Лукашенко ждет более эффективной работы по оздоровлению сельхозорганизаций

Результатом работы по оздоровлению отстающих сельскохозяйственных организаций должен стать их выход на рентабельное производство. Этого Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сегодня, заслушивая доклад о реализации норм указа №253 “О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций” и предлагаемых в него изменениях, передает корреспондент БЕЛТА.

“В первую очередь меня, конечно же, интересует финансовое состояние сельхозорганизаций. Главное – прибыль и рентабельность. Как меня информировали по ходу уборочной, цены сегодня приличные на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж от 15% до 80%”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как на местах выполняется указ №253. “Какой результат от этого указа, а главное – снизилось ли количество неплатежеспособных хозяйств, повысилась ли эффективность сельхозпроизводства?” – спросил глава государства.

Правительство предлагает внести в данный указ ряд изменений для более эффективной реализации документа. “Что было не учтено и без каких норм этот указ не может работать в соответствии с вашими пожеланиями и выходом сельхозорганизаций на прибыльную работу? Хотелось бы знать, что дадут изменения в этот указ для сельского хозяйства, достаточно ли вносимых изменений для стабильной работы сельхозорганизаций?” – поинтересовался Александр Лукашенко.

Он напомнил об ответственности за разработку подобных документов как членов правительства, так и специалистов. “Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством, – реальному сектору экономики”, – обратил внимание Президент.

Отдельно на совещании глава государства остановился на вопросах завершения уборочной кампании, отметив, что, по заверениям должностных лиц правительства и Минсельхозпрода, она должна была завершиться к 7 ноября. “Что на сегодняшний день? Хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию. Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил Комитет госконтроля, по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют ход и итоги уборочной кампании”, – предупредил Александр Лукашенко.

Президент спросил, как готовится почва под урожай следующего года, что с накоплением минеральных удобрений и как обеспечена зимовка скота. “Жизнь не заканчивается 2017 годом, поэтому урожай будущего закладывается уже сегодня. Хотелось бы знать, как вы видите перспективы 2018 года”, – сказал он.

“Год был непростой, мы обращались к специалистам, крестьянам. Они откликнулись и на мою просьбу, уборку зерновых провели в сжатые сроки, достаточно эффективно. Естественно, приходит время, когда людей надо поблагодарить. Как мы будем это делать, когда подведем итоги текущего сельскохозяйственного года?” – поинтересовался глава государства.

Как доложил заместитель премьер-министра Михаил Русый, указ №253 “О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций” был принят в июле 2016 года и направлен на восстановление платежеспособности тех предприятий, которые оказались в критическом положении. На тот момент насчитывалось 425 таких организаций, из них под процедуру досудебного оздоровления попали 323 предприятия, под процедуру антикризисного управления – 102.

“Результаты работы за первое полугодие показывают, что указ правильный, принят вовремя. За полгода 32 организации восстановили платежеспособность и начали работать по нормальному циклу, улучшила коэффициент платежеспособности 131 организация, на прежнем уровне остались 80, у 68 организаций на сегодняшний день коэффициент платежеспособности ухудшен”, – проинформировал Михаил Русый.

Михаил Матиевский – БЕЛТА.

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