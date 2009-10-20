Лукашенко: Беларусь выступает за усиление парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах

Принципиальная позиция белорусской стороны заключается в усилении парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 октября на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

“Наша принципиальная позиция – в усилении парламентского измерения в СНГ, равно как в ОДКБ и других структурах. Это наша железная позиция”, – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в СМИ по разному интерпретируют его высказывания по поводу Межпарламентской ассамблеи СНГ. “Как будто белорусы за то, чтобы ее разогнать, хотя мы были инициаторами усиления роли Межпарламентской ассамблеи СНГ. А если она будет так работать, как сейчас, – что-то там обсуждать, – это хорошо, что встречаются, обсуждают, но должен быть эффект от этого”, – сказал Президент.

По его словам, следует усилить эту структуру в СНГ. “Как усиливать, мы уже знаем. Потому что парламентаризм в мире известен давно. Формы и методы работы парламентов давно известны – выбирай любой и приспосабливай к Межпарламентской ассамблее СНГ”, – заметил глава государства.

Он считает, что МПА СНГ в том числе должна иметь такое измерение, как контроль за принятыми решениями глав государств и правительств. “У нас этого не хватает. И в этом плане возникает необходимость более тесного контакта с ведомствами, в данном случае СНГ. Почему министру тому или иному, или руководителю совета министров иностранных дел, обороны, государственной безопасности не прийти и не доложить депутату, как действовать будем, основные угрозы, как выполняются те решения, которые приняты, – поделился предложениями Александр Лукашенко. – Думаю и парламент должен обладать определенными функциями для принятия решений”.

Президент отметил, что если есть желание выстраивать взаимодействие в более демократичном ключе, тогда надо межпарламентской структуре давать больше прав. “Не готовы для этого – тогда давайте прямо скажем, что вот пять направлений для парламента, и больше не надо. Но это должно быть честно и прозрачно. Вот мы за что выступаем. А не за аморфную, по большому счету мало кому нужную организацию”, – заявил глава государства.

Владимир МАТВЕЕВ – БЕЛТА.

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