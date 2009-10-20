Новая система управления энергетической отраслью будет создана в Беларуси

Новая система управления энергетической отраслью будет создана в Беларуси, сообщил в интервью БЕЛТА министр энергетики Владимир Потупчик.

“Беларусь взяла на себя обязательства в рамках создания общего электроэнергетического рынка в ЕАЭС синхронизировать все подходы в энергетике и сделать работу, которую наши партнеры по союзу провели гораздо раньше. Речь идет о разделении производства электроэнергии на конкурентные и монопольные виды деятельности, создании соответствующих структур оптового и розничного рынка и в целом новой системы управления энергетической отраслью страны”, – отметил Владимир Потупчик.

Вся эта работа будет проводиться в рамках закона “Об электроэнергетике”. Проект закона подготовлен, состоялось его общественное обсуждение, в настоящее время он находится на рассмотрении в Совете Министров.

Состоящая сегодня из вертикально-интегрированной компании ГПО “Белэнерго” и не входящих в ее состав локальных энергоисточников электроэнергетическая сфера трансформируется в двухуровневый электроэнергетический рынок (оптовый и розничный), на котором будут работать субъекты электроэнергетики – производители электроэнергии, системно-сетевой оператор, управляющая организация с функциями оператора оптового и розничного электроэнергетических рынков, энергоснабжающие организации. Разделение субъектов позволяет создать прозрачные условия для развития конкуренции среди производителей и последовательно двигаться в вопросе совершенствования отношений в области электроэнергетики.

БЕЛТА.

Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/novaja-sistema-upravlenija-energeticheskoj-otrasljju-budet-sozdana-v-belarusi-273922-2017/



01 лiстапада 2017.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Навіны

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