Санаторий “Сосны”: отдыхающим – самое лучшее!

— Виктор, а во сколько вы будете «Солнце» включать? — вопрос, который я меньше всего ожидала услышать, проходя по коридору мимо стойки регистрации на процедуры.— Через полчаса, к сеансу, но могу и сейчас на пару минут включить для вас.

Ну какая женщина останется равнодушной, когда специально для нее предлагают включить солнце? Так меня познакомили с процедурой гелиотерапии, а если по-простому — лечением солнечным светом. Откуда взялся солнечный свет в Беларуси в декабре и с чего начинается отдых в санатории, предлагаю выяснить вместе, пройдясь экскурсией по государственному лечебно-оздоровительному учреждению «Санаторий «Сосны».

— Неправильно думать, что оздоровление в санатории начинается только в тот момент, когда вы приходите на процедуры, — начинает экскурсию главный врач Александр Щуко. — Ведь лечение — это не только медицинское вмешательство. Для полноценного восстановления и отдыха не менее важна и обстановка: тишина, чистота воздуха, красота природы и всего, что вас окружает. Если вы придете принять минеральную ванну в старое обшарпанное здание, будет ли это настоящим оздоровлением? Вряд ли.

Здания на территории санатория старыми назвать не поворачивается язык, несмотря на то, что часть из них появилась еще в 1976 году. Но отличить постройки-старожилы от более новых практически невозможно. Фасады в идеальном состоянии, между корпусами — удобные дорожки, на прилегающей территории убрано. И уже наряжена елка: началась подготовка к празднику.

Сразу понимаешь: руководство сделало все возможное, чтобы гости чувствовали, что их отдых начинается с первой же минуты, как они вышли из автобуса и вошли в главный корпус для регистрации.

Тут трудно поверить, что ты находишься в санатории где-то в сосновом бору, кажется скорее, что попал в холл столичного театра. Хрустальные люстры, мозаичное панно, делающее стену похожей на волнистую поверхность озера, колонны и свет, очень много света. Лампочки встроены в ступеньки лестницы, подсвечивают колонны, отражаются в прозрачных стеклянных столиках и перилах, отблескивают в стразах, которыми украшена мозаика. В стены вмонтированы пузырьковые воздушные панели с подсветкой. Все это блестит и переливается. И создается ощущение, что помещение намного больше, чем есть на самом деле.

Особенно контраст ощущается, если иметь представление о том, как выглядел холл до ремонта. Черный и темно-зеленый цвета давили и делали зал темным. Из-за недостатка света потерянной казалась мозаика. А это — уникальная авторская работа, которая украшает стену более сорока лет.

— Когда человек едет в санаторий, он едет в первую очередь не за какими-то конкретными процедурами, а за отдыхом и положительными эмоциями. Наша задача — не разочаровать отдыхающих. И, судя по отзывам, мы с этим отлично справляемся. Люди возвращаются к нам из года в год, — комментирует Александр Геннадьевич. — Когда человек путешествует за границу, он получает новый визуальный ряд и впечатления — это называется «сменить обстановку». Точно так же мы стремимся создать совершенно другое окружение для наших отдыхающих, поскольку большинство из них живет в городах и привыкло скорее к бетонным домам. Мы считаем, что человек, приезжая к нам, должен в первую очередь получать удовольствие от того, где он находится.

В рамках ремонта, который длился полгода, было обновлено сразу несколько помещений. Кроме холла, это танцевальный и кинозал.

Помимо внешнего оформления, тут позаботились и о технических аспектах. Залы оборудованы, что называется, по последнему слову техники. Например, прежде, чем ремонтировать кинозал, из Минска приглашали специалистов, которые сделали акустическую оценку помещения и создали проект, позволяющий ее улучшить. Тут же оформлена сцена, стоят качественное световое оборудование, приборы, которые не всегда можно встретить в Домах культуры.

Зал оборудован комфортабельными креслами, мощным проектором и большим экраном — как в обычных кинотеатрах.

— Технические возможности наших залов стали гораздо шире, появилась возможность разнообразить проводимые здесь мероприятия, наполнить их современными зрелищными спецэффектами. В такой зал не зазорно приглашать даже самых знаменитых артистов. Качество проведенной работы оценено ими по достоинству. Выступать на нашей сцене — просто удовольствие. Даже вокальные номера наших культорганизаторов стали звучать по-другому — еще звонче, еще душевней. Несомненно, работа теперь будет еще плодотворней. И отдых наших гостей станет еще интересней и насыщенней, — рассказывает начальник отдела маркетинга Наталья Фалевич.

— На данный момент в санатории «Сосны» самое современное медицинское оборудование, хорошая техническая база и профессиональный высококвалифицированный персонал, — с гордостью делится Александр Геннадьевич. — Одна из самых уникальных наших процедур — гелиотерапия.

Чтобы разобраться, чем так уникальна эта процедура и что она собой представляет, отправляюсь в комнату гелиотерапии, а сопровождает меня Алла Пантюхина — заместитель главного врача по медицинской части.

— У нас есть СПА-комплекс, где имеется море и солнце 365 дней в году. Бассейн и морской берег рядом, — интригует Алла Михайловна, пока мы идем. — Услуга входит в стоимость путевки. Каждый, кто посещает бассейн, имеет возможность также получить доступ к гелиотерапии. Надо сказать, услуга очень популярна среди посетителей.

И, как только она открывает дверь и впускает меня в кабинет, я понимаю — почему.

Из современного коридора мы попадаем на морской берег. У стен стоят лежаки, на полу видны следы мокрых ног, через рокот волн пробивается щебет экзотических птичек и, конечно, вовсю светит солнце. Создается такой мощный эффект присутствия, что, если закрыть глаза и прилечь на лежак, то и не поверишь, что за окном декабрь и снег. С открытыми глазами видишь, что солнце на самом деле — комплекс ламп, подвешенных под потолком.

— Этот аппарат приехал в «Сосны» из Швеции, монтировали его тоже шведские мастера — технология их же, — объясняет Алла Михайловна. — За счет ламп достигается стопроцентная имитация солнечного света. Присутствует весь спектр. Единственное, что минимизируется — повреждающее воздействие ультрафиолета, чтобы можно было отдыхать без риска получить ожоги. Поэтому загореть на таком «солнце» сложно, но если в течение недели ежедневно принимать солнечные ванны по пятнадцать минут — то возможно.

— Несмотря на то, что в нашей стране солнечного света больше, чем, например, в скандинавских странах или за полярным кругом, белорусы тоже страдают от нехватки солнца. Поэтому два года назад для профилактики психических заболеваний и повышения иммунитета мы решили оборудовать такой симулятор. В условиях белорусского климата, когда уже с октября световой день становится заметно короче, часто пасмурно, дождливо и снежно — такие солнечные процедуры незаменимы, — дополняет Александр Геннадьевич. — Солнечный свет стимулирует выработку витамина D, улучшает настроение и самочувствие, повышает иммунитет. К тому же положительно влияет не только на физическое самочувствие людей, но и на психологическое. А нехватка солнечного света приводит к угнетению иммунитета и депрессивному состоянию, крайним проявлением которого является суицидальное поведение.

Аппарат имеет несколько режимов: «Майами, солнце в зените», «Бали, закат» и так далее. Майами — самый яркий и интенсивный. Посетители не выбирают режимы, их периодически меняют врачи. Вместе с силой солнца меняется и звуковое оформление, чтобы достигнуть эффекта полного погружения. Чтобы уберечь глаза от повреждения, выдают очки. И после сеанса в бассейне посетители могут полежать на солнышке и почувствовать себя на настоящем пляже.

Уходить оттуда совсем не хотелось, я даже пожалела, что в «Сосны» меня привела работа, а не путевка. Но даже за те пять минут, что провела под симулятором солнечного света, ощутимо поднялось настроение.

Бассейн расположен тут же — за дверью. Он не спортивный, но достаточно большой. Оснащен массажными приспособлениями, есть тут каскадные души, гидромассажные пушки, гейзер. Джакузи оборудовано прямо в бассейне, можно подплыть в уголок — и не надо выбираться на бортик и куда-то идти. Несмотря на то, что бассейн не рассчитан на тренировки, есть здесь и оборудование для плавания: досточки для рук и ног.

— Занятия в бассейне проводятся инструкторами ЛФК и аквааэробики, — рассказывает Алла Михайловна. Рядом есть комната отдыха, оборудованная как кабинет: мягкие стулья, стол, сервант. Те, кто заказывает дополнительно индивидуальное посещение, могут после сеанса отдохнуть здесь, выпить чаю.

Уже в коридоре мы попрощались с Аллой Пантюхиной, и тут же к ней подошел довольный посетитель. Краем уха услышала:

— Алла Михайловна, вы такой прекрасный врач, у вас так приятно лечиться!

Спрашиваю у начальника отдела маркетинга Натальи Фалевич:

— В «Соснах» персонал знает каждого посетителя?

— Это профессиональный этикет — у нас заведено всегда и со всеми здороваться: это же элементарная вежливость и людям приятно, — отвечает Наталья Францевна. — Посетители, кстати тоже поддерживают такой порядок. А вообще, помимо этого, у нас очень много постоянных посетителей. Бывают люди, которые на протяжении последних пятнадцати-двадцати лет к нам ездят. Некоторые — и по несколько раз в год.

В распоряжении отдыхающих максимально широкий спектр услуг и процедур. Помимо очевидных процедур, которые можно встретить чуть ли не в каждом санатории (например, душ Шарко), тут проводят много редких.

Прибор мамоскрин появился в «Соснах» первым, он позволяет исследовать молочную железу и выявлять проблемы на ранних этапах.

Есть банный комплекс, турецкая баня, в которой эффект достигается за счет высокой влажности, и инфракрасная сауна — за счет инфракрасного излучения. А также солевая сауна с гималайской солью, когда она нагревается, образуются ионы соли, и люди дышат, таким воздухом. Практикуются стоун-терапия (лечение горячими камнями), флоатинг — водный массаж в одежде с одновременным воздействием на слуховую и зрительную сенсорные системы организма. Гирудотерапия — пиявок привозят из Минска. Сухая углекислая ванна — концентрация углекислого газа помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Со всем перечнем можно ознакомиться на официальном сайте санатория. Кстати, сайт получил высокую оценку Управления делами Президента Республики Беларусь, работа по функционированию сайта отмечена благодарственным письмом. И сам санаторий по итогам аттестации имеет высшую категорию. На сайте легко можно узнать всю необходимую информацию, а также оценить качество услуг благодаря богатой фотогалерее. Также есть возможность понаблюдать за внешней территорией санатория с помощью веб-камеры реального времени.

Несмотря на то, что в этом году проделана огромная работа, санаторий не собирается останавливаться на достигнутом. На 2018 год запланирован ремонт коридора, соединяющего два корпуса. Также уже разработан дизайн-проект для номеров, задача была оформить все в классике — универсальном стиле. Номера выглядят как полноценные квартиры — потому что главное для санатория, чтобы отдыхающие чувствовали себя в номерах комфортно.

Также в планах у главного врача заняться обустройством набережной, идея уже есть, но раскрывать ее он не спешит:

— Пусть будет интрига, — улыбается Александр Геннадьевич. — Из новых услуг в перспективе на ближайшее будущее мы хотим оборудовать сенсорную комнату. Что это такое — сложно объяснить словами, лучше посмотрите видео в интернете. Но это тоже процедура из разряда профилактики и лечения психологических расстройств.

Словами это описать действительно трудно, но я попробую. Сенсорная система человека реагирует на различные раздражители, будь то свет, звук, запахи, тактильные ощущения и так далее. Так что сенсорная комната — это организованное особым образом помещение, в котором присутствуют различные стимуляторы, воздействующие на органы чувств человека. Сенсорную комнату в народе принято называть «комнатой релаксации», она может использоваться для оказания успокаивающего и расслабляющего действия. А также для достижения тонизирующего и стимулирующего эффекта.

Все процедуры проводят опытные специалисты.

— Мы регулярно обучаем всех своих сотрудников. И не только врачей, но и горничных, и поваров. Вообще, по отзывам знаем, что у нас одна из лучших организаций питания, — делится Александр Геннадьевич. — В «Соснах» шведский стол, кухня белорусская с большим количеством овощей, фруктов и зелени. Мы проводили обучение поваров и персонала, заказывали специально преподавателей из Барановичей. После этого был конкурс на приготовление и сервировку. А чтобы всегда иметь представление о том, чего хотят наши посетители, регулярно проводим анкетирование отдыхающих. Практика показывает, что люди приезжают в первую очередь за спокойствием. Мы в этом плане имеем все ресурсы: у нас отличное расположение, большая прилегающая территория, сосновый лес, рядом — Белое озеро, где можно провести целый день в тени сосен и не бояться «сгореть». Для прогулок сделаны тропинки с освещением — это очень актуально, особенно осенью и зимой, поскольку рано темнеет. Летом люди вольны ходить за грибами и ягодами, у нас есть катер, на котором мы организовываем экскурсии, работает прокат, где можно взять велосипед и поехать к «Аптекарскому саду», например.

— Что, как вам кажется, нужно делать для развития Нарочанского края?

— У нас очень большой потенциал, но мало выбора в плане активного времяпрепровождения. Когда думаю о Нарочи, кажется, что тут было бы идеально организовать мероприятие типа «Тур де Франс» во Франции — велосипедные гонки по шоссе. Трасса вокруг Нарочи подлиннее, около восьмидесяти километров, для однодневного заезда самое то.

К тому же, здесь прекрасная роза ветров, что каждый год привлекает любителей сэйлинга (разновидность парусного спорта).

Такие мероприятия, когда они проводятся пять-шесть лет подряд, формируют традицию. И это опять же привлекает поток туристов и развивает инфраструктуру района. Нарочанский край красив, но одними санаториями его не разрекламируешь, а возможности для туризма тут колоссальные. Вообще, я сторонник того, что предприниматели, будь то организаторы мероприятий или директора санаториев, должны соревноваться. С точки зрения конкурентоспособности каждое учреждение должно стараться произвести на гостей «вау-эффект». В конце концов, от этого в первую очередь выиграют отдыхающие, которые открывают для себя новые способы эффективного оздоровления.

Александра ГОРЯЧКО.

Фото Александра Высоцкого, из архива санатория.