Лукашенко: Беларусь продолжит поддержку деятельности МККК

Беларусь продолжит поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с президентом МККК Петером Маурером, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул значимость того, что это первый визит Петера Маурера в Беларусь как руководителя Международного комитета Красного Креста. “Данный визит должен быть значимым и символизировать тот факт, что наши отношения должны подняться на более высокий уровень”, – сказал глава государства.

“Наша сегодняшняя работа по последующему открытию офиса представительства МККК о многом говорит, и мы это очень высоко ценим, – заметил Президент. – Это будет новой страницей в наших отношениях, частичкой, которая добавит в них больше перспектив и больше надежд”.

По мнению Александра Лукашенко, Международный комитет Красного Креста осуществляет “самую великую миссию в мире из всех международных организаций”. “Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду, вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где это только возможно, по оказанию гуманитарной помощи, вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И осуществляете многие другие направления в этом плане, – констатировал глава государства. – Поэтому это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать, и вы на нас можете рассчитывать”.

Наряду с этим Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что Беларусь также стремится всячески помочь тем, кто в этом нуждается. Так, в течение украинского кризиса Беларусь приняла у себя порядка 150 тыс. беженцев из этой страны, обеспечив их всем необходимым. “Фактически поставили вровень наших украинских братьев с белорусами. Как вы понимаете, это все нам стоило значительных затрат, но мы их не считаем, поскольку люди попали в беду. Здесь затраты вряд ли имеют какой-либо счет”, – отметил Президент.

Он также напомнил, что белорусы никогда не были в стороне от войны в Сирии. “Мы оказывали и оказываем гуманитарную поддержку сирийскому народу, особенно детям, выработана программа оздоровления сирийских детей в Беларуси. Мы в этом направлении и впредь будем действовать”, – заверил Александр Лукашенко.

Касаясь перспектив сотрудничества Беларуси с МККК в целом, глава государства заявил, что белорусский народ, который за свою историю претерпел немало бедствий, и впредь будет занимать конструктивную линию в международной гуманитарной деятельности. “Наш народ за всю свою историю натерпелся. Мы были невольными участниками всех войн и конфликтов, которые прокатывались по Европе, особенно с запада на восток. Мы знаем цену жизни и чего стоит война. Поэтому мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки”, – заявил Президент Беларуси.

Алина Гришкевич – БЕЛТА

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