Всемирный день борьбы против диабета

Ежегоднопо инициативе Министерства здравоохранения Республики Беларусь с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Международной Диабетической Федерации проводится Всемирный день диабета. Цель проведения Всемирного дня диабета – повысить уровень информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях.

Сегодня проблема диабета приобрела особую актуальность: согласно данным международной Федерации Диабета, двадцать лет назад количество людей с диабетом во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня количество пациентов с сахарным диабетом составляет 400 миллионов, а к 2040 году прогнозируется увеличение их до 640 миллионов человек. В Мядельском районе заболеваемость сахарным диабетом 2 типа за последние 10 лет выросла в 2,4 раза, а за последние 5 лет – в 1,6 раза. На 01.11.2017 на диспансерном учете находится 904 пациента с сахарным диабетом, в том числе с СД 1 типа – 37 человек, 2 типа – 859 человек, другого типа – 8 человек, в то время, как на 01.01.2017 на диспансерном учете всего состояло 881 человек, в том числе СД 2 типа – 826 человек. То есть в течение года количество пациентов с сахарным диабетом 2 типа увеличилось на 33 человека.

В различных странах от 40 до 80% лиц с диагнозом сахарный диабет не осознают серьезность своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений заболевания, таких как поражение почек (диабетическая нефропатия), глаз (диабетическая ретинопатия), нервных окончаний (диабетическая нейропатия), сосудов (атеросклероз при диабете).

Диабет – единственное неинфекционное заболевание, взятое под контроль Организацией Объединённых Наций (ООН).

Сахарный диабет относится к наиболее распространенным хроническим заболеваниям, является серьезной проблемой здравоохранения, учитывая снижение качества жизни, раннюю инвалидизацию, смертность вследствие хронических осложнений диабета.

Симптомы сахарного диабета:

Диагноз сахарного диабета выставляют, если:

1. при двукратном определении глюкозы крови натощак результат выше 7,0 ммоль/л в плазме крови (более 6,1 ммоль/л в капиллярной крови). Натощак означает, что вы не менее 8 часов не принимали пищу;

2. имеются симптомы диабета и уровень глюкозы крови в любое время дня более 11,1 ммоль/л.

Лечение диабета 2 типа – непростая задача. Придерживаться простых рекомендаций – меньше есть и больше двигаться, очень сложно в реальной жизни. Важно понять: без серьёзных изменений образа жизни медикаментозное лечение диабета быстро становится малоэффективным.

Если сахарный диабет 1 типа в настоящее время нельзя предупредить и вылечить, то СД 2 типа можно предупредить и даже полностью «излечить» при раннем выявлении. Для этого требуется просто похудеть. Лечение простое и дешевое, но может принести дивиденды для здоровья!

Чем раньше выявлен диабет, тем меньше проблем он успеет доставить вам и вашему организму.

Одним из приоритетных направлений современной диабетологии является обучение пациентов в «Школе диабета», функционирующей на базе поликлиники УЗ «Мядельская ЦРБ».

Наша задача – убедить вас, что к повышению глюкозы крови надо относиться серьёзно. Попытайтесь изменить свой образ жизни так, чтобы устранить факторы риска развития осложнений диабета 2 типа, в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой системы.

Для того чтобы вам чувствовать себя на высоте, придётся поставить несколько целей и пытаться их достичь. А именно:

- получить знания о своём заболевании и научиться полноценно жить;

- добиться оптимального уровня глюкозы крови, тем самым снизить риск развития осложнений СД;

- поддерживать нормальный вес или добиться его снижения при наличии ожирения;

- отказаться от курения, кофе и избыточного потребления алкоголя;

- контролировать уровень холестерина и АД;

- обеспечить хорошее общее самочувствие.

Желаем вам сохранить здоровье и жить активной и полноценной жизнью!

Будьте здоровы!

К. САБУК.

Эндокринолог УЗ «Мядельская ЦРБ».