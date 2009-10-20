С 1 ноября в Беларуси повышаются пенсии, БПМ и детские пособия

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документом предусматривается проведение с 1 ноября 2017 года перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы в республике. В результате с 1 ноября пенсии увеличатся в среднем на 5%. Дополнительные расходы на выплату пенсий с ноября составят Br42,76 млн в месяц. Указ о перерасчете пенсий коснется более 2,5 млн получателей трудовых пенсий.

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018-го в расчете на месяц составит Br325,13 – этот социальный норматив увеличился на 1% по сравнению с действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года.

Бюджет прожиточного минимума повышается до Br197,81

БПМ в среднем на душу населения повышается на 0,1% по сравнению с нормативом, действующим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br197,57). Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br217,74; пенсионеров – Br151,97; студентов – Br192,34; детей в возрасте до трех лет – Br128,32; детей в возрасте от 3 до 6 лет – Br177,04; детей в возрасте от 6 до 18 лет – Br216,85.

Размеры детских пособий увеличиваются

В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) увеличиваются размеры детских пособий. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br1978,10; при рождении второго и последующих детей – Br2769,34. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br197,81, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) – в размере Br98,91.

Установлен новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 “Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы” с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

В ноябре будет перенос рабочих дней

В связи с Днем Октябрьской революции, который является государственным праздником, рабочий день с понедельника, 6 ноября, будет перенесен на предыдущую субботу, 4 ноября. Организации имеют право переносить рабочие дни в ином порядке, если это необходимо, учитывая специфику производства.

БЕЛТА.

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