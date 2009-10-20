Предвыборная программа кандидата в депутаты Минского областного Совета депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва по Мядельскому избирательному округу №1 Чеботаря Виктора Иосифовича

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Работая на земле, я понял одну простую истину: ЧЕЛОВЕК ТРУДА — главное достояние нашей страны. Как гражданин, неравнодушный к судьбе своего района и его жителей, я в качестве депутата Минского областного Совета депутатов намерен сконцентрировать свои усилия на реализации самых важных вопросов:
В ЭКОНОМИКЕ:
- оказывать поддержку организациям агропромышленного комплекса по внедрению эффективных методов хозяйствования, модернизации производства;
- создать новые предприятия и рабочие места через инновации в развитии крестьянско-фермерских хозяйств;
- развивать малый и средний бизнес на территории региона;
- активно продвигать программы по благоустройству населенных пунктов, ремонту дорог и жилищного фонда;
- оказывать помощь в решении проблемных вопросов жителей Мядельского района;
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
- для улучшения условий повседневной жизни человека способствовать проведению реконструкции здания Кривичской средней школы-детского сада, торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в городских поселках Кривичи и Свирь;
- содействовать продвижению Мядельского района как туристского региона, для этого провести благоустройство объектов социальной сферы, торговли, оздоровления г. Мяделя и к. п. Нарочь;
- для развития агроэкотуризма на территории региона способствовать созданию агроусадеб юридическими лицами;
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:
- решать проблемы закрепления молодых специалистов через вовлечение их в реализацию социально значимых для региона проектов;
- продвигать создание современной инфраструктуры для удовлетворения запросов молодежи (реконструкция Мядельского городского, Кривичского горпоселкового Домов культуры, городского стадиона и т. д.);
- инициировать проведение на территории района областных праздников и мероприятий, в том числе спортивных.
Я поддерживаю стратегический курс нашей страны и основные направления ее развития!
Я хочу сделать жизнь наших людей благополучнее!
Я приложу все свои знания и опыт для оказания помощи своим избирателям!
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