коммунистической партии Беларуси. Воспитал двоих детей.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Работая на земле, я понял одну простую истину: ЧЕЛОВЕК ТРУДА — главное достояние нашей страны. Как гражданин, неравнодушный к судьбе своего района и его жителей, я в качестве депутата Минского областного Совета депутатов намерен сконцентрировать свои усилия на реализации самых важных вопросов:

В ЭКОНОМИКЕ:

- оказывать поддержку организациям агропромышленного комплекса по внедрению эффективных методов хозяйствования, модернизации производства;

- создать новые предприятия и рабочие места через инновации в развитии крестьянско-фермерских хозяйств;

- развивать малый и средний бизнес на территории региона;

- активно продвигать программы по благоустройству населенных пунктов, ремонту дорог и жилищного фонда;

- оказывать помощь в решении проблемных вопросов жителей Мядельского района;

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

- для улучшения условий повседневной жизни человека способствовать проведению реконструкции здания Кривичской средней школы-детского сада, торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в городских поселках Кривичи и Свирь;

- содействовать продвижению Мядельского района как туристского региона, для этого провести благоустройство объектов социальной сферы, торговли, оздоровления г. Мяделя и к. п. Нарочь;

- для развития агроэкотуризма на территории региона способствовать созданию агроусадеб юридическими лицами;

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:

- решать проблемы закрепления молодых специалистов через вовлечение их в реализацию социально значимых для региона проектов;

- продвигать создание современной инфраструктуры для удовлетворения запросов молодежи (реконструкция Мядельского городского, Кривичского горпоселкового Домов культуры, городского стадиона и т. д.);

- инициировать проведение на территории района областных праздников и мероприятий, в том числе спортивных.

Я поддерживаю стратегический курс нашей страны и основные направления ее развития!

Я хочу сделать жизнь наших людей благополучнее!

Я приложу все свои знания и опыт для оказания помощи своим избирателям!