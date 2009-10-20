Водителям автотранспорта

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На автодороге Минск-Молодечно-Нарочь будет ограничено движение. Следственный эксперимент.

24 октября 2017 года с 19.30 до 21.00 на 30 километре автодороги “Минск-Молодечно-Нарочь” вблизи д. Лошаны Минского района запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги.

В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.