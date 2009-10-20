Лукашенко отмечает успешное сотрудничество разведслужб Беларуси и России по защите национальных интересов

Разведывательные службы Беларуси и России наладили тесное сотрудничество по защите национальных интересов обоих государств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

“Вы возглавляете очень важную структуру. Скрывать тут нечего: мы работаем в теснейшем контакте. Я постоянно информирован по всем вопросам. Я также благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб. Скрывать, опять же, здесь нечего, хотя это непубличные организации: мы защищаем интересы наших государств и народов – так, как и все специальные службы в любом государстве”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что в сотрудничестве разведывательных органов обеих стран тем не менее есть определенные вопросы, например, по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите национальных интересов. “У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы”, – отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что встречается с Сергеем Нарышкиным не как с должностным лицом, а как с хорошим другом, ведь он внес немалый вклад в становление и укрепление Союзного государства, особенно будучи председателем Государственной думы. “Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем этой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю”, – заявил Президент.

Михаил МАТИЕВСКИЙ – БЕЛТА.

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