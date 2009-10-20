УГАРНЫЙ ГАЗ. КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ?

Трагические случаи в Борисове, где отравление угарным газом стало причиной гибели шести человек в жилом доме и в одном из кафе Слуцка, вынудил задуматься о безопасной эксплуатации бытовых приборов даже самых легкомысленных граждан. Большинство из нас скептически относится к визитам соответствующих специалистов, считая подобный контроль мероприятием «для галочки». В век технического прогресса как-то не верится, что человеческая жизнь может зависеть от самых простых и будничных вещей. Оказалось, может, и не только своя собственная, но и жизнь соседа.

Именно неправильная работа дымоходов и вентиляции привела к страшной трагедий в Борисове и Слуцке. Не зря отголоском этой беды стали повальные проверки жилищного фонда, организаций бытового обслуживания населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий во всех городах Беларуси. И результаты этого вынужденного мониторинга оказались совсем не утешительными. К примеру, в Минской области от газоснабжения было отключено 166 частных (одноквартирных) и 198 многоквартирных домов (1138 квартир). Так ли обоснована обеспокоенность специалистов, или принципиальная позиция объясняется высоким общественным резонансом чрезвычайного происшествия?

Чтобы осознать опасность беспечного отношения к работе газового оборудования, достаточно вспомнить краткий курс химии. Угарный газ (СО) — один из наиболее токсичных продуктов горения, входящих в состав дыма. Попадая в кровеносную систему, он связывается с гемоглобином, который, как известно, «транспортирует» кислород по всему организму, обеспечивая процесс дыхания. Новое соединение, карбоксигемоглобин, блокирует передачу кислорода, в результате чего наступает удушье. Главная опасность угарного газа в том, что он не имеет запаха и цвета и при этом даже небольшой его концентрации достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Уже после нескольких вдохов появляются первые симптомы отравления: головная боль, удушье, стук в висках, головокружение, тошнота, рвота, зрительные и слуховые галлюцинации. При концентрации СО во вдыхаемом воздухе всего 1 % после нескольких вдохов наступают судороги и двигательный паралич. Человек теряет сознание и умирает через 2 – 3 минуты.

Угарный газ, попав в организм, практически парализует всю дыхательную систему. И оказать первую помощь пострадавшему довольно сложно. Вынести на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, дать понюхать нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе, при необходимости сделать искусственное дыхание — вот, пожалуй, и весь набор первых спасательных действий. В основном остается уповать на быстрый приезд медиков и их профессиональные действия. Эффективное лечение возможно только в условиях стационара. Да и то только в том случае, если концентрация угарного газа еще недостаточно сильная.

Таким образом, единственный эффективный способ избежать трагедии — выполнение всех требований безопасной эксплуатации газовых котлов и проточных водонагревателей. И здесь даже самые, казалось бы, несущественные претензии специалистов полностью оправданы.

Согласно пунктам 43 Правил пользования газом в быту и  263 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения дымовые и вентиляционные каналы обязательно проверяются при вводе оборудования в эксплуатацию, а затем перед каждым отопительным сезоном. А вот дымовые каналы от газовых колонок, если они изготовлены из кирпича, проверяются и чистятся как минимум раз в три месяца.

Для распознавания наличия опасного газа в отопительных и производственных котельных с постоянным присутствием персонала следует предусматривать систему контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа.

Сейчас модно менять дизайн квартир. Но одно дело переклеить обои или обновить мебель, и другое — затронуть спроектированные по всем требованиям системы безопасности. Так, изменение формы сечения вентиляционного канала с круглого на квадратное приводит к уменьшению площади воздухообмена и, как следствие, к ухудшению аэродинамических свойств. Кроме того, при строительных работах в вентиляцию могут попасть куски штукатурки, кирпичей, блоков.

К слову, большинство нарушений, выявленных в ходе последних проверок, касаются именно изменений в той или иной степени конструкций дымоходов. Это может привести к «опрокидыванию» тяги, когда продукты сгорания поступают не наружу, а, наоборот, внутрь. При этом, возможно, автоматика аварийного отключения не сработала, и люди даже не могли осознать смертельной опасности.

Владельцы квартир иногда сами блокируют автоматику, если котел часто отключается «сам по себе». Не желая разбираться в причинах подобных капризов чувствительного оборудования, люди идут по пути наименьшего сопротивления и, по сути, сами себе подписывают приговор.

Ухудшить тягу могут не только посторонние предметы, но и налет сажи, обледенение в период перепада температур и т. д. Поэтому специалисты советуют относиться к проверке вентиляции, как к чистке зубов, — делать ее регулярно перед каждым включением и выключением прибора.

Иногда безалаберность собственников квартир доходит до такой степени, что видна невооруженным глазом на вентиляционной решетке: она бывает напрочь забита пылью, оседающей на липком слое жировых отложений. О каком воздухообмене в таком случае может идти речь?

В бытовых условиях проще всего проверить тягу, приложив к вентиляционной решетке листик бумаги. Он должен плотно прилипнуть к ней под силой отходящего воздуха. Если этого не произошло, нужно бить тревогу. Ни в коем случае не следует использовать в качестве индикатора зажженную спичку, поскольку в отверстии могут скопиться горючие газы, и такая проверка может закончиться взрывом.

При малейших сомнениях нужно обращаться в диспетчерскую ЖКХ. Согласно белорусскому законодательству за техобслуживание зданий, в том числе и вентиляционных каналов, отвечает коммунальная служба. Наверное, стоит все-таки лучше довериться профессионалам, чем пытаться самостоятельно устранить проблему. Тем более что эта опасность не имеет ни цвета, ни запаха.

 

 Кудряшов Виталий 

Главный государственный инспектор Минского областного управления Госпромнадзора       



10 Студзень 2018.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Актуальна

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