Белорусские депутаты и дипломаты ЕС обсудили взаимодействие в “Восточном партнерстве”

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий сегодня провел встречу с послами по особым поручениям стран – членов Евросоюза по делам “Восточного партнерства”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Встреча состоялась по инициативе послов по особым поручениям в ходе их визита в Беларусь для проведения консультаций с белорусской стороной о подготовке саммита “Восточного партнерства” в Брюсселе (Бельгия) 24 ноября 2017 года и выработке его итоговых документов.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси с Европейским союзом, уделив особое внимание проблемным вопросам взаимодействия в рамках “Восточного партнерства”. Белорусская сторона высказалась за прагматизацию сотрудничества и его наполнение конкретными взаимовыгодными проектами в интересах консолидации, повышения конкурентоспособности и безопасности Европы.

В состав делегации ЕС входят послы, курирующие проблематику “Восточного партнерства”, из Польши Ян Хофмокль, Швеции Анна Вестерхольм и Нидерландов Адриаан Палм. С белорусской стороны во встрече также приняли участие заместители председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Иван Корж, Ольга Попко и Дмитрий Шевцов.

БЕЛТА.

Фото пресс-службы Палаты представителей.

Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/belorusskie-deputaty-i-diplomaty-es-obsudili-vzaimodejstvie-v-vostochnom-partnerstve-270680-2017/