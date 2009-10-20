Кандидаты в депутаты Минского областного Совета депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

по Мядельскому сельскому избирательному округу №1

ГРИЦЕЛЬ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ

Кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Мядельскому избирательному округу №1. Родился 29 мая 1975 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный университет по специальности «правоведение». Работает директором Местного благотворительного культурно-просветительного фонда «ОР Авнер». Общий доход за 2016 год составил 11878,50 белорусского рубля. Имеет автомобиль. Проживает в агрогородке Нарочь Мядельского района. Член Либерально-демократической партии.

РУСАК АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Мядельскому избирательному округу №1. Родился 12 июня 1990 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по специальности «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по волейболу)». Работает директором государственного учреждения «Мядельский физкультурно-оздоровительный центр». Общий доход за 2016 год составил 8958,31 белорусского рубля. Имеет квартиру, автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

ЧЕБОТАРЬ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ

Кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Мядельскому избирательному округу №1. Родился 22 мая 1962 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства». Глава крестьянского хозяйства «Антей-Сад». Общий доход за 2016 год составил 14288,40 белорусского рубля. Имеет 2 жилых дома и 2 земельных участка, является учредителем крестьянского хозяйства «Антей-Сад». Проживает в деревне Осово Мядельского района. Член Коммунистической партии Беларуси.

Кандидаты в депутаты Мядельского районного Совета

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

В соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь 17 января 2018 года Мядельской районной избирательной комиссией зарегистрированы кандидаты в депутаты Мядельского районного Совета депутатов 28 созыва:

АПАНАСЁНОК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — по Набережному избирательному округу №8. Родилась 15 февраля 1988 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства» по специальности «правоведение». Работает первым секретарем Мядельского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Общий доход за 2016 год составил 8439,94 белорусского рубля. Проживает в городе Мяделе. Член Коммунистической партии Беларуси.

БИРАЛО Татьяна Георгиевна — по Сентябрьскому избирательному округу №1. Родилась 2 февраля 1975 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила Гомельский государственный университет имени

Ф. Скорины по специальности «экономика и социология труда», учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» по специальности «финансы и кредит». Работает директором центра банковских услуг

№ 619 филиала № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк». Общий доход за 2016 год составил 27078,60 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру, земельный участок и автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийная.

БЛАЖЕВИЧ АННА АНТОНОВНА — по Лесному избирательному округу № 17. Родилась 10 августа 1975 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила Витебский государственный университет по специальности «педагогика и методика начального обучения». Работает заместителем директора по воспитательной работе государственного учреждения образования «Нарочская средняя школа №1». Общий доход за 2016 год составил 8900,64 белорусского рубля. Проживает в агрогородке Нарочь Мядельского района. Беспартийная.

БОРИСОВЕЦ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ — по Зубренёвскому избирательному округу № 14. Родился 6 декабря 1960 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение». Работает начальником отдела по киновидеообслуживанию населения Мядельского района КУП «Миноблкиновидеопрокат». Общий доход за 2016 год составил 9057,96 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру, гараж и автомобиль. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.

БОРОВКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ — по Слободскому избирательному округу № 26. Родился 14 января 1969 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Минский государственный педагогический институт им. А. М. Горького по специальности «история, социально-политические дисциплины и право», Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Управление социальной сферой». Работает председателем Мядельского районного Совета депутатов. Общий доход за 2016 год составил 20545,92 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

БОЧКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ — по Занарочскому избирательному округу № 10. Родился 10 августа 1978 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Работает директором открытого акционерного общества «Занарочанский». Общий доход за 2016 год составил 14458,75 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок и автомобиль. Проживает в агрогородке Занарочь Мядельского района. Беспартийный.

ВАСИЛЕВИЧ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ — по Боярскому избирательному округу №9. Родился 28 февраля 1959 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства». Работает директором открытого акционерного общества «Мядельское агропромэнерго». Общий доход за 2016 год составил 17634,38 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру и 2 автомобиля. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

ВОРОБЕЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — по Сватковскому избирательному округу № 21. Родился 24 сентября 1958 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства». Работает директором открытого акционерного общества «Сватки». Общий доход за 2016 год составил 20020,78 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок, автомобиль и 2053 простые акции открытого акционерного общества «Сватки». Проживает в агрогородке Сватки Мядельского района. Беспартийный.

ДУБАНЕВИЧ АНДРЕЙ МАРЬЯНОВИЧ — по Кривичскому избирательному округу № 24. Родился 15 ноября 1976 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «история». Работает директором государственного учреждения образования «Кривичское специальное лечебно-воспитательное профессионально-техническое училище закрытого типа». Общий доход за 2016 год составил 19318,63 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок и автомобиль. Проживает в городском поселке Кривичи Мядельского района. Беспартийный.

ЕРМАКОВИЧ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ — по Будславскому избирательному округу № 28. Родился 23 февраля 1987 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил учреждение образования «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» по специальности «зоотехния». Работает директором открытого акционерного общества «Будславское». Общий доход за 2016 год составил 8815,49 белорусского рубля. Проживает в агрогородке Будслав Мядельского района. Беспартийный.

ЗЕЛЕНКЕВИЧ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — по Сырмежскому избирательному округу № 11. Родился 18 мая 1961 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Витебский ветеринарный институт по специальности «ветеринария». Работает председателем Занарочского сельского исполнительного комитета. Общий доход за 2016 год составил 13411,44 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, долю жилого дома, земельный участок и автомобиль. Проживает в агрогородке Занарочь Мядельского района. Беспартийный.

КАВРУС ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ — по Старогабскому избирательному округу № 27. Родился 16 декабря 1965 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «электрификация сельского хозяйства». Работает заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Мядельского районного исполнительного комитета. Общий доход за 2016 год составил 3313,27 белорусского рубля. В собственности имеет 3 автомобиля. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.

КАРКОЦКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — по Задубеньевскому избирательному округу № 25. Родился 20 августа 1973 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт» по специальности «управление защитой от чрезвычайных ситуаций». Проходит службу в Мядельском районном отделе по чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» в должности начальника. Общий доход за 2016 год составил 15532,78 белорусского рубля. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

ЛЕОНИК АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — по Школьному избирательному округу №4. Родился 22 августа 1970 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Работает начальником Мядельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Общий доход за 2016 год составил 11293,65 белорусского рубля. В собственности имеет автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

МАЛЬКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — по Интернациональному избирательному округу №6. Родился 14 октября 1964 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «сети телекоммуникаций»». Работает начальником Мядельского узла электросвязи Молодечненского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком». Общий доход за 2016 год составил 24111,31 белорусского рубля. В собственности имеет 3 автомобиля, мотоцикл и прицеп. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

МАЛЬКО АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ — по Первомайскому избирательному округу №2. Родился 1 февраля 1970 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры по специальности «физическая культура». Работает директором государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Мядельского района». Общий доход за 2016 год составил 13078,89 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок и автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

МАРКЕВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — по Черевковскому избирательному округу № 19. Родился 18 мая 1965 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева по специальности «планирование сельского хозяйства». Работает исполняющим обязанности председателя Нарочского сельского исполнительного комитета. Общий доход за 2016 год составил 11638,99 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок, автомобиль и мотоцикл. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

МАСЛОВСКАЯ СВЕТЛАНА ЛЕОНОВНА — по Нарочанскому избирательному округу № 18. Родилась 19 июня 1960 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». Работает главным врачом государственного учреждения «Республиканский детский центр медицинской реабилитации». Общий доход за 2016 год составил 20641,01 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, 2 квартиры, земельный участок и автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийная.

МАТРОШИЛО ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА — по Выголовичскому избирательному округу

№ 23. Родилась 19 февраля 1975 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет профессионально-техническое образование. Окончила Нарочанское кооперативное профтехучилище по специальности «продавец продовольственных товаров (товаров повседневного спроса)». Работает начальником отделения почтовой связи Княгинин Вилейского РУПС Минского филиала РУП «Белпочта». Общий доход за 2016 год составил 5619,79 белорусского рубля. В собственности имеет автомобиль. Проживает в деревне Выголовичи Мядельского района. Беспартийная.

НЕХВЯДОВИЧ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ — по Заозерному избирательному округу №5. Родился 18 марта 1975 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка по специальности «география и биология», учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры. Институт туризма» по специальности «менеджмент туристской организации». Работает начальником отдела маркетинга Республиканского санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Приозёрный» Управления делами Президента Республики Беларусь. Общий доход за 2016 год составил 25267,62 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок и автомобиль. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

ПАРШУТО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — по Засвирскому избирательному округу № 13. Родился 11 июня 1960 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Минский государственный ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт по специальности «санитария, гигиена, эпидемиология». Работает главным врачом государственного учреждения «Мядельский районный центр гигиены и эпидемиологии». Общий доход за 2016 год составил 12863,12 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру, 2 автомобиля и прицеп. Проживает в городе Мяделе. Беспартийный.

РАДКЕВИЧ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ — по Юбилейному избирательному округу №3. Родился 11 июня 1971 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «авиационное оборудование». Проходит военную службу в должности военного комиссара военного комиссариата Мядельского района Минской области. Общий доход за 2016 год составил 20956,70 белорусского рубля. В собственности имеет автомобиль. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.

РУСАК КАЗИМИР МЕЧИСЛАВОВИЧ — по Свирскому избирательному округу № 12. Родился 28 февраля 1960 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусскую ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию по специальности «механизация гидромелиоративных работ». Работает директором государственного учреждения «Свирский психоневрологический дом-интернат». Общий доход за 2016 год составил 9991,05 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, земельный участок и автомобиль. Проживает в городском поселке Свирь Мядельского района. Беспартийный.

СТЕПАНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА — по Коммунистическому избирательному округу №7. Родилась 27 мая 1977 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет по специальности «лечебно-профилактическое дело». Работает врачом акушером-гинекологом (заведующим) акушерского отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница». Общий доход за 2016 год составил 16847,69 белорусского рубля. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийная.

СТРЕЛЕЦ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ — по Ленинскому избирательному округу № 15. Родился 21 октября 1976 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело». Работает главным врачом дочернего унитарного предприятия «Санаторий «Нарочь». Общий доход за 2016 год составил 19274,00 белорусского рубля. В собственности имеет жилой дом, квартиру, земельный участок, гараж и автомобиль. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.

ЧЕБОТАРЬ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ — по Княгининскому избирательному округу № 22. Родился 22 мая 1962 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства по специальности «механизация сельского хозяйства». Глава крестьянского хозяйства «Антей-Сад». Общий доход за 2016 год составил 14288,40 белорусского рубля. В собственности имеет 2 жилых дома, 2 земельных участка, является учредителем крестьянского хозяйства «Антей-Сад». Проживает в деревне Осово Мядельского района. Член Коммунистической партии Беларуси.

ЧЕРНЯВСКИЙ ПАВЕЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ-ПАВЛОВИЧ — по Октябрьскому избирательному округу № 16. Родился 26 апреля 1973 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «коммерческая деятельность». Работает заместителем директора представительства «Белгосстраха» по Мядельскому району Белорусского Республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах». Общий доход за 2016 год составил 15759,62 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру и 2 автомобиля. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.

ШТУРО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — по Нарочскому избирательному округу № 20. Родился 30 мая 1980 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Академию МВД Республики Беларусь по специальности «правоведение». Проходит службу в Следственном комитете Республики Беларусь в должности начальника Мядельского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь. Общий доход за 2016 год составил 20473,79 белорусского рубля. В собственности имеет квартиру и автомобиль. Проживает в курортном поселке Нарочь Мядельского района. Беспартийный.