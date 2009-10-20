Беларусь и Венесуэла намерены в ближайшие два года значительно нарастить сотрудничество

“К сожалению, как мы констатировали с Президентом, сейчас экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том самом высоком уровне, на котором они когда-то были. По разным причинам, во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси. Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в экономике и торговле. Вы знаете мой характер и характер Николаса: мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют”, – подчеркнул Президент.

Особое внимание Александр Лукашенко обратил на необходимость развивать сотрудничество в образовательной и научно-технической сфере. “Можно построить заводы, создать другие секторы экономики, но, если не будет подготовленных специалистов, которые должны работать на этих объектах, из числа венесуэльского народа, не будет победы. Поэтому, развивая реальный сектор экономики в Венесуэле, надо опережающими темпами готовить специалистов”, – сказал глава государства.

Во время переговоров стороны также обсудили ряд перспективных совместных проектов, которые обеспечат участие белорусской стороны в развитии строительства, сельского хозяйства, машиностроения, нефтегазовой промышленности, иных секторов венесуэльской экономики. Президент отметил, что Николас Мадуро полностью погружен в сотрудничество Беларуси и Венесуэлы. “Он понимает все эти процессы, в том числе проблемы, которые, конечно же, существуют в отношениях любых государств. Но это не те проблемы, которые могут затормозить наше сотрудничество и развитие”, – уверен белорусский лидер.

В ноябре Беларусь и Венесуэла проведут в Минске заседание совместной комиссии, на котором разработают дорожную карту совместной деятельности. “И в этом новом развитии индустрии Венесуэлы мы найдем свое место и сможем сыграть значительную роль в том, чтобы Венесуэла преодолела те трудности, которые у нее сложились сейчас”, – сказал Александр Лукашенко. Глава государства добавил, что проблемы сегодня есть в каждом государстве, но при железной воле и решимости власть сможет решить их. Именно такой характер у Николаса Мадуро, подчеркнул он. “На этом пути мы будем вместе с вами. Я уверен, что у белорусско-венесуэльских отношений прекрасные перспективы. Мы вместе решим те проблемы, которые сегодня есть, потому что знаем, как это делать и в каком направлении двигаться”, – сказал Президент.

Михаил МАТИЕВСКИЙ. БЕЛТА.

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