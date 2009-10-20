Лукашенко поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма, передает корреспондент БелТА. “Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят”, – сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма. “Это хорошо, что мы дали возможность людям, особенно на селе, в маленьких городах, в хороших местах заниматься этой деятельностью и получать для семьи определенные доходы, ведь в основном это семейный бизнес”, – отметил глава государства.По материалам БелТА.