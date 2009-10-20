УГАРНЫЙ ГАЗ. КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ?

Трагические случаи в Борисове, где отравление угарным газом стало причиной гибели шести человек в жилом доме и в одном из кафе Слуцка, вынудил задуматься о безопасной эксплуатации бытовых приборов даже самых легкомысленных граждан. Большинство из нас скептически относится к визитам соответствующих специалистов, считая подобный контроль мероприятием «для галочки». В век технического прогресса как-то не верится, что человеческая жизнь может зависеть от самых простых и будничных вещей. Оказалось, может, и не только своя собственная, но и жизнь соседа.

Именно неправильная работа дымоходов и вентиляции привела к страшной трагедий в Борисове и Слуцке. Не зря отголоском этой беды стали повальные проверки жилищного фонда, организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий во всех городах Беларуси. И результаты этого вынужденного мониторинга оказались совсем не утешительными. К примеру, в Минской области от газоснабжения было отключено 166 частных (одноквартирных) и 198 многоквартирных домов (1138 квартир). Так ли обоснована обеспокоенность специалистов, или принципиальная позиция объясняется высоким общественным резонансом чрезвычайного происшествия?

Чтобы осознать опасность беспечного отношения к работе газового оборудования, достаточно вспомнить краткий курс химии. Угарный газ (СО) — один из наиболее токсичных продуктов горения, входящих в состав дыма. Попадая в кровеносную систему, он связывается с гемоглобином, который, как известно, «транспортирует» кислород по всему организму, обеспечивая процесс дыхания. Новое соединение, карбоксигемоглобин, блокирует передачу кислорода, в результате чего наступает удушье. Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет запаха и цвета и при этом даже небольшой его концентрации достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Уже после нескольких вдохов появляются первые симптомы отравления: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации. При концентрации СО во вдыхаемом воздухе всего 1 % после нескольких вдохов наступают судороги и двигательный паралич. Человек теряет сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Угарный газ, попав в организм, практически парализует всю дыхательную систему. И оказать первую помощь пострадавшему довольно сложно. Вынести на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе, при необходимости сделать искусственное дыхание — вот, пожалуй, и весь набор первых спасательных действий. В основном остается уповать на быстрый приезд медиков и их профессиональные действия. Эффективное лечение возможно только в условиях стационара. Да и то только в том случае, если концентрация угарного газа еще недостаточно сильная.

Таким образом, единственный эффективный способ избежать трагедии — выполнение всех требований безопасной эксплуатации газовых котлов и проточных водонагревателей. И здесь даже самые, казалось бы, несущественные претензии специалистов полностью оправданы.

Согласно пунктам 43 Правил пользования газом в быту и 263 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения дымовые и вентиляционные каналы обязательно проверяются при вводе оборудования в эксплуатацию, а затем перед каждым отопительным сезоном. А вот дымовые каналы от газовых колонок, если они изготовлены из кирпича, проверяются и чистятся как минимум раз в три месяца.

Для распознавания наличия опасного газа в отопительных и производственных котельных с постоянным присутствием персонала следует предусматривать систему контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа.

Сейчас модно менять дизайн квартир. Но одно дело переклеить обои или обновить мебель, и другое — затронуть спроектированные по всем требованиям системы безопасности. Так, изменение формы сечения вентиляционного канала с круглого на квадратное приводит к уменьшению площади воздухообмена и, как следствие, к ухудшению аэродинамических свойств. Кроме того, при строительных работах в вентиляцию могут попасть куски штукатурки, кирпичей, блоков.

К слову, большинство нарушений, выявленных в ходе последних проверок, касаются именно изменений в той или иной степени конструкций дымоходов. Это может привести к «опрокидыванию» тяги, когда продукты сгорания поступают не наружу, а, наоборот, внутрь. При этом, возможно, автоматика аварийного отключения не сработала, и люди даже не могли осознать смертельной опасности.

Владельцы квартир иногда сами блокируют автоматику, если котел часто отключается «сам по себе». Не желая разбираться в причинах подобных капризов чувствительного оборудования, люди идут по пути наименьшего сопротивления и, по сути, сами себе подписывают приговор.

Ухудшить тягу могут не только посторонние предметы, но и налет сажи, обледенение в период перепада температур и т. д. Поэтому специалисты советуют относиться к проверке вентиляции, как к чистке зубов, — делать ее регулярно перед каждым включением и выключением прибора.

Иногда безалаберность собственников квартир доходит до такой степени, что видна невооруженным глазом на вентиляционной решетке: она бывает напрочь забита пылью, оседающей на липком слое жировых отложений. О каком воздухообмене в таком случае может идти речь?

В бытовых условиях проще всего проверить тягу, приложив к вентиляционной решетке листик бумаги. Он должен плотно прилипнуть к ней под силой отходящего воздуха. Если этого не произошло, нужно бить тревогу. Ни в коем случае не следует использовать в качестве индикатора зажженную спичку, поскольку в отверстии могут скопиться горючие газы, и такая проверка может закончиться взрывом.

При малейших сомнениях нужно обращаться в диспетчерскую ЖКХ. Согласно белорусскому законодательству за техобслуживание зданий, в том числе и вентиляционных каналов, отвечает коммунальная служба. Наверное, стоит все-таки лучше довериться профессионалам, чем пытаться самостоятельно устранить проблему. Тем более что эта опасность не имеет ни цвета, ни запаха.

Кудряшов Виталий

Главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора