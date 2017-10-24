XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ “СТРОЙЭКСПО.СТРОИМ ДОМ”
“Стройэкспо. Cтроим дом” – одна из старейших и самых известных строительных выставок страны, проходит с 2008 года.
Тематика выставки-форума:
Деревянные, каркасные, каменные дома
Современные технологии и материалы для малоэтажного строительства
Услуги проектных мастерских и дизайн-студий
Инструмент, оборудование и оснастка
Отопление, водоснабжение, канализация
Электрика, охранные системы
Благоустройство территории, зеленые насаждения
Малые архитектурные формы
В рамках выставки будет организована серия деловых мероприятий и семинаров под общим названием “Неделя малоэтажного строительства”.
В 2017 году Программа конференции будет посвящена как традиционным, так и новым технологиям индивидуального домостроения:
- энергоэффективные дома с низким уровнем энергопотребления
- модульные быстросборные дома заводского изготовления
- экологичные дома из природных материалов
- деревянное домостроение (включая каркасные дома, дома из бруса)
- каменные дома из теплоэффективных блоков и др.
Будет уделено особое внимание таким важным аспектам проектирования и строительства индивидуального жилья, как экономичность систем отопления и вентиляции, обеспечение паропроницаемости стеновых материалов и здорового микроклимата в доме, применение систем отопления на основе энергии солнца, ветра, сточных вод и других возобновляемых источников энергии, и т.д. Пройдет более 25 семинаров, “круглых столов”, мастер-классов и консультационных мероприятий.
Ряд докладов и семинаров будут посвящены профессиональным вопросам (технологиям изготовления индивидуальных жилых домов, их продвижению, в том числе с применением инструментов Интернет-маркетинга, и др.) и будут интересны профессиональным игрокам рынка.
В целом, выставка-форум позволит изучить потенциал белорусского рынка энергоэффективного и содействовать популяризации идеи энергоэффективности среди населения.
Ознакомиться с условиями участия и посещения выставки-форума Вы можете на сайте: http://www.belexpo.by, по телефону: (+375-17) 286 78 54.
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