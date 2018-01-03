Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва на территории Мядельского района

Приложение
к решению Мядельского районного исполнительного комитета
03.01.2018 №1
Участковые избирательные комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
Участковая избирательная комиссия Юбилейного участка для голосования №1 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образова-
ния «Мядельская средняя школа №1 имени
Владимира Дубовки», г. Мядель, ул. Ленинская, 2, телефон: 8-01797 55-5-43) в количестве 16 человек в следующем составе:
Бобрович Дмитрий Ромуальдович — от граждан путем подачи заявления;
Воронович Александр Станиславович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Гришкевич Николай Леонтьевич — от граждан путем подачи заявления;
Даниленко Лариса Геннадьевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Мелешко Дмитрий Тадеушевич — от граждан путем подачи заявления;
Наумчик Инна Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Паршуто Елена Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Подгайский Вадим Дмитриевич — от граждан путем подачи заявления;
Тараскевич Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Теляк Сергей Иванович — от граждан путем подачи заявления;
Хвалько Мария Григорьевна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Чернявская Светлана Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Шидловский Леонид Альбинович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Юркевич Николай Аркадьевич — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Якушев Виталий Олегович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»;
Ярмантович Светлана Александровна — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Сентябрьского участка для голосования №2 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Гимназия-интернат г. Мяделя», г. Мядель, ул. 17 сентября, 6, телефон: 8-01797 55-3-38) в количестве 15 человек в следующем составе:
Азарко Ирина Иосифовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Гимназия-интернат г. Мяделя»;
Ворса Алла Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Жуковень Татьяна Александровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Захаревич Андрей Григорьевич — от граждан путем подачи заявления;
Климович Вячеслав Петрович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Кундро Светлана Николаевна — от Мядельского отделения республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Маркевич Татьяна Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Ровдо Оксана Петровна — от граждан путем подачи заявления;
Раскова Анжелика Максимовна — от граждан путем подачи заявления;
Самко Павел Францевич — от граждан путем подачи заявления;
Терашкевич Татьяна Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Чернявская Наталья Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Шарангович Наталья Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;
Юревич Николай Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Яцыно Елена Константиновна — от Мядельской районной организации Коммунистической партии Беларуси.
Участковая избирательная комиссия Старомядельского участка для голосования №3 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа», г. Мядель, ул. Нарочанская, 11а, телефон: 8-01797 25-8-43) в количестве 14 человек в следующем составе:
Апанович Жанна Степановна — от граждан путем подачи заявления;
Купревич Людмила Лешековна — от граждан путем подачи заявления;
Курлович Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Мисуно Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления;
Оскирко Василий Владимирович — от граждан путем подачи заявления;
Райченок Петр Петрович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Ровдо Татьяна Владимировна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Семенович Людмила Станиславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Семенович Майя Мефодьевна — от граждан путем подачи заявления;
Сергеенко Елена Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа»;
Тихоненко Алла Стефановна — от граждан путем подачи заявления;
Цывилько Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Юрманов Валерий Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Ясковец Евгений Анатольевич — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров».
Участковая избирательная комиссия Больничного участка для голосования №4 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учреждение здравоохранения «Мядельская центральная районная больница», г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23, телефон: 8-01797 24-3-80) в количестве 6 человек в следующем составе:
Боровко Светлана Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Дубников Виктор Иванович — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Ковешникова Ольга Владимировна — от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница» Белорусского профессионального союза работников здравоохранения;
Котягов Дмитрий Валерьевич — от трудового коллектива хирургического отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница»;
Лавниковская Тамара Федоровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Франткевич Наталья Иосифовна — от трудового коллектива терапевтического отделения учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница».
Участковая избирательная комиссия Лукьяновичского участка для голосования №5 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лукьяновичский сельский клуб, аг. Лукьяновичи, ул. Центральная, 59, телефон: 8-01797 20-3-37) в количестве 7 человек в следующем составе:
Гордеенко Валентина Афанасьевна — от граждан путем подачи заявления;
Кайко Светлана Чеславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Кайко Владимир Мечиславович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Малько Валентина Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Рагиня Вадим Чеславович — от граждан путем подачи заявления;
Чернявская Валентина Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Чернявская Валентина Семеновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Участковая избирательная комиссия Гатовичского участка для голосования №6 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь, закрытый спортивный комплекс, д. Сосны, телефон: 8-01797 20-6-10) в количестве 6 человек в следующем составе:
Василевич Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Горидовец Людмила Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Ивашков Валерий Николаевич — от граждан путем подачи заявления;
Карачун Дмитрий Иванович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Лихач Сергей Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Мацко Людмила Сергеевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Участковая избирательная комиссия Лотвянского участка для голосования №7 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лотвянский Дом мастера, д. Лотва, ул. Центральная, 6, телефон: 8-01797 38-1-96) в количестве 10 человек в следующем составе:
Бузо Мария Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Вертинский Игорь Чеславович — от граждан путем подачи заявления;
Кобайло Нина Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Масловская Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;
Мирусинская Валентина Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Подгайская Елена Эдвардовна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Таразевич Алла Константиновна — от граждан путем подачи заявления;
Теплый Александр Вацлавович — от граждан путем подачи заявления;
Хихель Александр Анатольевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Шпак Ирина Владимировна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Участковая избирательная комиссия Свирского участка для голосования №8 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Свирский горпоселковый Дом культуры, г. п. Свирь, ул. Советская, 15, телефон: 8-01797 42-2-05) в количестве 11 человек в следующем составе:
Бабич Андрей Сигизмундович — от трудового коллектива Свирской участковой больницы учреждения здравоохранения «Мядельская центральная районная больница»;
Владыко Сергей Евгеньевич — от граждан путем подачи заявления;
Локутиевская Светлана Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Макаревич Виктор Иосифович — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Марченко Алла Сергеевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Сакович Данута Брониславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Сакович Светлана Евгеньевна — от граждан путем подачи заявления;
Самко Алла Донатовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Шапель Данута Витольдовна — от граждан путем подачи заявления;
Щучко Светлана Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Янович Елена Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Участковая избирательная комиссия Комаровского участка для голосования №9 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Комаровская сельская библиотека, д. Комарово, ул. Парковая, 3, телефон: 8-01797 52-2-64) в количестве 11 человек в следующем составе:
Боровик Елена Петровна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Гринкевич Клавдия Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Дубко Люцина Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Дунец Елена Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Еленский Александр Феликсович — от граждан путем подачи заявления;
Жук Наталия Ивановна — от граждан путем подачи заявления;
Кратович Валентина Демьяновна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Кумища Елена Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Ловцова Елена Владимировна — от граждан путем подачи заявления;
Малькевич Анна Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;
Тарасевич Ирина Сигизмундовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Участковая избирательная комиссия Нарочского сельского участка для голосования № 10 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Нарочский сельский Дом культуры, аг. Нарочь, ул. Первомайская, 49, телефон: 8-01797 46-1-51) в количестве 15 человек в следующем составе:
Аблам Людмила Вацлавовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Грицук Лилия Михайловна — от граждан путем подачи заявления;
Гулевич Ия Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Дурович Раиса Михайловна — от граждан путем подачи заявления;
Иодко Анна Александровна — от граждан путем подачи заявления;
Кольчинский Станислав Антонович — от граждан путем подачи заявления;
Коровацкий Виктор Станиславович — от граждан путем подачи заявления;
Корытько Алексей Анатольевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Лукьянец Наталия Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;
Мычко Сергей Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Новицкий Олег Генрихович — от граждан путем подачи заявления;
Рызгунская Галина Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Саук Леонид Леонтьевич — от граждан путем подачи заявления;
Таразевич Тереса Вячеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Щит Юлия Павловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Участковая избирательная комиссия Нарочского участка для голосования № 11 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Нарочская средняя школа №2», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 24, телефон: 8-01797 25-9-02) в количестве 15 человек в следующем составе:
Балаш Регина Антоновна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Бородич Светлана Зеноновна — от граждан путем подачи заявления;
Грелик Иосиф Иосифович — от граждан путем подачи заявления;
Девялтовский Сергей Витальевич — от граждан путем подачи заявления;
Криштафович Геннадий Викторович —от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Лаптик Ирина Аркадьевна — от граждан путем подачи заявления;
Лаптик Тереса Войтеховна — от граждан путем подачи заявления;
Мисуно Надежда Азатовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Морова Ольга Станиславовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Нарочская средняя школа №2»;
Небеский Антон Мечеславович — от граждан путем подачи заявления;
Теляк Василий Серафимович — от граждан путем подачи заявления;
Черкашина Лилия Антоновна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Ширко Юрий Вениаминович — от граждан путем подачи заявления;
Шкорник Ольга Викторовна — от граждан путем подачи заявления;
Яцино Евгения Валентиновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира».
Участковая избирательная комиссия Купского участка для голосования № 12 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 10, телефон: 8-01797 22-4-54) в количестве 14 человек в следующем составе:
Войнилко Марина Иосифовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Грибовская Елена Михайловна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка к. п. Нарочь»;
Жук Вячеслав Вячеславович — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Жук Жанна Владимировна — от граждан путем подачи заявления;
Ковалевская Анна Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;
Купревич Валентин Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;
Курочка Татьяна Францевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Куцкевич Елена Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Пилипюк Екатерина Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Самко Ирина Брониславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Стома Екатерина Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;
Углянец Анатолий Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;
Чернявский Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления;
Ясюкевич Сергей Николаевич — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Занарочского участка для голосования № 13 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Занарочский сельский исполнительный комитет, аг. Занарочь, ул. Октябрьская, 3, телефон: 8-01797 36-1-35) в количестве 10 человек в следующем составе:
Авдей Геннадий Михайлович — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Близник Светлана Анатольевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Близник Михаил Михайлович — от граждан путем подачи заявления;
Ролич Валентина Антоновна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Ролич Геннадий Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Семененя Тамара Витальевна — от граждан путем подачи заявления;
Талайко Алёна Викторовна — от граждан путем подачи заявления;
Холодило Лариса Геннадьевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Занарочская средняя школа»;
Шабан Татьяна Вениаминовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Щамель Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Сырмежского участка для голосования № 14 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Сырмежский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», аг. Сырмеж, ул. Центральная, 84, телефон: 8-01797 32-6-27) в количестве 9 человек в следующем составе:
Бакуло Геннадий Станиславович — от граждан путем подачи заявления;
Балаш Валентина Викентьевна — от граждан путем подачи заявления;
Болтрукевич Мария Леоновна — от граждан путем подачи заявления;
Драгун Наталья Альбиновна — от граждан путем подачи заявления;
Колесник Галина Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Харевич София Болеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Ходанович Александр Иванович — от граждан путем подачи заявления;
Ходанович Татьяна Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Холод Леонид Павлович — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Старлыгского участка для голосования № 15 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Старлыгский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа им. И. Аниськи», аг. Старлыги, ул. Солнечная, 30А, телефон: 8-01797 24-7-27) в количестве 8 человек в следующем составе:
Кумища Галина Казимировна — от граждан путем подачи заявления;
Кумищо Тереза Мечиславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Лукша Валентина Васильевна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Тихон Геннадий Мечиславович — от граждан путем подачи заявления;
Тоцевич Светлана Леоновна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Тоцевич Сергей Иванович — от граждан путем подачи заявления;
Харевич Ирина Марьяновна — от граждан путем подачи заявления;
Шпинева Ирина Эдуардовна — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Кривичского участка для голосования № 16 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Кривичский горпоселковый Дом культуры, г. п. Кривичи, ул. 17 сентября, 110, телефон: 8-01797 43-3-46) в количестве 15 человек в следующем составе:
Гришкевич Елена Васильевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Гурло Алла Дмитриевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Дурейко Дмитрий Владимирович — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»;
Кавзович Светлана Чеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Костевич Анатолий Валентинович — от граждан путем подачи заявления;
Костевич Ольга Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Летко Людмила Леоновна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Нехвядович Галина Леонтьевна — от граждан путем подачи заявления;
Нижник Евгений Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Павловская Татьяна Павловна — от граждан путем подачи заявления;
Павловский Александр Валерьевич — от граждан путем подачи заявления;
Приходько Маргарита Александровна — от граждан путем подачи заявления;
Савицкая Даната Ивановна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Юркевич Анна Оттоновна — от граждан путем подачи заявления;
Яковито Галина Константиновна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Участковая избирательная комиссия Пузыревского участка для голосования № 17 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пузыревская сельская библиотека-Дом свободного времени, аг. Пузыри, ул. Я. Коласа, 24, телефон: 8-01797 24-9-60) в количестве 11 человек в следующем составе:
Божелко Николай Николаевич — от граждан путем подачи заявления;
Божелко Татьяна Александровна — от граждан путем подачи заявления;
Василевич Татьяна Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Мацкевич Мечеслав Флерянович — от граждан путем подачи заявления;
Павловская Ольга Викентьевна — от граждан путем подачи заявления;
Петько Александр Иосифович — от граждан путем подачи заявления;
Петько Елена Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Раговская Лариса Афиногеновна — от граждан путем подачи заявления;
Шилько Наталья Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;
Юркевич Зоя Александровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Юркевич Светлана Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Участковая избирательная комиссия Будславского участка для голосования № 18 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Будславский сельский Дом культуры, аг. Будслав, ул. Красная площадь, телефон: 8-01797 31-5-78) в количестве 10 человек в следующем составе:
Аксючиц Галина Степановна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Бабкевич Павел Иванович — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Гришкевич Елена Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Гришкевич Лидия Александровна — от граждан путем подачи заявления;
Грузд Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;
Ланец Владимир Васильевич — от граждан путем подачи заявления;
Лубневский Станислав Вячеславович —от граждан путем подачи заявления;
Рудковская Наталья Людвиговна — от граждан путем подачи заявления;
Толканович Жанна Мирославовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Цегалко Жанна Михайловна — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Иловского участка для голосования № 19 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: административное здание Минского областного производственного унитарного предприятия «Иловское», д. Илово, ул. Заводская, 1, телефон: 8-01797 21-2-10) в количестве 9 человек в следующем составе:
Бурдун Мария Эдуардовна — от граждан путем подачи заявления;
Войнич Галина Станиславовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Грузд Тамара Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Драгун Марина Альбиновна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Драгун Валерий Станиславович — от граждан путем подачи заявления;
Парчинская Валентина Болеславовна — от граждан путем подачи заявления;
Янукович Елена Альфредовна — от граждан путем подачи заявления;
Янукович Елена Франтишковна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Янукович Ивона Ивановна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Участковая избирательная комиссия Княгининского участка для голосования № 20 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Княгининский сельский исполнительный комитет, аг. Княгинин, ул. Первомайская, 1, телефон: 8-01797 34-7-95) в количестве 15 человек в следующем составе:
Андрон Анна Станиславовна — от граждан путем подачи заявления;
Андрон Татьяна Иосифовна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Галко Владимир Владимирович — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Гришкевич Виктор Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Гурский Виктор Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Комар Александр Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;
Микулич Дмитрий Петрович — от граждан путем подачи заявления;
Мисуно Жанна Леонидовна — от граждан путем подачи заявления;
Попок Ирина Федоровна — от граждан путем подачи заявления;
Послед Алла Валентиновна — от граждан путем подачи заявления;
Святохо Валерий Владимирович — от граждан путем подачи заявления;
Святохо Татьяна Томашевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Талайко Тамара Владимировна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Цягунович Лариса Ивановна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Шкадун Алла Михайловна — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Выголовичского участка для голосования № 21 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Выголовичская сельская библиотека-клуб, д. Выголовичи, ул. Парковая, 10, телефон: 8-01797 22-1-84) в количестве 8 человек в следующем составе:
Жижло Анатолий Викторович — от граждан путем подачи заявления;
Купревич Константин Петрович — от граждан путем подачи заявления;
Прудникович Ирина Петровна — от граждан путем подачи заявления;
Пуня Наталия Викторовна — от граждан путем подачи заявления;
Ракецкая Ирина Францевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Сакович Елена Леонидовна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Княгининская средняя школа»;
Ширко Светлана Вячеславовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Щербина Татьяна Петровна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.
Участковая избирательная комиссия Сватковского участка для голосования № 22 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Сватковский сельский исполнительный комитет, аг. Сватки, ул. Заречная, 2, телефон: 8-01797 38-3-36) в количестве 13 человек в следующем составе:
Бабкевич Жанна Михайловна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Балахонова Елена Алексеевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Клемятич Виктория Гвидоновна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Колбун Александр Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;
Луговой Алексей Анатольевич — от граждан путем подачи заявления;
Петровская Данута Генриховна — от трудового коллектива открытого акционерного общества «Сватки»;
Русак Елена Сергеевна — от граждан путем подачи заявления;
Скурко Людмила Марьяновна — от граждан путем подачи заявления;
Улицкая Елена Люциановна — от граждан путем подачи заявления;
Чернявская Ольга Владимировна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Черепович Ирина Юрьевна — от граждан путем подачи заявления;
Чернявский Пётр Фёдорович — от граждан путем подачи заявления;
Шадыро Жанна Михайловна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Участковая избирательная комиссия Слободского участка для голосования № 23 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Слободская средняя школа им. Адама Гуриновича», аг. Слобода, ул. Школьная, 3, телефон: 8-01797 36-6-38) в количестве 9 человек в следующем составе:
Амельянович Наталия Николаевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Берняк Ольга Васильевна — от трудового коллектива государственного учреждения образования «Слободская средняя школа имени Адама Гуриновича»;
Войтехович Зоя Эдуардовна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Дикая Светлана Станиславовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Ершова Наталья Михайловна — от граждан путем подачи заявления;
Кисель Надежда Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Лукьянец Жанна Сергеевна — от Мядельской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Малышенко Людмила Владимировна — от граждан путем подачи заявления;
Федорец Валентин Фадеевич — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Дягильского участка для голосования № 24 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дягильский Дом мастера, д. Дягили, ул. Центральная, 30, телефон: 8-01797 23-5-77) в количестве 9 человек в следующем составе:
Апанасевич Ирина Чеславовна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Воробей Анатолий Александрович — от граждан путем подачи заявления;
Воробей Валентина Брониславовна — от граждан путем подачи заявления;
Девялтовская Наталья Николаевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Сивицкая Татьяна Эдуардовна — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Шиковец Зоя Димитровна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Шиковец Иосиф Якович — от граждан путем подачи заявления;
Яновская Ольга Анатольевна — от граждан путем подачи заявления;
Яновский Сергей Станиславович — от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная комиссия Старогабского участка для голосования № 25 по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва (местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Старогабский сельский Дом культуры, аг. Старые Габы, ул. Кирова, 2, телефон: 8-01797 35-2-30) в количестве 13 человек в следующем составе:
Василевич Мария Александровна — от граждан путем подачи заявления;
Гришкевич Ирина Францевна — от Мядельской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Гриб Михаил Васильевич — от Мядельской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Грузд Людмила Францевна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Грузд Михаил Аркадьевич — от граждан путем подачи заявления;
Грузд Нина Николаевна — от граждан путем подачи заявления;
Дрозд Рита Владимировна — от Мядельской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Коваленко Екатерина Алексеевна — от Мядельской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов;
Коробейник Александр Николаевич — от граждан путем подачи заявления;
Лашук Николай Николаевич — от граждан путем подачи заявления;
Сивчик Елена Иосифовна — от граждан путем подачи заявления;
Сивчик Николай Михайлович — от граждан путем подачи заявления;
Скурко Елена Васильевна— от граждан путем подачи заявления.
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