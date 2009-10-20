Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений

Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 октября на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заметил, что на своем опыте хорошо знает, что такое “депутатский хлеб”. “И я знаю возможности парламентов. Да, многие скажут, что в Азербайджане и в Беларуси парламенты не играют такую роль, как где-то на Западе. Упаси господь. У парламента – законодательной ветви власти – есть свои функции и обязательства. Это высший законотворческий орган. Они должны писать и, по-народному говоря, создавать законы, по которым живет общество. И решать другие проблемы согласно Конституции”, – подчеркнул Президент.

“Думаю, что парламенты могут в наши отношения привнести значительный вклад. Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. – Прим. БЕЛТА) вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное (он образованный человек, интеллигентный), он всегда прислушивается к этому, – отметил Александр Лукашенко. – Просто надо это делать спокойно (заниматься парламентской деятельностью. – Прим. БЕЛТА). Без драк, без потасовок в парламенте, без всяких демонстраций, которые отвергают люди и у нас, и у вас. Мы-то точно. Я помню, и забастовки были в парламенте, и еще что-то. Но парламент не для этого”.

“У нас свой путь, и наши цели определены, и роли ветвей власти также определены – и судебной, и законодательной, и исполнительной. И у вас, и у нас президенты являются координаторами действий этих ветвей власти”, – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана много направлений сотрудничества, страны имеют самые теплые и близкие отношения. “Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы создаем совместные предприятия и торгуем с третьими странами. Мы идем вместе с вами дальше на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество. Мы это ни от кого не скрываем”, – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства упомянул, что во время участия в саммите СНГ в Сочи у него в различных форматах состоялся обмен мнениями с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и они довольно длительное время провели, обсуждая многие вопросы отношений. “Вы удивитесь: вместе с Президентом Армении – втроем, зачастую подшучивая друг над другом. Но в политике это принято в общем-то, с намеком на решение тех или иных проблем”, – рассказал Александр Лукашенко.

“Я знаю, что вы миролюбивый народ и, несмотря на проблемы в Карабахе, вы придерживаетесь абсолютно мирной позиции в этом плане. Поэтому нам, как я уже сказал министру обороны (Азербайджана – Прим. БЕЛТА), не в чем оправдываться пред теми или иными государствами”, – заявил белорусский лидер.

Он отметил, что стороны выстраивают свои отношения в соответствии с пожеланиями народов Беларуси и Азербайджана, ради роста их благосостояния. “В этом отношении вы на нас можете рассчитывать. Вы нам люди не чужие. Вы наши братья, мы в одном государстве жили. И нам даже абсолютно не мешает, что вы – мусульмане, а мы – христиане”, – подчеркнул Президент.

Глава государства попросил еще раз передать Президенту Азербайджана самые теплые слова благодарности за сотрудничество. “Мы будем следовать тем курсом, который нами определен. И убежден, что наши парламентарии найдут свое место в реализации этой дорожной карты”, – добавил Александр Лукашенко.

Владимир МАТВЕЕВ – БЕЛТА.

Читать полностью: http://www.belta.by/president/view/parlamenty-belarusi-i-azerbajdzhana-mogut-vnesti-znachitelnyj-vklad-v-razvitie-dvustoronnih-otnoshenij-271180-2017/