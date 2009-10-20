Ремонт дорог в цифрах

В первом полугодии  2017 года  филиалом КУП «Минскоблдорстрйо»-«ДРСУ № 133» проведен капитальный ремонт моста через мелиоративный канал 16 км а/д Н-9200 Студеница – Старые Габы – РИЗ «Старые Габы» за счёт отчислений от  государственной пошлины на сумму 177672 руб. На 2017 год  филиалом запланировано проведение текущего ремонта местных автомобильных дорог на сумму 770779 руб. в том числе за счёт отчислений от  государственной пошлины 691000 руб. За первое полугодие 2017г. освоено 180303 руб. Текущим ремонтом отремонтировано 1,5 км. дорог (устройство асфальтобетонного покрытия), построено 4 площадки для остановки автобусов, оборудовано 9 автобусных остановок,  отремонтировано 4 автопавильона, устроено 127,2 км разметки проезжей части.



25 жнiўня 2017.   Каментарыі: Каментароў няма.    Размешчана ў Дарожная служба

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