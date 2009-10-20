К вниманию читателей!

Гражданам 2002 года рождения, а также гражданам более старших возрастов, но не прошедшим приписку к призывному участку Мядельского района, не получившим персональную повестку о явке на приписку, нужно прибыть в военный комиссариат Мядельского района по адресу:
г. Мядель, ул. Промышленная, 6, в январе-декабре 2018 года с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, имея с собой свидетельство о рождений и документ, удостоверяющий личность. Консультации по вопросам проведения приписки можно получить в рабочие дни с 8.00
до 17.00 по телефонам (8-01797) 55-0-37, (8-01797) 55-2-78.



08 Студзень 2018.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Актуальна

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