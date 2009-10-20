НЕ ЗАСТЫВАТЬ В СВОЕМ РАЗВИТИИ

КОГДА в разговоре заходит речь о Жодино, нам в первую очередь припоминаются гигант тяжелой промышленности «БелАЗ» и монумент в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой, который включен в Государственный список историко-культурных ценностей нашей страны. Анастасия Фоминична в Великую Отечественную войну отправила на фронт пятерых сыновей, и никто из них не вернулся в родительский дом, одному — Петру — было присвоено звание Героя Советского Союза. Оказывается, в городе, отсчитывающем свою историю с 1688 года, есть и много других заслуживающих внимания предприятий, учреждений и памятников. В этом могли убедиться в прошедшую пятницу участники выездной пресс-конференции председателя областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко для республиканских и региональных средств массовой информации. Перед тем, как задать вопросы главе Минщины, они познакомились с работой ряда интересных объектов. Первым на этом увлекательном пути оказался Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию. Здесь гостей радушно встретили председатель Жодинского горисполкома Юрий Шарый и директор Центра Фёдор Привалов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Основной задачей здешних ученых, как отметил в разговоре с журналистами Фёдор Иванович, является создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, совершенствование системы семеноводства, обеспечение интенсификации растениеводства на основе развития зональных систем земледелия, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям. Плюс к этому — разработка высокоэффективных технологий возделывания, применения удобрений и средств защиты растений. Итогом многолетней работы является то, что все зарегистрированные сорта имеют высокий уровень урожайности: зерновых — более 100, рапса — 50, зернобобовых культур — до 60 центнеров с гектара. Они успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции. Поэтому и получают все большее распространение в других странах: России, Украине, Литве, Кыргызстане, Германии, где более двух миллионов гектаров отведено под белорусские сорта зерновых, люпина, многолетних трав, кормовой свеклы.

И это не только приятные цифры и факты, это — продовольственная безопасность страны. Достаточно напомнить, что еще недавно мы вынуждены были импортировать около 250 тысяч тонн пшеницы в год, а теперь — всего около пяти. Как нам рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Елена Долгова, руководитель лаборатории биохимического анализа и качества продукции, они работают не только с семенами, но и с тем, что получается из них на выходе. Например, какой хлеб можно испечь из озимой пшеницы сорта «легенда», что и продемонстрировала научный сотрудник Татьяна Шемпель. Поделилась Елена Леонидовна также результатами исследований разных сортов растительного масла. Как вы думаете, какое из них наиболее полезное для человеческого организма? Как заверила Елена Долгова, с рапсовым здесь не потягается ни оливковое, ни подсолнечное, ни льняное, ни сурепное… Нельзя не сказать несколько и о местном Национальном банке генетических ресурсов растений, созданном по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко. На подходе к нему в Год науки даже открыли оригинальный памятный знак из огромного, распиленного надвое валуна. На первой его «странице» — изображение академика Николая Вавилова и его слова: «Исходный материал — крае-

угольный камень селекции». В хранилище, поведала нам руководитель лаборатории генетических ресурсов культурных растений Ирина Матыс, кандидат сельскохозяйственных наук, находится более 67 тысяч коллекционных образцов, в том числе и занесенных в Красную книгу. Как мы могли заметить, больше всего там зерновых культур.



Немало интересного увидели и на известном очень многим предприятии «Світанак». Оно специализируется на выпуске современной одежды для всей семьи. Этот коллектив на слуху ещё и потому, что по поручению Главы государства недавно изготовил некоторые изделия для наших участников XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. И не только. Подготовлена обширная коллекция с олимпийской символикой и для всех желающих, она уже поступает в торговые точки.

— Мы сегодня, — отметил при встрече директор предприятия Юрий Лукашевич, — уделяем внимание не только производству одежды для детей и взрослых, но и ее продвижению за рубежом. В нынешнем году из намеченных 15, треть фирменных магазинов откроем за границей. Один из них к концу февраля — в Риге, затем — в Санкт-Петербурге, Смоленске… Ежемесячно «Світанак»выпускает порядка 1,2 миллиона швейных изделий, из которых более 30 процентов идет на экспорт. В их общем объеме велика доля новинок, а развитие предприятия обеспечивает постоянная модернизация производства, оно выходило победителем конкурсов «Бренд года», «Наша марка». В приоритете у нас — детский ассортимент, на его долю приходится около 70 процентов всей продукции.



— Последнее время в нашей стране, — продолжает Юрий Борисович, — большое внимание уделяется здоровому образу жизни, занятиям физкультурой. В связи с этим мы предлагаем новые разработки спортивной одежды из инновационного полотна. Это наша совместная работа с концерном «Белнефтехим», где начали производство так называемых умных нитей, а также с европейскими производителями качественных красителей. Все это дало возможность выпускать прекрасные изделия для занятий футболом, баскетболом, волейболом. Такая одежда обеспечивает комфорт на тренировках, быстро отводит влагу, поддерживает температурный баланс, обладает хорошей воздухопроницаемостью и не требует особого ухода. Что еще существенно? Долго сохраняет форму и обладает антисептическими свойствами…

В том, что продукция «Світанка», где трудится 2200 человек, заслуживает внимания, журналисты могли убедиться и в ходе демонстрации коллекций одежды для разных возрастных групп. Многие изделия яркие, современные и удобные. Чувствуется, что дирекция предприятия стремится быть поближе к потребителю, соответствовать его запросам и требованиям.

Более двух лет в Жодино действующей ледовой площадке, возведенной по поручению Президента Республики Беларусь за счет средств городского бюджета. Крытый каток с искусственным льдом предназначен для проведения тренировок и соревнований по хоккею с шайбой, шорт-треку, а также массового катания на коньках. Здесь проводят свободное время взрослые и дети, мож-

но взять напрокат коньки от 27 до 47 размера. В секциях по хоккею с шайбой занимаются мальчишки от четырех лет, по шорт-треку — от семи. В летнее время, с учетом сезонности, площадка оказывает услуги населению по прокату квадроциклов, гироскутеров, велосипедов и роликовых коньков. С учетом того, что по-настоящему она еще

не развернулась, окупаемость объекта можно считать неплохой —

95 процентов. В частности, как нам рассказали, отделение по хоккею с шайбой заработало только в сентябре прошлого года…

Самым главным объектом пресс-тура в Жодино стал, безусловно, «БелАЗ». Примечательно, что о работе ведущего градообразующего предприятия нам поведал заместитель генерального директора Станислав Якубович, уроженец Кривичей. В этом поселке он окончил среднюю школу, там сейчас проживает его брат Ричард. Чуть позже в небольшом разговоре Станислав Эдуардович накануне Дня встречи выпускников вспомнил добрым словом директора школы Эльвиру Константиновну Дубаневич, своего классного руководителя Франца Юльяновича Ракецкого. Насколько можно судить, знания в школе Станислав Якубович получил основательные, что позволило ему окончить высшее военное училище, а затем — и академию в Санкт-Петербурге. Службу проходил на Украине, Дальнем Востоке, а закончил в должности командира механизированной бригады Ленинградского военного округа. Да и на «БелАЗе» Станислав Эдуардович — далеко не новичок, уже около двух десятков лет. «Когда приезжаю в Кривичи, — поделился он, — всегда беру в руки и просматриваю «Нарачанскую зару».

Вспоминаются родители, которые всегда выписывали районную газету. Вы знаете, есть в этом что-то родное и дорогое, словно привет из далёкого детства…» А внимание журналистов Станислав Якубович акцентировал на том, что на их головном предприятии трудится около 10 тысяч человек, а всего в холдинге — 14. В сентябре нынешнего года завод отпразднует 70-летие со дня основания. На первых шагах он специализировался на выпуске машин по заготовке торфа, потом — дорожных и мелиоративных. Спустя десять лет получил новое имя — «Белорусский автомобильный завод», и тогда же из его ворот вышел первый 25-тонный самосвал «МАЗ-525». Теперь в линейке карьерных самосвалов —машины разной грузоподъёмности. Одной из самых знаковых является «БелАЗ-75710», который «берет на борт» 450 тон! Сегодня это наибольшая грузоподъёмность в мире, данный самосвал занесен в Книги рекордов Гиннеса, СНГ и Европы. Объём продукции завода за минувший год превысил 760 миллионов долларов США, она реализована в 28 стран мира. В тройку лидеров по объёму поставок техники «БелАЗ» в натуральном выражении входят Россия, Узбекистан и Казахстан. Крупные партии отгружены также в Зимбабве, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину. По дальнему зарубежью темп роста в сравнении с 2016 годом составил 182,5 процента.

Среди наших кадров, с воодушевлением заверяет Станислав Якубович, популярен сленг: «На работу — с радостью, после смены домой — с гордостью!» А почему бы и нет!? У людей — хорошая и современная работа, каждый специалист чувствует, что он востребован на производстве и получает за свой квалифицированный труд достойную зарплату. Кстати, она составляет в среднем по заводу 1500 рублей. Слова заместителя генерального директора нашли подтверждение и в разговоре с оператором станков с программным управлением Евгением Давыденком. На вопросы тот отвечал охотно, с широкой улыбкой на лице. Чувствовалось, что человек вполне доволен и работой, и отношением к себе в коллективе, и получаемой зарплатой. Остается только добавить, что с каждым годом «БелАЗ» укрепляет свои позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяя географию экспорта, наращивая объёмы производства, совершенствуя качество и надежность техники.



Здесь же, в зале заседаний Дворца культуры завода, проходила и пресс-конференция председателя облисполкома Анатолия Исаченко. Разговор начался с наведения порядка на земле, приобщения к хорошему делу максимума населения. По мнению Анатолия Михайловича, здесь нужно разделить функции местной власти и граждан. Каждый должен решать свои задачи. Если кто-то не желает благоустраивать своё подворье или наводить порядок на приусадебном участке, то к нерадивым нужно принимать меры в соответствии с действующей нормативной базой. Остановился губернатор и на том, что очередной главный областной хлеборобский праздник примет Мядель. «Туда выделены ресурсы и средства, — отметил Анатолий Исаченко. — Сейчас там ведется серьёзная планомерная работа. Думаю, к осени введут в эксплуатацию и новую гостиницу, этот затянувшийся не на один год долгострой. Будут решены и многие другие вопросы. Вот таким образом на территории Минщины появится ещё один уютный и привлекательный городок». Почему Мядель? «Этот вопрос, —поясняет Анатолий Михайлович, — долго обсуждали. Понимаете, никого не обижая, мы как-то привыкли всегда выделять Дзержинск, Несвиж, Слуцк, Солигорск, Минск. А Мядель, Березино, Крупки? Там тоже живут люди! Вот и решили «подтянуть» эти населенные пункты до хорошего уровня. Область должна развиваться целенаправленно на всей территории».



Помимо благоустройства населенных пунктов, значительное внимание уделялось созданию новых рабочих мест. В минувшем году область справилась со своим заданием по этому параметру. Выполнит, как заметил Анатолий Михайлович, и в нынешнем. «Суть не в этом, — подчеркнул председатель облисполкома. — Моя самая большая мечта, чтобы всё трудоспособное население Минщины было занято полезным делом. Это — самое главное. Для развития предпринимательства в стране действуют разные механизмы, начиная от льготного кредитования до прямой государственной поддержки. Нужно только, чтобы человек обратился за помощью и у него был бизнес-план, который предусматривает окупаемость проекта. В прошлом году на эти цели у нас выделялось 1,5 миллиона рублей. К сожалению, в полном объеме они не освоены. Так что дело — за инициативными людьми. Преимущественно же задача занятости будет решаться за счет создания рабочих мест на вновь открываемых предприятиях».

Журналистов также интересовали вопросы строительства жилья, детских садов и ремонта дорог, обновления в регионах изношенного пассажирского транспорта, подготовки к посевной. Что касается последнего, то, как заметил Анатолий Исаченко, районы области работают в плановом режиме. Ведется ремонт техники, накапливаются минеральные удобрения. Как бы там ни было, Минщина в прошлом году получила свои 2,1 миллиона тонн зерновых вместе с кукурузой. Надой от коровы приблизился к 5200 килограммов, есть прибавка и в начале нынешнего года. Главное в растениеводстве, как считает Анатолий Михайлович, делать все по технологии. Никто не отрицает, что уровень урожайности зависит от погодных условий. Однако, как свидетельствует практика, если сделать всё как надо, то потери не превысят десяти процентов. «Во всяком хорошем деле, — подытожил разговор с журналистами губернатор Анатолий Исаченко, — должна быть поступательность, никто не должен застывать в своем развитии…»

Павел ЖУКОВ.