Ремонт дорог в цифрах
В первом полугодии 2017 года филиалом КУП «Минскоблдорстрйо»-«ДРСУ № 133» проведен капитальный ремонт моста через мелиоративный канал 16 км а/д Н-9200 Студеница – Старые Габы – РИЗ «Старые Габы» за счёт отчислений от государственной пошлины на сумму 177672 руб. На 2017 год филиалом запланировано проведение текущего ремонта местных автомобильных дорог на сумму 770779 руб. в том числе за счёт отчислений от государственной пошлины 691000 руб. За первое полугодие 2017г. освоено 180303 руб. Текущим ремонтом отремонтировано 1,5 км. дорог (устройство асфальтобетонного покрытия), построено 4 площадки для остановки автобусов, оборудовано 9 автобусных остановок, отремонтировано 4 автопавильона, устроено 127,2 км разметки проезжей части.
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