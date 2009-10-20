Альтернативные источники энергии в Беларуси

Проблема роста дефицита энергоресурсов выходит сегодня на уровень проблемы изменения климата, а, как известно, история человечества – это история борьбы за энергетические ресурсы. Подобная ситуация наблюдается и в XXI веке (к примеру, войны на Ближнем Востоке за нефть). Но существует более достойный способ решения проблемы нарастающего дефицита энергетических ресурсов – альтернативные источники энергии. В Беларуси этот вопрос очень актуальный и прорабатывается государственными органами.

В балансе возобновляемых источников энергии в 2016 году на дрова, топливную щепу, древесные отходы приходилось 82,9%, энергия воды давала 1,7%, энергия ветра-0,6%. По прогнозу, к 2020 году на долю биогазовых установок придется 5 % источников, гидроэлектростанции в балансе составят 17%, ветроустановки – 20% от всех возобновляемых источников энергии, фотоэлектрические станции – 16 %, источники на местных видах топлива – 43%. На начало 2017 года в нашей республике эксплуатировалось 73 ветроэнергетические установки общей электрической мощностью 68,4 МВт. Ими в 2016-м году произведено около 73,4 миллиона киловатт-часов электрической энергии. Планируется запуск еще 6 ветроэнергетических установок общей мощностью 8,45 МВт. Экологические преимущества использования энергии ветра очевидны и неоспоримы. Это прежде всего снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, нагрузки на экосистему и уменьшение добычи ископаемых видов топлива, отсутствие серьезных последствий в результате возможных аварий. Еще одна важная деталь – диверсификация производства энергии. Снижение зависимости от поставщиков углеводородного топлива позволит повысить энергетическую безопасность страны. А в экономике создать новые рабочие места, появится также возможность получения электроэнергии в энергодефицитных районах, создания и использования современных инновационных технологий.

А. Кравченко.

Государственный инспектор сектора надзора Минского областного управления Госпромнадзора.