Кандидаты в депутаты Минского областного Совета депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

по Вилейскому сельскому избирательному округу №2

ЮШКО
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Вилейскому сельскому избирательному округу №2. Родился 12 августа 1963 года, гражданин Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября по военно-политической специальности с присвоением квалификации учитель истории и обществоведения. Работает директором государственного учреждения образования «Ильянская средняя школа имени
А. А. Гримотя». Общий доход за 2016 год составил 1197264 белорусских рубля. Имеет жилой дом, гараж, земельный участок, 2 автомобиля. Проживает в агрогородке Илья Вилейского района. Беспартийный.
ПРОТАСОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА
Кандидат в депутаты Минского областного Совета депутатов по Вилейскому сельскому избирательному округу №2. Родилась 20 мая 1966 года, гражданка Республики Беларусь. Имеет высшее образование. Окончила Белорусский государственный университет культуры по специальности режиссер народных праздников и обрядов. Работает директором Людвиновского сельского Дома культуры государственного учреждения «Централизованная клубная система Вилейского района». Общий доход за 2016 год составил 7763 белорусских рубля. Имеет квартиру, автомобиль. Проживает в агрогородке Людвиново Вилейского района. Беспартийная.



18 Студзень 2018.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Актуальна

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