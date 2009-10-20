Всемирный день борьбы против диабета

Сегодня проблема диабета приобрела особую актуальность: согласно данным международной Федерации Диабета, двадцать лет назад количество людей с диабетом во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет 400 миллионов, а к 2040 году прогнозируется увеличение их до 640 миллионов человек. В Мядельском районе заболеваемость сахарным диабетом 2 типа за последние 10 лет выросла в 2,4 раза, а за последние 5 лет – в 1,6 раза. На 01.11.2017 на диспансерном учете находится 904 пациента с сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа – 37 человек, 2 типа – 859 человек, другого типа – 8 человек, в то время, как на 01.01.2017 на диспансерном учете всего состояло 881 человек, в том числе СД 2 типа – 826 человек. То есть в течение года количество пациентов с сахарным диабетом 2 типа увеличилось на 33 человека.
В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом сахарный диабет не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений заболевания, таких как поражение почек (диабетическая нефропатия), глаз (диабетическая ретинопатия), нервных окончаний (диабетическая нейропатия), сосудов (атеросклероз при диабете).
Диабет – единственное неинфекционное заболевание, взятое под контроль Организацией Объединённых Наций (ООН).
Сахарный диабет относится к наиболее распространенным хроническим заболеваниям, является серьезной проблемой здравоохранения, учитывая снижение качества жизни, раннюю инвалидизацию, смертность вследствие хронических осложнений диабета.
Симптомы сахарного диабета:
Диагноз сахарного диабета выставляют, если:
1. при двукратном определении глюкозы крови натощак результат выше 7,0 ммоль/л в плазме крови (более 6,1 ммоль/л в капиллярной крови). Натощак означает, что вы не менее 8 часов не принимали пищу;
2. имеются симптомы диабета и уровень глюкозы крови в любое время дня более 11,1 ммоль/л.
Лечение диабета 2 типа – непростая задача. Придерживаться простых рекомендаций – меньше есть и больше двигаться, очень сложно в реальной жизни. Важно понять: без серьёзных изменений образа жизни медикаментозное лечение диабета быстро становится малоэффективным.
Если сахарный диабет 1 типа в настоящее время нельзя предупредить и вылечить, то СД 2 типа можно предупредить и даже полностью «излечить» при раннем выявлении. Для этого требуется просто похудеть. Лечение простое и дешевое, но может принести дивиденды для здоровья!
Чем раньше выявлен диабет, тем меньше проблем он успеет доставить вам и вашему организму.
Одним из приоритетных направлений современной диабетологии является обучение пациентов в «Школе диабета», функционирующей на базе поликлиники УЗ «Мядельская ЦРБ».
Наша задача – убедить вас, что к повышению глюкозы крови надо относиться серьёзно. Попытайтесь изменить свой образ жизни так, чтобы устранить факторы риска развития осложнений диабета 2 типа, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой системы.
Для того чтобы вам чувствовать себя на высоте, придётся поставить несколько целей и пытаться их достичь. А именно:
- получить знания о своём заболевании и научиться полноценно жить;
- добиться оптимального уровня глюкозы крови, тем самым снизить риск развития осложнений СД;
- поддерживать нормальный вес или добиться его снижения при наличии ожирения;
- отказаться от курения, кофе и избыточного потребления алкоголя;
- контролировать уровень холестерина и АД;
- обеспечить хорошее общее самочувствие.
Желаем вам сохранить здоровье и жить активной и полноценной жизнью!
Будьте здоровы!
К. САБУК.
Эндокринолог УЗ «Мядельская ЦРБ».
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