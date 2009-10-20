Поможем все вместе!

Якушенко Александра родилась 26 мая 2010 года (7 лет) и проживает в Беларуси, в Минской обл., Мядельского района в к.п.Нарочь. Диагноз у Саши: ДЦП, смешанная форма с выраженными двигательными нарушениями 3 степени тяжести, задержка речевого развития. Сколиоз позвоночника, два подвывиха тазобедренных суставов. Саше необходимо пройти курс восстановительного лечения в центре “Олинек” в Варшаве (Польша) с 27.11.2017 по 15.12.2017 и второй курс с 12.02.2018 по 23.02.2018 года.

Рассказывает мама:

Задаток в 400 евро мы уже выслали в “Олинек”. Сашенька очень боится громких звуков: шума машин, большого скопления людей, как, например, в крупных торговых центрах и на общественных мероприятиях. На улице с ней очень тяжело. Все праздники у нас не с детьми, а в коридоре. Что не делали, пока ничего не изменилось. Поэтому посоветовали пройти курсы «Томатис» тоже в центре ” Олинек “. В счет входит курс «Томатиса», а так же ЛФК, нейрологопед, терапия рук.

Первый курс стоит 10175 злотых, он рассчитан на 3 недели, и второй курс 5300 злотых — на 2 недели. Два курса стоят 3700 евро, это без проезда, жилья и виз. Еще плюс 800 евро ортезы ( документы прилагаются ). Необходимая сумма 4700 евро за два курса. На данный момент собрано 1370 евро. Деньги нужно собрать до конца октября, за месяц до реабилитации. Если мы не сможем собрать необходимую сумму, то нужно забрать аванс заранее т.е до конца октября. Позже вернут только половину, а за две недели вообще не вернут аванс.

Первый курс лечения в реабилитационном центре “Олинек” мы прошли с 19.06.2017 по 30.06. 2017 года. Были на лечении 10 дней. Нам очень понравились все занятия, которые очень помогли в развитии Сашки. Сашка стала увереннее в себе. Уже не так боится, может простоять чуть-чуть сама у поддержки. Нейрологопед очень хороший. По буквам шагнули вперед. Стала работать двумя ручками (левая ручка хуже была намного ). Захват руками стал намного лучше. Индивидуальный подход к каждому ребенку. В “Олинеке” — это все есть. Дома стараемся все повторять по возможности.

Нужно идти вперед, пока Сашка развивается. В Польше мы купили Сашке костюм Олинек -сьюит .Он поддерживает все мышцы в тонусе, Сашка сидит намного ровнее, делаем в нем упражнения дома. Так же начали пользоваться кинезио тэйпами. Центр “Олинек” показал нам, что Сашка все может, только к ней нужно найти правильный индивидуальный подход. И они его нашли. Теперь я готова на все, чтобы сделать свою Сашеньку более здоровой! Нам также нужны ортезы на ножки для Сашеньки, которые стоят 800 евро. В ортезах ножки стоят правильно, что способствует правильной ходьбе. Чтобы все это сделать нам нужно уже не 10 дней, а 15 (суббота и воскресенье в Олинеке выходные дни).

На данный момент очень тяжело накопить такую сумму. Поэтому, обращаемся к вам и просим вас откликнутся на наш “крик о помощи”. Без вашей помощи, без благотворителей нам одним не справится. Мы живем не в городе, у нас нету специалистов по лфк для деток с дцп, физиотерапии, массажа и многого другого. Мы занимаемся в коррекционном центре в г.Мядель уже 3 -ий год. Там с Сашкой занимаются логопеды, воспитатели. Саше с детками весело. Ей нравится заниматься в нашем центре.

История Сашеньки

Сашенька родилась у нас 26 мая 2010 года путем кесарево-сечения. Выписались мы здоровыми и с большой радостью уехали домой. Два месяца все было хорошо. Но когда Сашеньке исполнилось три месяца, она резко перестала кушать, стала выкручивать ручки и ножки, голова совсем не держалась. Поехали в Боровляны в детскую клиническую больницу. Узи головного мозга показали, что у Сашки желудочки головного мозга полностью наполнены жидкостью. Врач назначил нам лекарства и отправил домой, так-как в больнице не было места.

С пяти месяцев начали лечиться. Неоднократно лечились в Боровлянах, потом в городском психоневрологической клинике в Минске на Володарского, лечились и проходили реабилитацию в клинике профессора Козявкина в Трускавце не один раз. Прошли два курса дельфинотерапии, пробовали методы нетрадиционной терапии, а так же дорогостоящее медикаментозное лечение. Жидкость из головного мозга ушла, когда Сашеньке исполнилось годик. Но на фоне гидрацефолии поставили диагноз ДЦП и дали инвалидность 4 группы тяжести( эта самая тяжелая группа ).Врачи нам говорили, что Сашка сидеть не будет, не будет разговаривать, психомоторное развития никакого не будет. Но к великому счастью, они ошиблись. Каждый день с огромным трудом, маленьким “шажочками” начали идти вперед.

Саша научилась сама кушать, стоять у поддержки, хоть не долго, но уверенно. Сашка садится и сидит сама без поддержки, научилась ползать своим методом на локтях. Локти все синие уже, сердце сжимается, когда все это видишь. Но Сашка все равно, не смотря на боль пока может на полу передвигаться таким методом. В плане психомоторного развития скачок вперед очень большой: все знает по картинкам, знает все цвета, понимает всю обращенную речь . До 5 все цифры покажет правильно. Уже учим гласные буквы. Любит лепить, клеить вместе с логопедом .Саша очень старательная, пытается сделать все, что ей говорит логопед, хоть ручки иногда и не слушаются у нее ( из-за нарушения координации ). Сашенька за все это время научилась говорить слова Ма-Ма, Ам-Ам и слово Да. Уже появились слова баба, ваба.

Если она хочет меня позвать, то интонация уже зовущая. Для ее возраста это конечно же мало, но самое главное-начало положено. Надеемся, что потихонечку наша Сашенька заговорит. Очень старательная девочка, всюду ее хвалят за старание и внимательность. Только Сашка очень худенькая и маленькая. В свои 7 лет весит только 13 кг,2 кг набрали недавно после медикаментозного лечения, рост только 106 см. Но она Боец у нас с большой буквы. Иногда кажется, откуда столько сил и старания у моей маленькой Сашки?! Сашенька у нас как солнышко, всегда с улыбкой. Бывает у меня так больно на душе…обниму ее, посмотрю на ее улыбку, и сразу становится легче Она смеется, и наши сердца у всех просто трепещут от счастья. Огромное спасибо всем ,кто нам помогает в трудные минуты, спасибо всем благотворителям. Спасибо всем за поддержку, за добрые слова и за добрые сердца. Именно за поддержку неравнодушных людей, Сашенька меняется в лучшую сторону, ее успехи — это ваши заслуги. Низкий всем поклон от всей нашей семьи. Огромное СПАСИБО за то, что вы даете огромный ШАНС деткам пройти лечение и стать на шаг ближе к выздоровлению. Пускай все детки не болеют и в ваши двери никогда не придет беда. Спасибо!

Реквизиты для оказания помощи

WEBMONEY: E337275010761 – евро; Z327686281157 – доллары; R194764232739 – российские рубли; B411825951365 – белорусские рубли.

EasyPay 00344176

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №619 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г.Мядель, ул.Набережная, 4 УНП 600198997 МФО 153001769 — белорусские рубли — транзитный счёт №3819382190343 на благотворительный счёт №000009 в центре банковских услуг № 619, бессрочный — российские рубли — транзитный счёт №3819382108410 на благотворительный счёт №000005 в центре банковских услуг № 619, бессрочный — доллары США — транзитный счёт №3819382108410 на благотворительный счёт №000025 в центре банковских услуг № 619, бессрочный — евро — транзитный счёт №3819382108410 на благотворительный счёт №000002 в центре банковских услуг № 619, бессрочный. Назначение платежа: Мацкевич Наталья Григорьевна на лечение и реабилитацию дочери Якушенко Александры Павловны.

Номер МТС для пополнения баланса: +37529 256-75-32-зарегистрирован на Наталью Мацкевич(маму Саши).

Адрес для почтового перевода: 222395, Республика Беларусь, Минская область, Мядельский район, к.п.Нарочь, ул.Октябрьская, д.33. кв.32 Мацкевич Наталье Григорьевне Назначение платежа: На лечение и реабилитацию ребенка Якушенко Александры Павловны согласно выписного эпикриза №21777/573 и удостоверения серии 09 №0431282.

Контакты: +37529256-75-32 Наталья,мама Сашеньки +375333199318 Павел,отец Сашеньки.

Домашний телефон:80179725192.

Карта Сбербанка России 4817 7600 3071 6447 (если нужно .То действительна до 12.19.)Карта зарегистрированная на Александра Григорьевича Мацкевича.

Карточка БЕЛАРУСБАНКА 9112 0001 6091 8450 срок действия до 12\ 21.

Карточка БПС-СБЕРБАНК 4138 5620 0118 2332 срок действия до 10/17.

Карточка БЕЛГАЗПОМБАНК 4286 2440 7072 7012 до 10 \17.

Карточка ТЕХНОБАНК 4142 9730 3174 1571 до 03\19.

Документы прилагаются:

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