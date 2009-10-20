«СПУТНИК» – ЛУЧШИЙ НА НАРОЧИ»

ПРИ подведении итогов социально-экономического развития озерного края в нынешнем году на недавнем заседании районного исполнительного комитета отмечена слаженная работа коллектива санатория «Спутник» под руководством директора Владимира Сержанта. В частности, высокая оценка дана за выполнение одного из важнейших прогнозных показателей — по экспорту услуг. Именно здравницы, их деятельность и определяют успех Мядельщины в этом важном направлении. Не многие регионы страны настолько богаты дивными ландшафтами, озерами, как у нас. И совсем не случайно здешние места называют жемчужиной Беларуси. Природа не поскупилась наделить их минеральными источниками, лечебными грязями, лесными массивами, изобилующими грибами и ягодами, кристально чистой водой. Все это открывает огромные возможности для организации чудесного оздоровления людей, лечения многих заболеваний. Поэтому с давних пор и возводили на берегу озера Нарочь дома отдыха, пансионаты и санатории. В том числе, ведомственной подчиненности. Один из них и построил для оздоровления своих работников Молодечненский радиозавод «Спутник», который подчинялся Министерству промышленности средств связи СССР. Однако з развалом великой страны пансионат, который носил такое же название, стал никому не нужен и очень быстро пришел в запустение. А полнейшего развала, в прямом смысле, избежал благодаря решению правления «ААБ «Беларусбанка» приобрести эту здравницу и произвести в ней основательную реконструкцию. Что и было сделано в относительно короткие сроки. В 2006 году произошло торжественное открытие обновленного санатория «Спутник», а спустя семь лет — еще одного семиэтажного корпуса. С тех пор здравница только «набирает обороты», становится все более популярной не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Не секрет, что можно иметь современные номерной фонд для проживающих, инфраструктуру, самую «продвинутую» лечебную базу, но если не будет квалифицированных и внимательных по отношению к гостям здравницы кадров, то не избежать серьезных проблем с заполняемостью. Стоит человеку в здравнице один раз «нарваться» на грубость и он больше туда не поедет ни за какие коврижки.

— Мы это хорошо понимаем, — делится директор санатория Владимир Сержант. — Поэтому подбору кадров уделяется первостепенное значение. Притом, решающее слово при приеме на работу не за мной, а руководителем подразделения, куда человек хочет устроиться. Если, например, медсестра, то это мой заместитель по медицинской части Александр Варанелис. В цене такие качества, как профессионализм, человечность, доброта, тактичность, вежливость… Наверное, благодаря именно взвешенному подбору работников у нас практически нет текучести кадров. Люди покидают коллектив только по выходу на пенсию, да еще, если девчата выходят замуж и меняют место жительства. Таков же подход и при поощрении сотрудников за добросовестную работу или наказании за упущения, что, впрочем, случается очень редко.

— Работа в здравнице, — продолжает Владимир Францевич, — не из легких и очень многогранная. Прежде всего, нужно убедить человека поехать на отдых именно к нам, а затем хорошо его встретить, разместить в комфортабельном номере, приписать нужные процедуры, порадовать разнообразием блюд в столовой, занять интересными и увлекательными мероприятиями, экскурсиями в свободное время. И сделать все это на таком уровне, чтобы гость, в конце концов, стал нашим постоянным клиентом. Мы решаем эту задачу благодаря слаженной работе всей администрации. Только добрые слова могу сказать в адрес заместителя директора по медицинской части Александра Варанелиса, главного бухгалтера Татьяны Шувановой, начальника отдела маркетинга Натальи Городецкой, первого заместителя директора Александра Лукашевича, который отвечает за хлопотливый хозяйственный блок вопросов, заведующей производством Анны Лукашевич, главной медсестры Людмилы Юрко, юриста Инны Гладкой. Между прочим, Анна Алексеевна — одна из лучших наших работников с большим стажем, трудится в санатории со дня его основания, еще, когда он был в ведении радиозавода «Спутник».

Что касается постоянных клиентов, то это не просто слова. Когда в санатории решили делать для них скидки, то таких оказалось немало. Кто побыл в санатории три раза на срок в заезде не менее 12 дней, ему вручается серебряная карта почетного гостя, которая даёт право на 5-процентную скидку, а если пять и более — золотая с 8-процентной скидкой. Это касается всех видов путевок за исключением заездов по программе «Тур выходного дня». Из этого разряда по привлечению большего количества отдыхающих и договор с белорусской диаспорой литовского города Шальчининкай. Те обратились в дирекцию с просьбой выставлять им счета за отдых и оздоровление в санатории, как и местным гражданам. И встретили понимание. В нынешнем году с соседней республики в санаторий организованно заехали уже три группы по 40-45 человек и две — по 15. Эта практика, по словам Владимира Сержанта, получит продолжение и в новом году. Конечно, в жизни не все идет гладко, не все получается. Вот у Владимира Францевича была мечта приобрести в санаторий аппарат МРТ — магнитно-резонансной томографии, что позволило бы использовать в диагностике один из наиболее прогрессивных и действенных методов. И не только для отдыхающих, но и оказывать широкий спектр востребованных услуг всем желающим. К сожалению, вопрос остается открытым. Зато через несколько дней в «Спутнике» планируют торжественно открыть новый бассейн. А это — дополнительные возможности в организации полноценного отдыха и оздоровления с использованием природных факторов в сочетании с физиотерапией, лечебной физкультурой, диетологией и другими современными медицинскими технологиями. Потому что рядом с бассейном запустят в работу пять минеральных ванн с местной водой, где будут оказывать процедуры, откроют современный танцевальный зал.

В разговоре с Владимиром Сержантом чувствовалось, что он переживает не только за вверенный ему участок работы, но и за курорт в целом. Трезво оценивает его сегодняшнее состояние, высказывает предложения по улучшению ситуации, чтобы в перспективе он стал более привлекательным и востребованным на международной орбите. Эту задачу, подчеркнем, без преобразования местного поселка, который пока мало соответствует своему курортному статусу, решать очень сложно. Многие из проблем, по мнению Владимира Францевича, можно снять с порядка дня при более тесном кооперировании всех здравниц вне зависимости от их принадлежности. Первым шагом в этом направление могло бы стать создание совета руководителей санаториев с координацией их действий председателем райисполкома. А первым стоящим делом — оборудование пешеходной дорожки и вело-лыже-роллерной трассы с освещением вдоль берега озера от «Белой Руси» до Национального образовательно-оздоровительного центра «Зубренок». Они, по утверждению Владимира Сержанта, будут востребованы и зимой, и летом. Пора подумать и о регулярном общественном транспортном сообщении между здравницами. Для чего это нужно? В одном санатории лучше поставлена диагностика, в другом — лечение, в третьем — развлекательные программы… Значит, можно с выгодой для себя оказывать услуги не только «своим» отдыхающим. Скажите, много ли желающих решит отправиться вечером пешком в тот же ресторан «Озерный» из «Белой Руси» или «Нарочанки», до которого не один километр. Это — туда, а нужно еще подумать, как вернуться назад. Правильно, таких найдутся единицы. А надежная работа транспорта по графику значительно увеличила бы курсирующий туда-сюда поток отдыхающих, любопытных туристов. В чем можно даже не сомневаться. Задумка вполне реальная, тем более, что с вводом в строй Белорусской АЭС на наших дорогах в приоритете будут экологически чистые автомобили. Таким образом, вопрос, который сулит выгоду всем, можно решить, если закупить пару электрических автобусов. Кооперирование в целом приведет и к экономии финансовых средств. Скажем, среди отдыхающих пользуется определенным спросом боулинг. Что, его нужно строить всем? Ни к чему это! Хватит того, что он есть в «Приозерном». А в «Спутнике», в частности, лучшее на побережье кафе…

Встречаются среди отдыхающих в санатории и яркие романтики. Так, одна семья приехала на автомобиле из Владивостока, другая — из Якутии, третья —из Сургута. В одном случае даже на «Жигулях». Основной контингент прибывает из России. Пальму первенства держат представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской, Брянской, Тульской, Смоленской областей. Люди едут издалека, потому что знают: овчинка стоит выделки. На Нарочи они поправят здоровье, укрепят свой иммунитет, хорошенько отдохнут. И что немаловажно, каждый почувствует: его здесь ждали. А быть здравнице на современном уровне помогает регулярное обновление оборудования, внедрение новых медицинских технологий.

— В своей работе мы постоянно отслеживаем новинки на выставках, изучаем предложения ведущих компаний, — заверяет заместитель директора по медицинской части санатория Александр Варанелис. — Приобретаем то, что подходит по нашему профилю. Помимо этого интересуемся отзывами потребителей, мнением ученых. Высокий уровень диагностики и лечения обеспечивает также слаженный коллектив медиков. В здравнице девять врачей первой категории, сорок пять медсестер. Каждый в своем деле без всякого преувеличения — мастер! Поэтому и не могу сказать: этот — лучше, а вот этот — хуже. Всякий с чувством ответственности, добросовестно относится к выполнению служебных обязанностей. В их числе заведующая лечебно-диагностическим отделением Наталья Гомза, врач Нина Пирог, медсестра по физиотерапии Татьяна Короткая, массажист Олег Таразевич и многие другие. Отмечу и следующее: техника в своем развитии шагнула далеко вперед. Сегодня задал программу оборудованию, и оно сделает все как надо. Поэтому на первый план выходит человеческий фактор: наши клиенты должны почувствовать внимание к себе, заботу. И они это получают. Понимаете, человека нельзя заставить улыбаться, под принуждением не получишь ничего кроме гримасы, это должно идти от сердца. Безусловно, и мы со своей стороны стараемся управлять «мягко», чтобы у персонала всегда было хорошее настроение. Отсюда — и желаемая отдача!

Не покидают здесь в стороне также «модные» процедуры. Расчет простой: не будет их здесь, клиенты уйдут в другое место. Последнее время популярна программа детоксикации и оптимизации массы тела. Впервые ее освоили в частной клинике возле Петрозаводска, брали за это большие деньги. В «Приозерном» она также дороже обычной путёвки раза в полтора. Тем не менее, спрос есть. Как ввел в курс дела Александр Вацлавович, в этом случае для желающих в компьютер заблаговременно «забивается» весь перечень процедур на 12 дней, в том числе и SPA. Другое и питание: блюда по объему меньше, но лучшего качества. Все это в комплексе дает хороший эффект. Всем известно, что наш организм процентов на семьдесят состоит из воды. Она постоянно в движении, приносит клеткам питание, уносит отходы жизнедеятельности. Но когда организм загрязнен, естественный водный поток не справляется с удалением проникшего в ткани «чужеродного мусора». К накоплению токсинов в нашем организме приводят стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, чрезмерное употребление кофе и алкоголя, а также курение, прием медикаментов, химические вещества, входящие в состав большинства прошедших промышленную обработку продуктов, загрязненный воздух. Очищению и оздоровлению внутренних органов и помогает программа детоксикации. Как утверждает Александр Варанелис, тот, кто прошел ее, практически не подвержен простудным заболеваниям, облегчается и течение хронических, укрепляется иммунитет.

По убеждению Александра Вацлавовича, не оценена еще по достоинству и местная минеральная вода. Это чудесный природный лечебный фактор. Самое, пожалуй, главное то, что она стимулирует выведение из организма вредных веществ, очищает желчные пути и почки. «Колоссальную работу по установлению целебных свойств этой минеральной воды выполнил еще в прошлом столетии Мисак Эраносьян, — напомнил Александр Варанелис, — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Беларусь, который два десятка лет возглавлял коллектив санатория «Сосны». Его жена Тамара также по этой теме защитила кандидатскую диссертацию. У нас имеется две скважины, есть хороший бювет минеральной лечебно-столовой воды. А в целом, благоприятные природные условия и современная медицинская база способствуют у нас лечению и оздоровлению людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата».

В числе оригинальных услуг — также программа «Сделай сам свой Веллнес». Она позволяет каждому составить личный оздоровительный курс в зависимости от индивидуальных предпочтений и задач по оптимизации своего здоровья и внешнего вида. Не утрачивает своей актуальности и флоатинг — метод релаксации, снимающий постоянные внешние воздействия с органов чувств человека путем погружения в состояние невесомости. На «ура» принимается и уникальный SPA-комплекс «Salve-in-Terra» для одного или семейной пары, приглашающий отправиться в мир эмоций и невероятных ощущений. Понятное дело, всех медицинских программ и процедур не перечесть, их многие десятки. Одних ванн здесь предлагается множество: сухие углекислые, вихревые, гальванические четырехкамерные, гидро-массажные, жемчужные, минеральные общие, скипидарные…

В постоянном поиске не только медчасть, но и отдел маркетинга. «Всего нас шесть человек, — рассказывает его начальник Наталья Городецкая, — и мы не стоим на месте. Участвуем в тематических бизнес-форумах, откуда заимствуем все лучшее и эффективное. От нас зависит очень многое, поэтому все сотрудники постоянно пополняют свои знания на курсах. Работа у маркетологов не из простых, ее результат виден сразу. Едут к нам люди, значит, все хорошо. Как раз в этом и заключается наша главная задача. А чтобы человек стал постоянным клиентом, это уже должен постараться весь коллектив здравницы».

Безусловно, самая большая нагрузка на обслуживающий персонал приходится на лето, когда в санатории поправляет здоровье 350-360 человек. Повышенная ответственность тогда и на кухню, где трудится двенадцать поваров. «Все они имеют пятый-шестой разряды, — отмечает в беседе заведующая производством Анна Лукашевич, — все мастера своего дела, особенно — ветеран Вера Кирилловна Шукейло. В наш адрес отдыхающие часто высказывают благодарности. И мы стараемся никого не подводить, стараемся, чтобы блюда были разнообразными, каждую среду проводим День белорусской кухни. А готовые обеды на столы отдыхающих подают двенадцать официанток. Ничего не скажу, молодцы девчата, стараются от души…» Питание заказное, есть на выбор диетические и вегетарианские блюда. Чуткое и внимательное отношение персонала к гостям, достаточно высокий уровень сервисного обслуживания, проводимые рекламные мероприятия, хороший сайт в интернете привлекает в «Спутник» все больше отдыхающих. Проживают они в комфортабельных однокомнатных номерах, двухкомнатных апартаментах или в коттеджах в окружении сосен, укомплектованных современной мебелью и бытовой техникой.

Многие, прежде чем уехать отсюда домой, оставляют записи в Книге предложений и замечаний. Вот одна из последних Анны Корецкой из Борисова: «Поздравляю всех работников с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и долго радовать отдыхающих своим вниманием. Выражаю благодарность всему обслуживающему персоналу, а в первую очередь массажисту Александру Гришкевичу за его мастерство. Он работает с душой и выкладывается на 100 процентов…» Просто нельзя не привести и запись на белорусском языке двух минчанок Тамары Совковой и Татьяны Толкачевой: «Рады за дзяржаву! «Спадарожнік» — лепшы санаторый на ўзбярэжжы Нарачы. Шчыра дзякуем за прафесіяналізм і чуласць медперсаналу, за здаровую і смачную ежу, за камфортны адпачынак. Да сустрэчы!” Всего несколько строк, а какой глубокий смысл! Здесь же и теплые слова, покинутые россиянами из Москвы, Воронежа, Архангельской области и Екатерины Саар из Испании. В них со словами глубокой благодарности за сопереживание, душевность, доброжелательность, профессионализм вспоминаются врач Наталья Гомза, диетолог Александр Сиськевич, официантки Ольга Родион и Раиса Лаптик, массажисты Андрей Кунцевич, Светлана Ролич и Олег Таразевич, медицинские сестры Анна Генюш и Людмила Теляк, санитарка спального корпуса Марина Дерман…. К этим искренним строкам остается лишь добавить, что текущий год коллектив санатория «Спутник» завершает с хорошей рентабельностью и весомой прибылью. Чего ему сердечно пожелаем и в Новом, 2018 году, а еще всем — крепкого здоровья, счастья, процветания и удачи в добрых делах!

Павел ЖУКОВ