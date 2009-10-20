15 января – 80 лет Минской области!

Дорогие
жители Минщины!
Юбилей — это знаменательное событие в жизни региона.
За восемь десятилетий область прошла непростой, но успешный путь, став по праву первой среди равных.
Сегодня Минщина является центральным регионом страны не только по географическому статусу, но и по тому влиянию, которое она оказывает на развитие всего нашего государства.
Область прочно удерживает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе.
Ведется целенаправленная работа по модернизации производства, внедрению новых интенсивных технологий, современных машин и механизмов, высокой технологической и исполнительской дисциплине кадров всех уровней.
Динамично развиваются промышленность, строительство, другие отрасли экономики.
Наши товары покупают более чем в 130 государствах. А такие промышленные гиганты, как «Беларуськалий» и «БелАЗ», известны во всем мире.
Позитивные перемены произошли в здравоохранении, образовании, культуре, физкультуре и спорте.
С каждым днем преображаются наши города и села. В области ведется строительство жилья, школ, детских дошкольных учреждений, больниц и клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, дорог.
Но главным богатством нашего края всегда были люди.
Здесь родились и творили великие мастера художественного слова, Герои войны и труда, выдающиеся деятели культуры, ученые, конструкторы, космонавты.
Жителей Минщины всегда отличала беззаветная любовь к родной земле. Благодаря созидательному и добросовестному труду, умению достигать поставленных целей область меняется из года в год, становится все лучше и красивее.
Выражаю слова глубокой признательности и благодарности всем, кто внес свой достойный вклад в общее дело развития и процветания нашей родной Минщины.
Пусть во всех делах и начинаниях во благо Минской области всегда сопутствует успех и удача!
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
А. М. ИСАЧЕНКО.
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