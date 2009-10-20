Мюзикл «Волшебная книга»
Традиционно новогодние мероприятия в городе начались с нового проекта учащихся Мядельской детской школы искусств. На сцене городского Дома культуры они представили мюзикл «Волшебная книга». Зрители внимательно следили за музыкальным путешествием героев спектакля по страницам волшебной книги, где их встречали Маша и Медведь, Красная Шапочка, коварные Мистер Зло и Бармалей, весёлые разбойницы и королевская охрана, а также – целая компания прекрасных царевен и сказочные кошечки.
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