Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва на территории Мядельского района

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур общественных объединений, Мядельской районной организации Коммунистической партии Беларуси, собраний трудовых коллективов организаций (их структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:1. На основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь образовать на территории Мядельского района двадцать пять участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва в количестве и составе согласно приложению.2. Отделу организационно-кадровой работы Мядельского районного исполнительного комитета (далее — райисполком) (Хотянович Т. В.) обеспечить проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва не позднее 5 января 2018 г.3. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нарачанская зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля» (Жуков П. С.) опубликовать настоящее решение в семидневный срок.4. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (Климович В. П.) разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте райисполкома.5. Уполномочить заведующего юридическим сектором райисполкома Смольскую Д. А. представлять в суде интересы райисполкома в случае обжалования настоящего решения.6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Бариеву И. И.Исполняющий обязанности председателя В. А. Дытко.Исполняющий обязанности управляющего делами Л. П. Малец.

Приложение

к решению Мядельского районного исполнительного комитета

03.01.2018 №1

Участковые избирательные комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

Участковая избирательная комиссия Юбилейного участка для голосования №1 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образова-

ния «Мядельская средняя школа №1 имени

Владимира Дубовки», г. Мядель, ул. Ленинская, 2, телефон: 8-01797 55-5-43) в количестве 16 человек в следующем составе:

Бобрович Дмитрий Ромуальдович — от граждан путем подачи заявления;

Воронович Александр Станиславович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Гришкевич Николай Леонтьевич — от граждан путем подачи заявления;

Даниленко Лариса Геннадьевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Мелешко Дмитрий Тадеушевич — от граждан путем подачи заявления;

Наумчик Инна Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Паршуто Елена Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Подгайский Вадим Дмитриевич — от граждан путем подачи заявления;

Тараскевич Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Теляк Сергей Иванович — от граждан путем подачи заявления;

Хвалько Мария Григорьевна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Чернявская Светлана Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Шидловский Леонид Альбинович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Юркевич Николай Аркадьевич — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Якушев Виталий Олегович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»;

Ярмантович Светлана Александровна — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Сентябрьского участка для голосования №2 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Гимназия-интернат г. Мяделя», г. Мядель, ул. 17 сентября, 6, телефон: 8-01797 55-3-38) в количестве 15 человек в следующем составе:

Азарко Ирина Иосифовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Гимназия-интернат г. Мяделя»;

Ворса Алла Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Жуковень Татьяна Александровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Захаревич Андрей Григорьевич — от граждан путем подачи заявления;

Климович Вячеслав Петрович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Кундро Светлана Николаевна — от Мядельского отделения республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;

Маркевич Татьяна Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Ровдо Оксана Петровна — от граждан путем подачи заявления;

Раскова Анжелика Максимовна — от граждан путем подачи заявления;

Самко Павел Францевич — от граждан путем подачи заявления;

Терашкевич Татьяна Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Чернявская Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Шарангович Наталья Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;

Юревич Николай Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Яцыно Елена Константиновна — от Мядельской районной организации Коммунистической партии Беларуси.

Участковая избирательная комиссия Старомядельского участка для голосования №3 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа», г. Мядель, ул. Нарочанская, 11а, телефон: 8-01797 25-8-43) в количестве 14 человек в следующем составе:

Апанович Жанна Степановна — от граждан путем подачи заявления;

Купревич Людмила Лешековна — от граждан путем подачи заявления;

Курлович Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Мисуно Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления;

Оскирко Василий Владимирович — от граждан путем подачи заявления;

Райченок Петр Петрович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Ровдо Татьяна Владимировна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Семенович Людмила Станиславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Семенович Майя Мефодьевна — от граждан путем подачи заявления;

Сергеенко Елена Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»;

Тихоненко Алла Стефановна — от граждан путем подачи заявления;

Цывилько Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Юрманов Валерий Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Ясковец Евгений Анатольевич — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров».

Участковая избирательная комиссия Больничного участка для голосования №4 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учреждение здравоохранения «Мядельская центральная районная больница», г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23, телефон: 8-01797 24-3-80) в количестве 6 человек в следующем составе:

Боровко Светлана Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Дубников Виктор Иванович — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Ковешникова Ольга Владимировна — от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница» Белорусского профессионального союза работников здравоохранения;

Котягов Дмитрий Валерьевич — от трудового коллектива хирургического отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница»;

Лавниковская Тамара Федоровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Франткевич Наталья Иосифовна — от трудового коллектива терапевтического отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница».

Участковая избирательная комиссия Лукьяновичского участка для голосования №5 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лукьяновичский сельский клуб, аг. Лукьяновичи, ул. Центральная, 59, телефон: 8-01797 20-3-37) в количестве 7 человек в следующем составе:

Гордеенко Валентина Афанасьевна — от граждан путем подачи заявления;

Кайко Светлана Чеславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Кайко Владимир Мечиславович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Малько Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Рагиня Вадим Чеславович — от граждан путем подачи заявления;

Чернявская Валентина Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Чернявская Валентина Семеновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая избирательная комиссия Гатовичского участка для голосования №6 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь, закрытый спортивный комплекс, д. Сосны, телефон: 8-01797 20-6-10) в количестве 6 человек в следующем составе:

Василевич Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Горидовец Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Ивашков Валерий Николаевич — от граждан путем подачи заявления;

Карачун Дмитрий Иванович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Лихач Сергей Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Мацко Людмила Сергеевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.

Участковая избирательная комиссия Лотвянского участка для голосования №7 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лотвянский Дом мастера, д. Лотва, ул. Центральная, 6, телефон: 8-01797 38-1-96) в количестве 10 человек в следующем составе:

Бузо Мария Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Вертинский Игорь Чеславович — от граждан путем подачи заявления;

Кобайло Нина Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Масловская Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Мирусинская Валентина Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Подгайская Елена Эдвардовна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Таразевич Алла Константиновна — от граждан путем подачи заявления;

Теплый Александр Вацлавович — от граждан путем подачи заявления;

Хихель Александр Анатольевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Шпак Ирина Владимировна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Участковая избирательная комиссия Свирского участка для голосования №8 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Свирский горпоселковый Дом культуры, г. п. Свирь, ул. Советская, 15, телефон: 8-01797 42-2-05) в количестве 11 человек в следующем составе:

Бабич Андрей Сигизмундович — от трудового коллектива Свирской участковой больницы учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница»;

Владыко Сергей Евгеньевич — от граждан путем подачи заявления;

Локутиевская Светлана Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Макаревич Виктор Иосифович — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Марченко Алла Сергеевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Сакович Данута Брониславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Сакович Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления;

Самко Алла Донатовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Шапель Данута Витольдовна — от граждан путем подачи заявления;

Щучко Светлана Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Янович Елена Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участковая избирательная комиссия Комаровского участка для голосования №9 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Комаровская сельская библиотека, д. Комарово, ул. Парковая, 3, телефон: 8-01797 52-2-64) в количестве 11 человек в следующем составе:

Боровик Елена Петровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Гринкевич Клавдия Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Дубко Люцина Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Дунец Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Еленский Александр Феликсович — от граждан путем подачи заявления;

Жук Наталия Ивановна — от граждан путем подачи заявления;

Кратович Валентина Демьяновна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Кумища Елена Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Ловцова Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Малькевич Анна Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;

Тарасевич Ирина Сигизмундовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участковая избирательная комиссия Нарочского сельского участка для голосования № 10 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Нарочский сельский Дом культуры, аг. Нарочь, ул. Первомайская, 49, телефон: 8-01797 46-1-51) в количестве 15 человек в следующем составе:

Аблам Людмила Вацлавовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Грицук Лилия Михайловна — от граждан путем подачи заявления;

Гулевич Ия Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Дурович Раиса Михайловна — от граждан путем подачи заявления;

Иодко Анна Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Кольчинский Станислав Антонович — от граждан путем подачи заявления;

Коровацкий Виктор Станиславович — от граждан путем подачи заявления;

Корытько Алексей Анатольевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Лукьянец Наталия Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;

Мычко Сергей Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Новицкий Олег Генрихович — от граждан путем подачи заявления;

Рызгунская Галина Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Саук Леонид Леонтьевич — от граждан путем подачи заявления;

Таразевич Тереса Вячеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Щит Юлия Павловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Участковая избирательная комиссия Нарочского участка для голосования № 11 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Нарочская средняя школа №2», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 24, телефон: 8-01797 25-9-02) в количестве 15 человек в следующем составе:

Балаш Регина Антоновна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Бородич Светлана Зеноновна — от граждан путем подачи заявления;

Грелик Иосиф Иосифович — от граждан путем подачи заявления;

Девялтовский Сергей Витальевич — от граждан путем подачи заявления;

Криштафович Геннадий Викторович —от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Лаптик Ирина Аркадьевна — от граждан путем подачи заявления;

Лаптик Тереса Войтеховна — от граждан путем подачи заявления;

Мисуно Надежда Азатовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Морова Ольга Станиславовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Нарочская средняя школа №2»;

Небеский Антон Мечеславович — от граждан путем подачи заявления;

Теляк Василий Серафимович — от граждан путем подачи заявления;

Черкашина Лилия Антоновна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Ширко Юрий Вениаминович — от граждан путем подачи заявления;

Шкорник Ольга Викторовна — от граждан путем подачи заявления;

Яцино Евгения Валентиновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Участковая избирательная комиссия Купского участка для голосования № 12 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 10, телефон: 8-01797 22-4-54) в количестве 14 человек в следующем составе:

Войнилко Марина Иосифовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;

Грибовская Елена Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка к. п. Нарочь»;

Жук Вячеслав Вячеславович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Жук Жанна Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Ковалевская Анна Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;

Купревич Валентин Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;

Курочка Татьяна Францевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Куцкевич Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Пилипюк Екатерина Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Самко Ирина Брониславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Стома Екатерина Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;

Углянец Анатолий Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;

Чернявский Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления;

Ясюкевич Сергей Николаевич — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Занарочского участка для голосования № 13 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Занарочский сельский исполнительный комитет, аг. Занарочь, ул. Октябрьская, 3, телефон: 8-01797 36-1-35) в количестве 10 человек в следующем составе:

Авдей Геннадий Михайлович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Близник Светлана Анатольевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Близник Михаил Михайлович — от граждан путем подачи заявления;

Ролич Валентина Антоновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Ролич Геннадий Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Семененя Тамара Витальевна — от граждан путем подачи заявления;

Талайко Алёна Викторовна — от граждан путем подачи заявления;

Холодило Лариса Геннадьевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Занарочская средняя школа»;

Шабан Татьяна Вениаминовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Щамель Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Сырмежского участка для голосования № 14 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Сырмежский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», аг. Сырмеж, ул. Центральная, 84, телефон: 8-01797 32-6-27) в количестве 9 человек в следующем составе:

Бакуло Геннадий Станиславович — от граждан путем подачи заявления;

Балаш Валентина Викентьевна — от граждан путем подачи заявления;

Болтрукевич Мария Леоновна — от граждан путем подачи заявления;

Драгун Наталья Альбиновна — от граждан путем подачи заявления;

Колесник Галина Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Харевич София Болеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Ходанович Александр Иванович — от граждан путем подачи заявления;

Ходанович Татьяна Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Холод Леонид Павлович — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Старлыгского участка для голосования № 15 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Старлыгский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа им. И. Аниськи», аг. Старлыги, ул. Солнечная, 30А, телефон: 8-01797 24-7-27) в количестве 8 человек в следующем составе:

Кумища Галина Казимировна — от граждан путем подачи заявления;

Кумищо Тереза Мечиславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;

Лукша Валентина Васильевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма;

Тихон Геннадий Мечиславович — от граждан путем подачи заявления;

Тоцевич Светлана Леоновна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Тоцевич Сергей Иванович — от граждан путем подачи заявления;

Харевич Ирина Марьяновна — от граждан путем подачи заявления;

Шпинева Ирина Эдуардовна — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Кривичского участка для голосования № 16 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Кривичский горпоселковый Дом культуры, г. п. Кривичи, ул. 17 сентября, 110, телефон: 8-01797 43-3-46) в количестве 15 человек в следующем составе:

Гришкевич Елена Васильевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Гурло Алла Дмитриевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;

Дурейко Дмитрий Владимирович — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»;

Кавзович Светлана Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Костевич Анатолий Валентинович — от граждан путем подачи заявления;

Костевич Ольга Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Летко Людмила Леоновна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Нехвядович Галина Леонтьевна — от граждан путем подачи заявления;

Нижник Евгений Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Павловская Татьяна Павловна — от граждан путем подачи заявления;

Павловский Александр Валерьевич — от граждан путем подачи заявления;

Приходько Маргарита Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Савицкая Даната Ивановна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Юркевич Анна Оттоновна — от граждан путем подачи заявления;

Яковито Галина Константиновна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия Пузыревского участка для голосования № 17 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пузыревская сельская библиотека-Дом свободного времени, аг. Пузыри, ул. Я. Коласа, 24, телефон: 8-01797 24-9-60) в количестве 11 человек в следующем составе:

Божелко Николай Николаевич — от граждан путем подачи заявления;

Божелко Татьяна Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Василевич Татьяна Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Мацкевич Мечеслав Флерянович — от граждан путем подачи заявления;

Павловская Ольга Викентьевна — от граждан путем подачи заявления;

Петько Александр Иосифович — от граждан путем подачи заявления;

Петько Елена Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Раговская Лариса Афиногеновна — от граждан путем подачи заявления;

Шилько Наталья Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;

Юркевич Зоя Александровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Юркевич Светлана Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.

Участковая избирательная комиссия Будславского участка для голосования № 18 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Будславский сельский Дом культуры, аг. Будслав, ул. Красная площадь, телефон: 8-01797 31-5-78) в количестве 10 человек в следующем составе:

Аксючиц Галина Степановна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Бабкевич Павел Иванович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Гришкевич Елена Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Гришкевич Лидия Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Грузд Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Ланец Владимир Васильевич — от граждан путем подачи заявления;

Лубневский Станислав Вячеславович —от граждан путем подачи заявления;

Рудковская Наталья Людвиговна — от граждан путем подачи заявления;

Толканович Жанна Мирославовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Цегалко Жанна Михайловна — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Иловского участка для голосования № 19 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: административное здание Минского областного производственного унитарного предприятия «Иловское», д. Илово, ул. Заводская, 1, телефон: 8-01797 21-2-10) в количестве 9 человек в следующем составе:

Бурдун Мария Эдуардовна — от граждан путем подачи заявления;

Войнич Галина Станиславовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Грузд Тамара Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Драгун Марина Альбиновна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Драгун Валерий Станиславович — от граждан путем подачи заявления;

Парчинская Валентина Болеславовна — от граждан путем подачи заявления;

Янукович Елена Альфредовна — от граждан путем подачи заявления;

Янукович Елена Франтишковна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Янукович Ивона Ивановна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая избирательная комиссия Княгининского участка для голосования № 20 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Княгининский сельский исполнительный комитет, аг. Княгинин, ул. Первомайская, 1, телефон: 8-01797 34-7-95) в количестве 15 человек в следующем составе:

Андрон Анна Станиславовна — от граждан путем подачи заявления;

Андрон Татьяна Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Галко Владимир Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Гришкевич Виктор Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Гурский Виктор Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Комар Александр Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;

Микулич Дмитрий Петрович — от граждан путем подачи заявления;

Мисуно Жанна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;

Попок Ирина Федоровна — от граждан путем подачи заявления;

Послед Алла Валентиновна — от граждан путем подачи заявления;

Святохо Валерий Владимирович — от граждан путем подачи заявления;

Святохо Татьяна Томашевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Талайко Тамара Владимировна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Цягунович Лариса Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;

Шкадун Алла Михайловна — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Выголовичского участка для голосования № 21 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Выголовичская сельская библиотека-клуб, д. Выголовичи, ул. Парковая, 10, телефон: 8-01797 22-1-84) в количестве 8 человек в следующем составе:

Жижло Анатолий Викторович — от граждан путем подачи заявления;

Купревич Константин Петрович — от граждан путем подачи заявления;

Прудникович Ирина Петровна — от граждан путем подачи заявления;

Пуня Наталия Викторовна — от граждан путем подачи заявления;

Ракецкая Ирина Францевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Сакович Елена Леонидовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Княгининская средняя школа»;

Ширко Светлана Вячеславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Щербина Татьяна Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Участковая избирательная комиссия Сватковского участка для голосования № 22 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Сватковский сельский исполнительный комитет, аг. Сватки, ул. Заречная, 2, телефон: 8-01797 38-3-36) в количестве 13 человек в следующем составе:

Бабкевич Жанна Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Балахонова Елена Алексеевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;

Клемятич Виктория Гвидоновна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Колбун Александр Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;

Луговой Алексей Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;

Петровская Данута Генриховна — от трудового коллектива открытого акционерного общества «Сватки»;

Русак Елена Сергеевна — от граждан путем подачи заявления;

Скурко Людмила Марьяновна — от граждан путем подачи заявления;

Улицкая Елена Люциановна — от граждан путем подачи заявления;

Чернявская Ольга Владимировна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Черепович Ирина Юрьевна — от граждан путем подачи заявления;

Чернявский Пётр Фёдорович — от граждан путем подачи заявления;

Шадыро Жанна Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Участковая избирательная комиссия Слободского участка для голосования № 23 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Слободская средняя школа им. Адама Гуриновича», аг. Слобода, ул. Школьная, 3, телефон: 8-01797 36-6-38) в количестве 9 человек в следующем составе:

Амельянович Наталия Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Берняк Ольга Васильевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Слободская средняя школа имени Адама Гуриновича»;

Войтехович Зоя Эдуардовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Дикая Светлана Станиславовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Ершова Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления;

Кисель Надежда Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Лукьянец Жанна Сергеевна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;

Малышенко Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;

Федорец Валентин Фадеевич — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Дягильского участка для голосования № 24 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дягильский Дом мастера, д. Дягили, ул. Центральная, 30, телефон: 8-01797 23-5-77) в количестве 9 человек в следующем составе:

Апанасевич Ирина Чеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Воробей Анатолий Александрович — от граждан путем подачи заявления;

Воробей Валентина Брониславовна — от граждан путем подачи заявления;

Девялтовская Наталья Николаевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Сивицкая Татьяна Эдуардовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Шиковец Зоя Димитровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Шиковец Иосиф Якович — от граждан путем подачи заявления;

Яновская Ольга Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;

Яновский Сергей Станиславович — от граждан путем подачи заявления.

Участковая избирательная комиссия Старогабского участка для голосования № 25 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Старогабский сельский Дом культуры, аг. Старые Габы, ул. Кирова, 2, телефон: 8-01797 35-2-30) в количестве 13 человек в следующем составе:

Василевич Мария Александровна — от граждан путем подачи заявления;

Гришкевич Ирина Францевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;

Гриб Михаил Васильевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;

Грузд Людмила Францевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;

Грузд Михаил Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;

Грузд Нина Николаевна — от граждан путем подачи заявления;

Дрозд Рита Владимировна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;

Коваленко Екатерина Алексеевна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;

Коробейник Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления;

Лашук Николай Николаевич — от граждан путем подачи заявления;

Сивчик Елена Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;

Сивчик Николай Михайлович — от граждан путем подачи заявления;

Скурко Елена Васильевна— от граждан путем подачи заявления.