XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ “СТРОЙЭКСПО.СТРОИМ ДОМ”

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ “СТРОЙЭКСПО.СТРОИМ ДОМ”

МИНСК, Пр. Победителей,20/2 (Футбольный манеж)

24 – 27 октября 2017 года

“Стройэкспо. Cтроим дом” – одна из старейших и самых известных строительных выставок страны, проходит с 2008 года.

Тематика выставки-форума:

Деревянные, каркасные, каменные дома

Современные технологии и материалы для малоэтажного строительства

Услуги проектных мастерских и дизайн-студий

Инструмент, оборудование и оснастка

Отопление, водоснабжение, канализация

Электрика, охранные системы

Благоустройство территории, зеленые насаждения

Малые архитектурные формы

В рамках выставки будет организована серия деловых мероприятий и семинаров под общим названием “Неделя малоэтажного строительства”.

В 2017 году Программа конференции будет посвящена как традиционным, так и новым технологиям индивидуального домостроения:

- энергоэффективные дома с низким уровнем энергопотребления

- модульные быстросборные дома заводского изготовления

- экологичные дома из природных материалов

- деревянное домостроение (включая каркасные дома, дома из бруса)

- каменные дома из теплоэффективных блоков и др.

Будет уделено особое внимание таким важным аспектам проектирования и строительства индивидуального жилья, как экономичность систем отопления и вентиляции, обеспечение паропроницаемости стеновых материалов и здорового микроклимата в доме, применение систем отопления на основе энергии солнца, ветра, сточных вод и других возобновляемых источников энергии, и т.д. Пройдет более 25 семинаров, “круглых столов”, мастер-классов и консультационных мероприятий.

Ряд докладов и семинаров будут посвящены профессиональным вопросам (технологиям изготовления индивидуальных жилых домов, их продвижению, в том числе с применением инструментов Интернет-маркетинга, и др.) и будут интересны профессиональным игрокам рынка.

В целом, выставка-форум позволит изучить потенциал белорусского рынка энергоэффективного и содействовать популяризации идеи энергоэффективности среди населения.

Ознакомиться с условиями участия и посещения выставки-форума Вы можете на сайте: http://www.belexpo.by, по телефону: (+375-17) 286 78 54.