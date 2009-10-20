Правительство подготовило изменения в указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий

Совет Министров Беларуси подготовил изменения в указ №253 “О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций”. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

“Во вторник мы будем проводить заседание Президиума правительства, где будем подводить итог годичного функционирования указа №253, касающегося финансового оздоровления предприятий сельскохозяйственной отрасли. Тема не простая, требует как определенных решений в финансовой сфере, так и доработки нормативного характера. Мы уже подготовили изменения, внесли целый ряд содержательных новаций”, – отметил Андрей Кобяков.

Он пояснил, что по целому ряду оздоровляемых предприятий пришло время без ущерба для сельхозпроизводства, которое должно быть сохранено, принять решительные шаги по привлечению инвесторов, реструктуризации производств, показывающих свою неэффективность.

“Важным итогом годичного функционирования указа №253 является то, что мы четко определились, с какими хозяйствами должны работать, каким образом поступать. В указе прописано две основные развилки: мы определили предприятия, которые могут быть финансово оздоровлены через досудебные процедуры (а их основная часть), и организации, которые попадают в область судебных решений, в банкротство, но основная процедура у них не ликвидация, а санация, – сказал Андрей Кобяков. – Но возникли некоторые моменты, которые требуют нормативного регулирования. Будут отчеты каждого губернатора на Президиуме, и посмотрим, какие проблемы возникли, еще раз дополнительно обобщим”.

Премьер-министр рассказал, что в ближайшее время предполагается доклад главе государства по проекту этого документа. “Думаю, мы примем решение, которое нам позволит шагнуть дальше в области финансового оздоровления сельхозпредприятий”, – подытожил Андрей Кобяков.

В ходе рабочей поездки Андрей Кобяков посетил КФХ “Горизонт Мостовского района”. Кроме того, премьер-министр побывал в ОАО “Рогозницкий крахмальный завод”, где ему было доложено о производстве картофеля в Гродненской области и освоении мощностей по его переработке.

О проведении технического обслуживания и ремонта тракторов производства ОАО “Минский тракторный завод”, узлов и агрегатов к ним Андрею Кобякову рассказали в ходе посещения ОУП “Мостовский ремонтный завод”.

Юлия ДЫЛЕНКО – БЕЛТА.

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