15 января – 80 лет Минской области!

Дорогие

жители Минщины!

Юбилей — это знаменательное событие в жизни региона.

За восемь десятилетий область прошла непростой, но успешный путь, став по праву первой среди равных.

Сегодня Минщина является центральным регионом страны не только по географическому статусу, но и по тому влиянию, которое она оказывает на развитие всего нашего государства.

Область прочно удерживает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе.

Ведется целенаправленная работа по модернизации производства, внедрению новых интенсивных технологий, современных машин и механизмов, высокой технологической и исполнительской дисциплине кадров всех уровней.

Динамично развиваются промышленность, строительство, другие отрасли экономики.

Наши товары покупают более чем в 130 государствах. А такие промышленные гиганты, как «Беларуськалий» и «БелАЗ», известны во всем мире.

Позитивные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте.

С каждым днем преображаются наши города и села. В области ведется строительство жилья, школ, детских дошкольных учреждений, больниц и клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, дорог.

Но главным богатством нашего края всегда были люди.

Здесь родились и творили великие мастера художественного слова, Герои войны и труда, выдающиеся деятели культуры, ученые, конструкторы, космонавты.

Жителей Минщины всегда отличала беззаветная любовь к родной земле. Благодаря созидательному и добросовестному труду, умению достигать поставленных целей область меняется из года в год, становится все лучше и красивее.

Выражаю слова глубокой признательности и благодарности всем, кто внес свой достойный вклад в общее дело развития и процветания нашей родной Минщины.

Пусть во всех делах и начинаниях во благо Минской области всегда сопутствует успех и удача!

Председатель

Минского областного

исполнительного комитета

А. М. ИСАЧЕНКО.