Меры господдержки семей с детьми продолжат совершенствоваться – Костевич

“Сегодня у нас 11 видов пособий для семей, воспитывающих детей, их получают более 550 тыс. детей. В масштабах страны это около 30%. Действительно значимая поддержка, – отметила Ирина Костевич. – Демографическая безопасность, поддержка многодетных семей – приоритетное направление государственной социальной политики. В 2015 году появился новый инструмент – семейный капитал. И мы видим активный рост числа многодетных семей. Сегодня их более 95 тыс. Более 43 тыс. открыли депозитные счета. Это более $430 млн”.
В этом году начали пошагово совершенствоваться механизмы поддержки молодых и студенческих семей, родителей детей-инвалидов. “Закон – это фундаментальный нормативно-правовой акт, который не меняется каждый месяц или год. Но сегодня мы нарабатываем очередной пакет предложений. Потому что, как говорят эксперты, любое новшество работает три-четыре года и теряет актуальность. Семейный капитал был принят в 2015 году, поэтому мы думаем, какие новшества внести, чтобы стимулировать рождаемость”, – добавила Ирина Костевич.
Сегодня в Белорусском республиканском театре юного зрителя проходит финал третьего республиканского конкурса “Семья года”. Его участниками стали семь семей-победителей региональных и минского городского этапов.
БЕЛТА.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/mery-gospodderzhki-semej-s-detmi-prodolzhat-sovershenstvovatsja-kostevich-273468-2017/
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