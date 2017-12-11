Об образовании участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва на территории Мядельского района

Решение Мядельского районного исполнительного комитета от 15 декабря 2017 года № 1290

На основании статей 17, 18 и 24 Избирательного кодекса Республики Беларусь Мядельский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Образовать на территории Мядельского района 25 (двадцать пять) участков для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, определив их границы, места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования согласно приложению.

2. Руководителям организаций и учреждений, помещения которых будут использованы в ходе избирательной кампании по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва, оказать содействие в ремонте, оснащении и оборудовании участков для голосования и помещений для работы участковых избирательных комиссий.

3. Мядельскому районному узлу электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» (Малько А. А.) в срок до 3 января 2018 г. обеспечить участки для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь телефонной связью.

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Нарачанская зара» и программы радиовещания «Нарачанская хваля» (Жуков П. С.) опубликовать настоящее решение в десятидневный срок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Мядельского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

Председатель А. М. Войнилко.

Управляющий делами Р. В. Жук.

СОГЛАСОВАНО

Решение Мядельской районной избирательной комиссии

по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва

11.12.2017 № 20

Приложение

к решению Мядельского районного исполнительного комитета

15.12.2017 № 1290

Участки для голосования по выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва на территории Мядельского района

Юбилейный участок для голосования №1

Часть г. Мяделя в границах: улицы Юбилейная (дома №№ 23, 25, 29, 33, 37, 43, 45, 47), Ленинская, Интернациональная, Новая, Садовая, О. Бычка, Нестеровича, Пролетарская, Энергетическая, Промышленная, Коммунальная, Восточная, Полевая, Тельмана, Звездная, Красноармейская, Пушкина, Маркова, Кирова, М. Танка, Баторинская, Давидовича, Пивоварова, Каратая, Лукьянца, Дружная, Школьная; переулки Ленинский, Садовый, Звездный, Заготовительный.

Часть Мядельского сельсовета в границах: деревня Боклаи.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Мядельская средняя школа №1 имени Владимира Дубовки», г. Мядель, ул. Ленинская, 2.

Сентябрьский участок

для голосования №2

Часть г. Мяделя в границах: улицы Юбилейная (дома №№ 1-19, 21), 17 сентября, Партизанская, Комсомольская, Пионерская, Шаранговича, Крупской,

1 Мая, Набережная (дом №4); переулки Первомайский, Замковый, Озерный, Набережный, Юбилейный, Советский.

Часть Мядельского сельсовета в границах: деревни Кочерги, Шиковичи.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Гимназия-интернат г. Мяделя», г. Мядель, ул. 17 сентября, 6.

Старомядельский участок

для голосования №3

Часть г. Мяделя в границах: улицы Нарочанская, Вершило, Парковая, Мира, Заозерная, Сельхозтехники, Гуриновича, Гагарина, Морозова, Октябрьская, Коммунистическая, Чапаева, Луговая, Северная, Холмогорская, Молодежная, Солнечная; переулки Нарочанский, Мира, Коммунистический, Чапаева, Заозерный.

Часть Мядельского сельсовета в границах: агрогородок Бояры, деревня Волочек.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Мядельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа», г. Мядель, ул. Нарочанская, 11 а.

Больничный участок

для голосования №4

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учреждение здравоохранения «Мядельская центральная районная больница», г. Мядель, ул. Коммунистическая, 23.

Лукьяновичский участок

для голосования №5

Часть Мядельского сельсовета в границах: агрогородок Лукьяновичи; деревни Березняки, Скороды, Триданы, Крути, Азарки-Старые, Азарки-Дворище, Азарки-Пудовинка, Липово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лукьяновичский сельский клуб, аг. Лукьяновичи, ул. Центральная, 59.

Гатовичский участок

для голосования №6

Часть Мядельского сельсовета в границах: деревни Гатовичи, Сосны, Никольцы, Гирины, Минчаки, Стомы; хутор Никольцы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь, закрытый спортивный комплекс, д. Сосны.

Лотвянский участок

для голосования №7

Часть Мядельского сельсовета в границах: деревни Лотва, Кобайлы, Черняты, Радьки, Шелковщина, Рожки, Переградь, Тимошковщина, Чалеи, Рассохи, Лопоси, Никитки, Михали, Кемсы, Сельково, Молчаны, Молчанки, Ворги, Шимки, Пехуры, Полуяны, Прудники, Юшковичи, Кулики.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Лотвянский Дом мастера, д. Лотва, ул. Центральная, 6.

Свирский участок для голосования №8

Часть Свирского сельсовета в границах: г. п. Свирь; деревни Володьки, Куркули, Лущики, Новоселки, Олешки, Засвирь, Корки, Дубники, Ключатки, Больково, Больковщизна, Нетьки, Семки, Ивановка; хутора Черная Лужа, Стрипелишки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Свирский горпоселковый Дом культуры, г. п. Свирь, ул. Советская, 15.

Комаровский участок для голосования №9

Часть Свирского сельсовета в границах: деревни Комарово, Ворошилки, Ольшево, Януковичи, Борисы, Грумбиненты, Нарейши, Балдук, Бакшты, Константиново, Старая, Яцины, Фалевичи, Лукашевичи, Венцевичи, Богатьки, Колодно.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Комаровская сельская библиотека, д. Комарово, ул. Парковая, 3.

Нарочский сельский участок

для голосования № 10

Часть Нарочского сельсовета в границах: агрогородок Нарочь; деревни Кусевщина, Рудошаны, Тюкши, Швакшты, Чехи, Терлюки, Матясы, Мельники, Рыбки, Репяхи, Лыжичи, Голубеньки, Радки, Плетяши, Кузьмичи, Шишки, Никраши, Чучелицы, Беловщина; хутора Глубокий Ручей, Беймишки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Нарочский сельский Дом культуры, аг. Нарочь, ул. Первомайская, 49.

Нарочский участок

для голосования № 11

Часть Нарочского сельсовета в границах: к. п. Нарочь (за исключением домов № 21, 23, 25, 27, 29, 33 по ул. Октябрьская); деревни Наносы, Боровые, Малая Сырмеж, Абрамы, Балаши; хутор Ридупля.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Нарочская средняя школа №2», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 24.

Купский участок для голосования № 12

Часть Нарочского сельсовета в границах: к.п. Нарочь (ул. Октябрьская — дома №№ 21, 23, 25, 27, 29, 33); поселок Зубреневка; деревни Черевки, Внуки, Печенки, Антонисберг, Логовины, Скоры, Пасынки, Брили, Застенок Брили, Пасашки, Теляки, Симоны, Лещинск, Бресские, Слуки, Струголапы, Зеленки, Воронцы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района», к. п. Нарочь, ул. Октябрьская, 10.

Занарочский участок

для голосования № 13

Часть Занарочского сельсовета в границах: агрогородок Занарочь; деревни Черемшицы, Стаховцы, Колодино, Мокрица, Железники, Сидоровичи, Карабаны, Проньки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Занарочский сельский исполнительный комитет, аг. Занарочь, ул. Октябрьская, 3.

Сырмежский участок

для голосования № 14

Часть Занарочского сельсовета в границах: агрогородок Сырмеж; деревни Неверовичи, Хмылки, Селятки, Островляны, Болтогузы, Боярновичи, Буйки, Каракуличи, Иванки, Бережные.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Сырмежский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», аг. Сырмеж, ул. Центральная, 84.

Старлыгский участок

для голосования № 15

Часть Занарочского сельсовета в границах: агрогородок Старлыги; деревни Шеметово, Сурвилы, Континенты, Митиненты, Волчино, Носовичи, Помошье, Яневичи, Хоневичи; хутор Шеметово.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Старлыгский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа им. И. Аниськи», аг. Старлыги, ул. Солнечная, 30 А.

Кривичский участок

для голосования № 16

Часть Кривичского сельсовета в границах: г. п. Кривичи; деревни Уздриголовичи, Плашино, Парубки, Слободка, Филипки, Русачки, Прудники, Задубенье, Коренишицы, Ракути, Денисово, Боровики, Неверы.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Кривичский горпоселковый Дом культуры, г. п. Кривичи, ул. 17 сентября, 110.

Пузыревский участок

для голосования № 17

Часть Кривичского сельсовета в границах: агрогородок Пузыри; деревни Поповка, Капустичи, Мостовики, Зауголье, Дубоносы, Воробьи, Куликово, Василевщина, Грибки, Залесье, Новоселки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Пузыревская сельская библиотека-дом свободного времени, аг. Пузыри, ул. Я. Коласа, 24.

Будславский участок

для голосования № 18

Часть Будславского сельсовета в границах: агрогородок Будслав; деревни Полесье, Комарово, Ольховка, Альжутки, Олешки, Ревячка, Сивцы, Слобода, Матыки, Курчино; поселок Будслав.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Будславский сельский Дом культуры, аг. Будслав, ул. Красная площадь.

Иловский участок

для голосования № 19

Часть Будславского сельсовета в границах: деревни Илово, Яцковичи, Антоново, Петрачки, Репище, Барковщина, Забеги.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: административное здание Минского областного производственного унитарного предприятия «Иловское», д. Илово, ул. Заводская, 1.

Княгининский участок

для голосования № 20

Часть Княгининского сельсовета в границах: агрогородок Княгинин; деревни Заречное, Откуп, Круглово, Яцковичи, Шиманы, Пашковщина, Летки, Матясы, Осово, Киржино, Холма, Холмовка, Городище, Половики, Вытрески, Ельница, Ковали, Янушёво.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Княгининский сельский исполнительный комитет, аг. Княгинин, ул. Первомайская, 1.

Выголовичский участок

для голосования № 21

Часть Княгининского сельсовета в границах: деревни Выголовичи, Песечное, Липки, Комсино, Морги, Коники, Подберезье, Нивки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Выголовичская сельская библиотека-клуб, д. Выголовичи, ул. Парковая, 10.

Сватковский участок

для голосования № 22

Сватковский сельсовет в границах: агрогородок Сватки; деревни Навры, Рудевичи, Паморовщина, Довжани, Мацки, Калиновка, Старинки-1, Кашоновка, Магдулино, Липово, Неверы, Новики, Сивые, Шкленниково, Пильковщина, Ольсевичи, Замошье, Узла, Брусы, Бонда, Лужи, Езженцы, Андрейки, Русаки, Старинки-2.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Сватковский сельский исполнительный комитет, аг. Сватки, ул. Заречная, 2.

Слободской участок

для голосования № 23

Часть Слободского сельсовета в границах: агрогородок Слобода; деревни Ковали, Гули, Старина, Кузьмичи, Заврутки, Лейцы, Петрелевцы, Константиново, Жутино, Зыково, Красняны, Яцыны, Янушевка, Слободка, Славичи.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное учреждение образования «Слободская средняя школа им. Адама Гуриновича», аг. Слобода, ул. Школьная, 3.

Дягильский участок

для голосования № 24

Часть Слободского сельсовета в границах: деревни Дягили, Ромашки, Студеница, Бокачи, Некасецк, Войтехово, Леонардово, Ногавки, Рубаники, Пугачи, Мутевщина, Посопово, Милты, Ногавщино, Судники, Крапивно, Охобни, Кухальские.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дягильский Дом мастера, д. Дягили, ул. Центральная, 30.

Старогабский участок

для голосования № 25

Часть Слободского сельсовета в границах: агрогородок Старые Габы; деревни Новые Габы, Петрово, Кончани, Мозолевщина, Бояры, Новоселки, Зани, Мисуны, Романовщина, Бадени, Кочаны, Ляховичи, Моховичи, Усовщина, Гнездище.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Старогабский сельский Дом культуры, аг. Старые Габы, ул. Кирова, 2.