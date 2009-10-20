Стресс-тесты показали устойчивость Белорусской АЭС к экстремальным воздействиям

Стресс-тесты показали устойчивость БелАЭС к экстремальным воздействиям, заявил сегодня журналистам главный инженер РУП “Белорусская АЭС” Анатолий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Стресс-тесты проводятся на всех атомных электростанциях после фукусимских событий, чтобы оценить устойчивость к экстремальным воздействиям. “Проведенные стресс-тесты на БелАЭС показали, что не требуется корректировка в плане кардинальных доработок и совершенствования”, – сказал Анатолий Бондарь.

Беларусь передаст Еврокомиссии национальный доклад по итогам стресс-тестов на БелАЭС до конца текущего месяца. В рассмотрении результатов стресс-тестов примут участие в качестве экспертов представители регулирующих органов в области ядерной и радиационной безопасности европейских стран.

Стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены в 2016 году по европейской методике с учетом рекомендаций, основанных на разработанных Еврокомиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности спецификациях. Они заключаются в проверке экстремальных воздействий и адаптации АЭС на случай чрезвычайных ситуаций. Во время стресс-тестов проводятся работы по оценке безопасности АЭС при возникновении экстремальных внешних воздействий, прогнозируются последствия таких природных факторов, как сочетания затопления, экстремальных погодных условий и внешних воздействий, последствия потери функций безопасности, вызванные сбоем электроснабжения АЭС.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения “3+” вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020-м.

БЕЛТА.

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