Лукашенко о развитии ЖКХ: не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны заявил, что не может допустить бесконтрольного положения дел в этой жизненно важной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

“Правительству, местным властям необходимо тщательно подумать и взвесить, что конкретно надо сделать для оптимального решения обозначенных проблем. Я не могу допустить бесконтрольного положения дел в жизненно важной отрасли. Такие сферы, как теплоснабжение, водоснабжение, капитальный ремонт домов, в любом случае должны оставаться под контролем государства”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что требования людей с каждым годом будут только возрастать, особенно при увеличении цен на услуги. “Это нормально, так и должно быть, время не стоит на месте”, – добавил он.

Глава государства призвал участников семинара к активной работе по наведению порядка в жилищно-коммунальной сфере. “Нужно иметь конкретный план по нормализации работы – и в компаниях, на местах оказывающих услуги в сфере ЖКХ, и вам лично, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Вы, присутствующие в этом зале, являетесь представителями власти в центре и на местах. Власть дается законом, чтобы энергично действовать в интересах государства, общества, личности, принимать правильные управленческие решения”.

Все, что обсуждалось на республиканском семинаре о развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, Президент поручил довести до сведения каждого работника отрасли, чтобы каждый осознавал важность происходящих в системе процессов. “С этого начинается корпоративный дух и готовность к выполнению поставленных задач. Ведь только от нас самих зависит уровень нашего благосостояния и уверенное будущее страны”, – заявил глава государства.

Михаил Матиевский – БЕЛТА.

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