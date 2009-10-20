Pravo.by – ваш помощник в правовых вопросах

Как часто в нашей повседневной жизни возникают правовые вопросы и ситуации, требующие знания законодательства? Мы переходим дорогу (да-да, правила дорожного движения утверждены указом Президента!), покупаем продукты, ездим в общественном транспорте, посещаем поликлинику, оплачиваем коммунальные услуги, нас принимают на работу – перечислять можно бесконечно. Каждый человек сталкивается с определенными правилами и нормами ежедневно. Задумываемся ли мы при этом, что все эти правила и нормы установлены в правовых актах, что наши права и обязанности закреплены в законах, указах, постановлениях и, чтобы не допустить их нарушения, нужно знать порядок их защиты? А для этого необходимо иметь доступ к правовой информации и быть в курсе изменений законодательства.

В Беларуси на государственном уровне вопросам доступа к правовой информации уделяется серьезное внимание. Для этого создана и функционирует государственная система правовой информации, в рамках которой каждому желающему обеспечивается возможность получения доступа к правовым актам. Это осуществляется с помощью государственных информационно-правовых ресурсов: Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, поисковых систем по законодательству ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОН-ONLINE“, Детского правового сайта, Правового форума Беларуси. Названные ресурсы – это источники официальной правовой информации. Все они формируются Национальным центром правовой информации Республики Беларусь.

Подробнее об основном государственном интернет-ресурсе в области права и правовой информатизации – Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь читайте в нашей статье.

Правовой портал функционирует на русском и английском языках и доступен по адресам pravo.by, zakon.by. право.бел, права.бел и закон.бел, а также law.by.

Законодательство чутко реагирует на изменения в различных сферах жизни общества. Ежедневно в Беларуси принимаются нормативные документы, которые от первоисточника (государственного органа) поступают в Центр и регистрируются в единой системе учета – Национальном реестре правовых актов. Чтобы довести принятые документы, изменения и дополнения в правовые акты до всеобщего сведения, данные нормативные акты в том виде, в котором они приняты, публикуются на www.pravo.by. Причем Правовой портал – это единственный источник официального опубликования правовых актов в нашей стране.

Что полезного можно найти на Правовом портале? Основу контента Портала составляет правовая информация – тексты принятых нормативных правовых актов. Это Конституция и все кодексы Республики Беларусь в актуальном состоянии, правовые акты, касающиеся административных процедур, регулирующие порядок ведения бизнеса, определяющие правовой статус государственных органов, и другие.

Кроме того, на Правовом портале можно ознакомиться с текстами проектов законов. При этом каждый законопроект сопровождается дополнительной информацией: кто стал инициатором принятия данного закона, на какой стадии рассмотрения находится проект, прошел ли он контроль на соответствие Конституции Республики Беларусь.

Помимо законодательства на www.pravo.by размещено много полезной информации для юристов-практиков, студентов и преподавателей, всех тех, кто интересуется юриспруденцией и общественно-политической жизнью страны. Это научно-практические, учебные, справочные материалы, свежие новости, интервью с экспертами, обзоры изменений отечественного и зарубежного законодательства.

Так, на Правовом портале размещаются новости о проводимых научных мероприятиях, выставках, семинарах по правовым вопросам, телефонных линиях с руководителями госорганов. В доступной и лаконичной форме представлена информация об организации государственной власти в Беларуси, финансово-кредитной и правовой системах. На www.pravo.by можно получить актуальную справочную информацию о государственных органах, учебных заведениях, международных организациях, СМИ, перейти на сайты госорганов иностранных государств.

Особое место на Правовом портале занимают историко-ориентированные проекты в области права. Так, например, с помощью проекта Центра ”Помнікі гісторыі права Беларусі“ все желающие получили доступ к историческим материалам правовой тематики, которые имеют большую историческую ценность и ранее были доступны только узкому кругу специалистов. В одноименном банке данных собраны правовые акты, отражающие процесс становления государственности на белорусских землях, развитие уголовного и хозяйственного права. Кроме того, на Правовом портале доступны созданные Центром банки данных ”Уголовное право Беларуси“ и ”Хозяйственное право Беларуси“, а также представлены тексты 27 кодексов БССР и РСФСР, принятых в период с 1917 по 1991 год, в составе банка данных ”Правовые акты БССР“ (всего в указанный ресурс включено более 3500 актов законодательства Беларуси советского периода (1917-1991 годов)).

Найти необходимую информацию на Правовом портале просто: введите запрос в поисковую строку и выберите источник поиска материалов (Правовой портал, Национальный реестр правовых актов, банк данных ”Проекты законов Республики Беларусь“ или система ”ЭТАЛОН-ONLINE“).

www.pravo.by – современный интернет-ресурс, который постоянно развивается и совершенствуется, идет в ногу с мировыми тенденциями развития информационных технологий в области права. Он адаптирован под мобильные устройства, поэтому официальной правовой информацией, а также всеми преимуществами Правового портала можно воспользоваться при помощи телефона или планшета.

Важность и общественная значимость Правового портала отмечены многочисленными наградами. Так, например, в 2015 году он стал победителем ежегодного конкурса на приз имени В. Д. Спасовича среди лучших информационных материалов по правовой тематике в номинации ”Право и журналистика“. Через год www.pravo.by был признан лучшим интернет-ресурсом интернет-премии ”ТИБО-2016“ в номинации ”Республиканские органы государственного управления“.

В заключение отметим, что вся информация, размещенная на Правовом портале, достоверна и актуальна, что важно для принятия правильных и эффективных решений, реализации и защиты своих прав, уверенности в себе и своем будущем.

Используйте источники правовой информации, которым можно доверять!

Р. ТРУХАН.

Директор Регионального центра правовой информации

Минской области