Требования к помещениям при установке бытовых газовых приборов

Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой или открывающейся створкой. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть не менее 8 м3 при установке двухгорелочной плиты, 12 м3 – трехгорелочной плиты и 15 м3 – четырехгорелочной плиты. В существующих жилых зданиях при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов допускается установка газовых плит в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м не менее указанных выше при наличии в помещении окна с форточкой в верхней части окна. Допускается установка газовых плит в кухнях или помещениях, приспособленных под кухни, без окон, кроме расположенных в подвальных этажах, при наличии в них вытяжного вентиляционного канала и выхода в смежное нежилое помещение с окном, имеющим форточку. Если в помещениях кухонь, в которых предусматривается установка газовых плит, нет самостоятельных вентиляционных каналов, допускается использовать в качестве таких каналов имеющиеся в стенах зданий обособленные дымоходы от неработающих или разобранных отопительных печей. Допускается установка газовых плит в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридорах окна с форточкой. При этом проход между плитой и противоположной стеной должен быть шириной не менее 1 м. Стены и потолки коридоров должны быть отштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками и дверью. В существующих жилых домах сельского типа, где не выделено помещение кухонь, допускается предусматривать установку газовых плит в помещениях высотой не менее 2 м, имеющих окно с форточкой. Переносные газовые плиты допускается устанавливать на шестке русской печи. Переносная газовая плита должна присоединяться к газопроводу резинотканевым шлангом. Высота и объем помещения в этих случаях не регламентируются. Установку бытовых газовых стационарных и переносных плит вне жилого помещения допускается предусматривать в летних кухнях или под навесом. При этом помещение летней кухни должно полностью удовлетворять изложенным выше требованиям. При установке плиты под навесом, горелки должны быть оборудованы приспособлением, предохраняющим от задувания ветром.

Установку газовых водонагревателей следует предусматривать в помещениях кухонь. Не допускается устанавливать газовые проточные водонагреватели в местах, где не может быть обеспечено их обслуживание постоянно обученным персоналом и число лиц, пользующихся этими приборами, неограниченно (гостиницы, санатории, дома отдыха, общежития), а также в жилых зданиях с централизованным горячим водоснабжением.

В двухэтажных зданиях, квартиры которых расположены на двух уровнях, допускается устанавливать в кухнях кроме газовой плиты газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоходы. При этом в жилых помещениях, расположенных над кухнями, следует предусматривать устройство с вытяжной вентиляцией.

При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя объем кухни принимается согласно приведенным выше нормам для плит. В кухнях квартир, расположенных под жилыми комнатами, разрешается установка только одной газовой плиты. Установка других газовых приборов в этих кухнях не допускается.

Помещения, где устанавливаются газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, установку решетки или зазор между дверью в помещение и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.

Установку емкостных газовых водонагревателей для отопления и газовых малометражных отопительных котлов следует предусматривать в нежилых помещениях объемом не менее 7,5 м3, имеющих вытяжной вентиляционный канал и решетку или зазор между полом и дверью. При установке котла или емкостного водонагревателя для отопления в кухне объем помещения должен быть на 6 м3 больше необходимого для установки газовых плит.

Для отопления помещений допускается предусматривать применение газовых каминов и калориферов заводского изготовления с отводом продуктов сгорания в дымоход. Газогорелочные устройства этих приборов должны быть оснащены автоматикой безопасности. Помещение, в котором предусматривается установка газового камина или калорифера, должно иметь окно с форточкой или вентиляционный канал.

Андрей Кравченко

Старший государственный инспектор сектора надзора Минского областного управления Госпромнадзора